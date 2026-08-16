Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Gerona
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Gerona, Španjolska

;
Lloret de Mar
10
Tossa de Mar
4
26 propiedades total found
Propiedad comercial en Sant Sadurni de lHeura, Španjolska
Propiedad comercial
Sant Sadurni de lHeura, Španjolska
Exclusivo complejo hotelero 4*S compuesto por una típica casa de campo catalana con un resta…
$14,42M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 3 092 m² en Lloret de Mar, Španjolska
Propiedad comercial 3 092 m²
Lloret de Mar, Španjolska
Área 3 092 m²
Investment opportunity on the coast Costa BravaThe hotel is located in the heart of Lloret d…
$5,75M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 730 m² en Lloret de Mar, Španjolska
Propiedad comercial 730 m²
Lloret de Mar, Španjolska
Área 730 m²
Amplia habitación en venta en la zona de Fenals de Lloret de Mar. Superficie de oficina de u…
$437,145
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 38 m² en Lloret de Mar, Španjolska
Propiedad comercial 38 m²
Lloret de Mar, Španjolska
Área 38 m²
Local comercial en la zona de Fenals de Lloret de Mar.El área total es de 38 metros cuadrado…
$163,201
Dejar una solicitud
Hotel en Platja dAro, Španjolska
Hotel
Platja dAro, Španjolska
Número de plantas 2
$8,00M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Inmobiliaria Scat Realty
Idiomas hablados
Русский, Español
Propiedad comercial 560 m² en Lloret de Mar, Španjolska
Propiedad comercial 560 m²
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 67
Área 560 m²
Este modelo de negocio describe el uso previsto de la propiedad con la actividad principal e…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
TekceTekce
Propiedad comercial 660 m² en Lloret de Mar, Španjolska
Propiedad comercial 660 m²
Lloret de Mar, Španjolska
Área 660 m²
Venta de un edificio residencial en el centro de Lloret de Mar con un proyecto de reconstruc…
$1,41M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 2 174 m² en Lloret de Mar, Španjolska
Propiedad comercial 2 174 m²
Lloret de Mar, Španjolska
Área 2 174 m²
Local comercial en Lloret de Mar en la Costa Brava. Con una impresionante fachada de más de …
$1,28M
Dejar una solicitud
Unique and Exceptional Investment Opportunity — 5★ Spa Hotel en Cataluña, Španjolska
Unique and Exceptional Investment Opportunity — 5★ Spa Hotel
Cataluña, Španjolska
Área 16 155 m²
Oportunidad de Inversión Única y Excepcional — 5★ Spa Hotel en venta a 30,5 millones de euro…
$35,74M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 9 500 m² en Tossa de Mar, Španjolska
Propiedad comercial 9 500 m²
Tossa de Mar, Španjolska
Área 9 500 m²
oportunidad de inversión en un bien establecido activo hotel con ingresos estables y gestión…
$22,95M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 3 930 m² en Tossa de Mar, Španjolska
Propiedad comercial 3 930 m²
Tossa de Mar, Španjolska
Área 3 930 m²
Local comercial en la Costa Brava.El área total de 3930 metros cuadrados. en dos plantas.Act…
$24,10M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 685 m² en la Bisbal dEmporda, Španjolska
Propiedad comercial 685 m²
la Bisbal dEmporda, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 685 m²
Hotel familiar en una ciudad medieval en la hermosa región de Baix Empord en la provincia de…
$1,03M
Dejar una solicitud
Commercial real estate by the sea, Barcelona en Tossa de Mar, Španjolska
Commercial real estate by the sea, Barcelona
Tossa de Mar, Španjolska
Área 542 m²
Commercial premises in the Barcelona region with a tenant - Dia supermarket. The object is l…
$867,256
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Sant Antoni, Španjolska
Propiedad comercial
Sant Antoni, Španjolska
Única oportunidad de inversión: complejo comercial multifuncional en ubicación estratégica …
$1,74M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 3 100 m² en Lloret de Mar, Španjolska
Propiedad comercial 3 100 m²
Lloret de Mar, Španjolska
Área 3 100 m²
Hotel 2 estrellas en Lloret de Mar en la Costa Brava. El número de habitaciones es de 70. El…
$3,25M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 350 m² en Llafranc, Španjolska
Propiedad comercial 350 m²
Llafranc, Španjolska
Área 350 m²
La estación de mantenimiento en una parcela de 1808 m2, de la que 350 m2 se construye (área …
$2,50M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 1 453 m² en Cassa de la Selva, Španjolska
Propiedad comercial 1 453 m²
Cassa de la Selva, Španjolska
Área 1 453 m²
Albergue en la provincia de Girona. El área total de 1453 metros cuadrados. en el territori…
$2,90M
Dejar una solicitud
Hotel 1 600 m² en Lloret de Mar, Španjolska
Hotel 1 600 m²
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 50
Nº de cuartos de baño 50
Área 1 600 m²
Acogedor Hotel de gestión familiar *, es la primera vez que abrió sus puertas en el año 1970…
$1,31M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 1 500 m² en Llanca, Španjolska
Propiedad comercial 1 500 m²
Llanca, Španjolska
Dormitorios 44
Área 1 500 m²
Hotel en venta en Llança en Alt Empordà, a 60 metros de la playa. Un destino turístico en la…
$2,90M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 865 m² en la Pera, Španjolska
Propiedad comercial 865 m²
la Pera, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 865 m²
Hotel boutique en el corazón de Baish Empord cerca de la ciudad de Pubol. Medieval Masia con…
$1,15M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 170 m² en Lloret de Mar, Španjolska
Propiedad comercial 170 m²
Lloret de Mar, Španjolska
Área 170 m²
Espacio comercial de 170m2 en el centro de Lloret de Mar (Girona), en la zona de Venecia, co…
$185,906
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 6 658 m² en Sant Feliu de Guixols, Španjolska
Propiedad comercial 6 658 m²
Sant Feliu de Guixols, Španjolska
Área 6 658 m²
Hotel 4 estrellas en la ciudad de Sant Feliu de Guichols en la Costa Brava. Situado a poca d…
$11,62M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 355 m² en Lloret de Mar, Španjolska
Propiedad comercial 355 m²
Lloret de Mar, Španjolska
Área 355 m²
Edificio bajo reconstrucción en el centro de Lloret de Mar en la Costa Brava. Situado en la …
$871,433
Dejar una solicitud
Tienda 3 233 m² en Blanes, Španjolska
Tienda 3 233 m²
Blanes, Španjolska
Área 3 233 m²
Commercial real estate with the tenant Consum - one of the largest networks of supermarkets …
$3,13M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 1 265 m² en Tossa de Mar, Španjolska
Propiedad comercial 1 265 m²
Tossa de Mar, Španjolska
Dormitorios 40
Área 1 265 m²
Hotel de renovación en la ciudad de Tossa de Mar en la Costa Brava. Situado en el corazón d…
$1,80M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 727 m² en Cornella del Terri, Španjolska
Propiedad comercial 727 m²
Cornella del Terri, Španjolska
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 7
Área 727 m²
Hotel boutique, situado a 20 km de Girona. Piedra masei de 1238 rodeado de edificios de pied…
$1,50M
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Gerona

hoteles
Realting.com
Ir