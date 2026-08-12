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Locales comerciales en venta en Málaga, Španjolska

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Marbella
8
Estepona
10
24 propiedades total found
4★ Boutique Hotel on a Golf Course, Costa del Sol en Marbella, Španjolska
4★ Boutique Hotel on a Golf Course, Costa del Sol
Marbella, Španjolska
Habitaciones 24
Área 2 500 m²
For Sale — 4★ Boutique Hotel on a Golf Course, Costa del Sol — €7,000,000 Location: Less …
$8,20M
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Producción 1 100 m² en Estepona, Španjolska
Producción 1 100 m²
Estepona, Španjolska
Área 1 100 m²
Gran nave para su negocio. Todo está listo para empezar. Excelente ubicación con intercambio…
$1,38M
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Restaurante, cafetería 276 m² en Torremolinos, Španjolska
Restaurante, cafetería 276 m²
Torremolinos, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 276 m²
Número de plantas 3
Generoso Restaurante en Venta Bien Situado en Torremolinos Este restaurante en venta está si…
$420,547
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TekceTekce
Propiedad comercial 72 m² en Ronda, Španjolska
Propiedad comercial 72 m²
Ronda, Španjolska
Área 72 m²
Local en venta en el centro de Montecorto, a menos de 20 minutos de Ronda. Actualmente funci…
$185,794
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Propiedad comercial 95 m² en Estepona, Španjolska
Propiedad comercial 95 m²
Estepona, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Excelente oportunidad de adquirir un local comercial con buena ubicación muy cerca de la cal…
$86,780
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Propiedad comercial 180 m² en Andalucía, Španjolska
Propiedad comercial 180 m²
Andalucía, Španjolska
Área 180 m²
COQUETO LOCAL SITUADO FRENTE AL PARQUE JOSÉ PALANCA, EL CENTRO DE SALUD SAN ANDRÉS Y LA ESTA…
$139,977
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Propiedad comercial 55 m² en Estepona, Španjolska
Propiedad comercial 55 m²
Estepona, Španjolska
Área 55 m²
Local comercial de 50 metros cuadrados bien ubicado en el centro de estepona en una calle de…
$68,339
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Propiedad comercial 25 m² en Estepona, Španjolska
Propiedad comercial 25 m²
Estepona, Španjolska
Área 25 m²
Se vende plaza de garaje para un coche y bastante amplio trastero con puerta metálica en gar…
$22,780
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Propiedad comercial en Marbella, Španjolska
Propiedad comercial
Marbella, Španjolska
Dormitorios 163
Hotel de cuatro estrellas en Marbella en la Costa del Sol.Número de habitaciones 163.Es posi…
$141,75M
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Propiedad comercial 130 m² en Estepona, Španjolska
Propiedad comercial 130 m²
Estepona, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Local comercial en el centro, muy cerca de la calle portada arteria comercial de Estepona, e…
$130,170
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Propiedad comercial en Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Propiedad comercial
Miravalle Los Montecillos, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Construida en 2007, esta encantadora casa de campo se encuentra justo al norte de Coín y tie…
$289,037
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Propiedad comercial en Marbella, Španjolska
Propiedad comercial
Marbella, Španjolska
Dormitorios 387
Hotel de cinco estrellas en Marbella en la Costa del Sol. Número de habitaciones 387
$151,05M
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Propiedad comercial 69 m² en Estepona, Španjolska
Propiedad comercial 69 m²
Estepona, Španjolska
Área 69 m²
Local comercial acerca de Comisaria de Policía Nacional en Estepona. Con orientación sur. Al…
$74,739
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Propiedad comercial 192 m² en Marbella, Španjolska
Propiedad comercial 192 m²
Marbella, Španjolska
Área 192 m²
Un acogedor restaurante situado en la zona de La Mirena, Marbella. Impresionantes vistas pan…
$522,860
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Unique opportunity to purchase a boutique hotel on the first line of the sea in Spain – €3.5 million! en Benajarafe, Španjolska
Unique opportunity to purchase a boutique hotel on the first line of the sea in Spain – €3.5 million!
Benajarafe, Španjolska
Habitaciones 14
Área 1 200 m²
Unique opportunity to purchase a boutique hotel on the first line of the sea in Spain – €3.5…
$3,65M
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Propiedad comercial 340 m² en Marbella, Španjolska
Propiedad comercial 340 m²
Marbella, Španjolska
Área 340 m²
Local comercial en esquina de 340m2 en edificio Daniel Defoe, 2. Esquina con calles Eugenio …
$389,935
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Restaurante, cafetería en Marbella, Španjolska
Restaurante, cafetería
Marbella, Španjolska
Habitaciones 1
Un restaurante y coctelería de alta calidad en el centro de Marbella con mucho tráfico de pe…
$475,925
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Propiedad comercial 552 m² en Estepona, Španjolska
Propiedad comercial 552 m²
Estepona, Španjolska
Área 552 m²
Las oficinas se desarrollan en la planta baja, a las que accede por tres puertas situadas en…
$2,30M
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Propiedad comercial en Marbella, Španjolska
Propiedad comercial
Marbella, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Esta amplia propiedad comercial de dos pisos, perfectamente acondicionada como salón de pelu…
$232,159
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Propiedad comercial 45 m² en Málaga, Španjolska
Propiedad comercial 45 m²
Málaga, Španjolska
Área 45 m²
Se vende local comercial en la GALERIA GOYA, ubicado en Plaza Uncibay, en pleno centro de Má…
$132,978
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Propiedad comercial en Bel Air, Španjolska
Propiedad comercial
Bel Air, Španjolska
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Descubra esta amplia unidad comercial, idealmente situada en la bulliciosa Nueva Milla de Or…
$400,474
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Restaurante, cafetería en Marbella, Španjolska
Restaurante, cafetería
Marbella, Španjolska
Nº de cuartos de baño 5
Alquiler con ocion a compra! Por 8 años, condiciones a negociar. Contrato de alquiler hasta …
$5,20M
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Oficina 40 m² en Bel Air, Španjolska
Oficina 40 m²
Bel Air, Španjolska
Área 40 m²
Oficinas en un sitio muy centrico en plena avenida andalucía cerca de colegios , locales com…
$59,661
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Propiedad comercial 110 m² en Estepona, Španjolska
Propiedad comercial 110 m²
Estepona, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Precioso local de dos plantas con un gran escaparate de unos 7 m2. En la planta principal te…
$182,238
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