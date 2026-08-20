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Locales comerciales en venta en Madrid, Španjolska

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restaurantes
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hoteles
5
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50 propiedades total found
Propiedad comercial 453 m² en Madrid, Španjolska
Propiedad comercial 453 m²
Madrid, Španjolska
Área 453 m²
Venta de locales comerciales con un inquilino en el centro de Madrid.Environment:Distrito de…
$1,82M
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Propiedad comercial 571 m² en Madrid, Španjolska
Propiedad comercial 571 m²
Madrid, Španjolska
Área 571 m²
Venta de lotes de 2 locales comerciales con inquilinos en una zona residencial de Madrid.Env…
$1,21M
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Propiedad comercial 533 m² en Madrid, Španjolska
Propiedad comercial 533 m²
Madrid, Španjolska
Área 533 m²
Local comercial en venta en el prestigioso distrito central de Madrid.La propiedad se encuen…
$8,66M
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Restaurante, cafetería 65 m² en Madrid, Španjolska
Restaurante, cafetería 65 m²
Madrid, Španjolska
Área 65 m²
En venta local comercial con inquilino en una zona respetable de Madrid.Environment: área de…
$948 958
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Restaurante, cafetería 92 m² en Madrid, Španjolska
Restaurante, cafetería 92 m²
Madrid, Španjolska
Área 92 m²
En venta local comercial con un arrendatario confiable en una zona residencial y turística d…
$2,04M
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Tienda 126 m² en Madrid, Španjolska
Tienda 126 m²
Madrid, Španjolska
Área 126 m²
En venta local comercial con inquilino en el prestigioso distrito central de Madrid.Environm…
$2,77M
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TekceTekce
Propiedad comercial 828 m² en Madrid, Španjolska
Propiedad comercial 828 m²
Madrid, Španjolska
Área 828 m²
En venta local de dos plantas en una zona de élite de Madrid.La instalación tiene una ubicac…
$10,39M
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Tienda 137 m² en Madrid, Španjolska
Tienda 137 m²
Madrid, Španjolska
Área 137 m²
En venta esquina con un inquilino en el centro de Madrid.La propiedad tiene una ubicación es…
$6,44M
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Restaurante, cafetería 132 m² en Madrid, Španjolska
Restaurante, cafetería 132 m²
Madrid, Španjolska
Área 132 m²
En venta local comercial con un inquilino en el corazón de Madrid. La instalación tiene una …
$2,94M
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Tienda 290 m² en Madrid, Španjolska
Tienda 290 m²
Madrid, Španjolska
Área 290 m²
En venta local comercial con un arrendatario confiable en una zona residencial de Madrid.Env…
$1,41M
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Tienda 533 m² en Madrid, Španjolska
Tienda 533 m²
Madrid, Španjolska
Área 533 m²
En venta esquina con un inquilino en el centro histórico de Madrid.La instalación tiene una …
$2,89M
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Tienda 502 m² en Madrid, Španjolska
Tienda 502 m²
Madrid, Španjolska
Área 502 m²
Venta de locales comerciales con un arrendatario internacional fiable en una zona residencia…
$1,04M
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Tienda 900 m² en Madrid, Španjolska
Tienda 900 m²
Madrid, Španjolska
Área 900 m²
En venta local comercial con inquilino en una prestigiosa zona de Madrid.Environment:- Desar…
$3,67M
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Tienda 975 m² en Madrid, Španjolska
Tienda 975 m²
Madrid, Španjolska
Área 975 m²
Sala de esquina con inquilino en venta en una de las zonas más densamente pobladas de Madrid…
$4,27M
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Oficina 181 m² en Madrid, Španjolska
Oficina 181 m²
Madrid, Španjolska
Área 181 m²
Local comercial de esquina con inquilino en una zona respetable de Madrid.Environment:área d…
$1,60M
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Tienda 589 m² en Madrid, Španjolska
Tienda 589 m²
Madrid, Španjolska
Área 589 m²
Venta de locales comerciales en los suburbios de Madrid. La propiedad tiene una ubicación ún…
$1,77M
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Tienda 104 m² en Madrid, Španjolska
Tienda 104 m²
Madrid, Španjolska
Área 104 m²
En venta local comercial con inquilino en una zona respetable de Madrid.Environment: área de…
$2,42M
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Tienda 630 m² en Madrid, Španjolska
Tienda 630 m²
Madrid, Španjolska
Área 630 m²
En venta local comercial con un arrendatario confiable en una zona residencial de Madrid.Env…
$3,87M
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Restaurante, cafetería 339 m² en Madrid, Španjolska
Restaurante, cafetería 339 m²
Madrid, Španjolska
Área 339 m²
En venta local comercial con un arrendatario confiable en el centro de Madrid.La instalación…
$3,69M
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Propiedad comercial 540 m² en Madrid, Španjolska
Propiedad comercial 540 m²
Madrid, Španjolska
Área 540 m²
En venta local comercial de dos plantas con un inquilino en el prestigioso distrito central …
$3,69M
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Propiedad comercial 2 405 m² en Madrid, Španjolska
Propiedad comercial 2 405 m²
Madrid, Španjolska
Área 2 405 m²
Edificio para recontracción en el corazón de Madrid.El edificio está construido en 6 plantas…
$11,39M
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Restaurante, cafetería 581 m² en Madrid, Španjolska
Restaurante, cafetería 581 m²
Madrid, Španjolska
Área 581 m²
En venta local comercial con un arrendatario confiable en Madrid.Environment:zona residencia…
$6,18M
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Restaurante, cafetería 212 m² en Madrid, Španjolska
Restaurante, cafetería 212 m²
Madrid, Španjolska
Área 212 m²
En venta esquina con un inquilino en el centro de Madrid.La propiedad tiene una ubicación es…
$969 738
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Propiedad comercial 300 m² en Madrid, Španjolska
Propiedad comercial 300 m²
Madrid, Španjolska
Área 300 m²
Local comercial en el centro de Madrid.La superficie total de 300 metros cuadrados: 135 metr…
$5,16M
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Propiedad comercial 1 566 m² en Madrid, Španjolska
Propiedad comercial 1 566 m²
Madrid, Španjolska
Área 1 566 m²
En venta local comercial con un arrendatario confiable en los suburbios de Madrid. Environme…
$1,99M
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Restaurante, cafetería 1 049 m² en Madrid, Španjolska
Restaurante, cafetería 1 049 m²
Madrid, Španjolska
Área 1 049 m²
En venta local comercial con inquilino en una zona respetable de Madrid.Environment: Lugar C…
$3,55M
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Tienda 1 190 m² en Madrid, Španjolska
Tienda 1 190 m²
Madrid, Španjolska
Área 1 190 m²
En venta local comercial con inquilino en una prestigiosa zona de Madrid.Environment:- Desar…
$4,19M
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Restaurante, cafetería 295 m² en Madrid, Španjolska
Restaurante, cafetería 295 m²
Madrid, Španjolska
Área 295 m²
Espacio de dos plantas en venta en una zona respetable de Madrid.Environment: Nuevos Ministe…
$4,27M
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Restaurante, cafetería 102 m² en Madrid, Španjolska
Restaurante, cafetería 102 m²
Madrid, Španjolska
Área 102 m²
Apartamento con inquilino en venta en el centro histórico de Madrid. La instalación tiene un…
$929 333
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Hotel en Madrid, Španjolska
Hotel
Madrid, Španjolska
Habitaciones 134
$101,79M
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