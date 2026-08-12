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Locales comerciales en venta en Villajoyosa, Španjolska

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Propiedad comercial en Villajoyosa, Španjolska
Propiedad comercial
Villajoyosa, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Local con gran dimisiones y con grandes posibilidades en Gasparot, Villajoyosa. El local ti…
$148,068
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Propiedad comercial en Villajoyosa, Španjolska
Propiedad comercial
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Finca en Villajoyosa es una hermosa propiedad de dos plantas con un amplio jardín y una Cas…
$696,476
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Propiedad comercial en Villajoyosa, Španjolska
Propiedad comercial
Villajoyosa, Španjolska
Restaurante-bar en la ciudad de Villajoyosa en la Costa Blanca, a 200 metros de la playa. E…
$639,051
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