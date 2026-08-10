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Locales comerciales en venta en Estepona, Španjolska

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10 propiedades total found
Propiedad comercial 552 m² en Estepona, Španjolska
Propiedad comercial 552 m²
Estepona, Španjolska
Área 552 m²
Las oficinas se desarrollan en la planta baja, a las que accede por tres puertas situadas en…
$2,30M
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Propiedad comercial 69 m² en Estepona, Španjolska
Propiedad comercial 69 m²
Estepona, Španjolska
Área 69 m²
Local comercial acerca de Comisaria de Policía Nacional en Estepona. Con orientación sur. Al…
$74,739
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Propiedad comercial 55 m² en Estepona, Španjolska
Propiedad comercial 55 m²
Estepona, Španjolska
Área 55 m²
Local comercial de 50 metros cuadrados bien ubicado en el centro de estepona en una calle de…
$68,339
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TekceTekce
Propiedad comercial 95 m² en Estepona, Španjolska
Propiedad comercial 95 m²
Estepona, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Excelente oportunidad de adquirir un local comercial con buena ubicación muy cerca de la cal…
$86,780
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Propiedad comercial 110 m² en Estepona, Španjolska
Propiedad comercial 110 m²
Estepona, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Precioso local de dos plantas con un gran escaparate de unos 7 m2. En la planta principal te…
$182,238
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Oficina 40 m² en Bel Air, Španjolska
Oficina 40 m²
Bel Air, Španjolska
Área 40 m²
Oficinas en un sitio muy centrico en plena avenida andalucía cerca de colegios , locales com…
$59,661
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Propiedad comercial en Bel Air, Španjolska
Propiedad comercial
Bel Air, Španjolska
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Descubra esta amplia unidad comercial, idealmente situada en la bulliciosa Nueva Milla de Or…
$400,474
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Producción 1 100 m² en Estepona, Španjolska
Producción 1 100 m²
Estepona, Španjolska
Área 1 100 m²
Gran nave para su negocio. Todo está listo para empezar. Excelente ubicación con intercambio…
$1,38M
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Propiedad comercial 25 m² en Estepona, Španjolska
Propiedad comercial 25 m²
Estepona, Španjolska
Área 25 m²
Se vende plaza de garaje para un coche y bastante amplio trastero con puerta metálica en gar…
$22,780
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Propiedad comercial 130 m² en Estepona, Španjolska
Propiedad comercial 130 m²
Estepona, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Local comercial en el centro, muy cerca de la calle portada arteria comercial de Estepona, e…
$130,170
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