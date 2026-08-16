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Locales comerciales en venta en Santa Cruz de Tenerife, Španjolska

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Arona
5
Los Cristianos
5
11 propiedades total found
Propiedad comercial 122 m² en Santiago del Teide, Španjolska
Propiedad comercial 122 m²
Santiago del Teide, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 122 m²
La agencia inmobiliaria VYM Canarias ofrece en venta exclusiva un local comercial en el sur …
$167,597
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Propiedad comercial 43 m² en Arona, Španjolska
Propiedad comercial 43 m²
Arona, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Ofrecemos a la venta un local comercial en el centro comercial más prestigioso y popular "Oa…
$755,446
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Propiedad comercial 800 m² en Arona, Španjolska
Propiedad comercial 800 m²
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Área 800 m²
En venta hay un espacio de oficinas ubicado en Los Cristianos, en el centro comercial de Apolo
$174,943
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Propiedad comercial en Guia de Isora, Španjolska
Propiedad comercial
Guia de Isora, Španjolska
Inversión, Parcela residencial con proyecto a 300m del mar en Varadero, Playa de la Arena. E…
$8,62M
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Propiedad comercial 77 m² en Adeje, Španjolska
Propiedad comercial 77 m²
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Una oportunidad de inversión muy interesante en una de las zonas turísticas más demandadas d…
$64,640
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Negocio listo 70 m² en Adeje, Španjolska
Negocio listo 70 m²
Adeje, Španjolska
Dormitorios -1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Propiedades comerciales recientemente renovadas y totalmente operativas en venta en San Euge…
$323,209
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TekceTekce
Oficina 130 m² en Santa Cruz de Tenerife, Španjolska
Oficina 130 m²
Santa Cruz de Tenerife, Španjolska
Área 130 m²
Número de plantas 1
Locales comerciales en Santa CruzAmplias instalaciones comerciales ubicadas en Santa Cruz. L…
$188,909
VAT
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Propiedad comercial en Arona, Španjolska
Propiedad comercial
Arona, Španjolska
Muy interesante inversión, amplio y luminoso local, con excelente ubicación, en el centro de…
$45,708
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Hotel 13 200 m² en La Orotava, Španjolska
Hotel 13 200 m²
La Orotava, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 13 200 m²
A complex of three houses with a grape plantation with an area of 13200 m2 is for sale. From…
Precio en demanda
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Propiedad comercial 100 m² en Arona, Španjolska
Propiedad comercial 100 m²
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 4
Área 100 m²
En venta hay una hermosa habitación de 100 m2.La habitación consta de: un salón de belleza, …
$34,989
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Propiedad comercial 2 450 m² en Arona, Španjolska
Propiedad comercial 2 450 m²
Arona, Španjolska
Área 2 450 m²
Número de plantas 1
¡Perfecta oportunidad de inversión!2450 m2 en la planta baja del centro comercial del centro…
$2,25M
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