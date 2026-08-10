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Locales comerciales en venta en Marbella, Španjolska

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8 propiedades total found
4★ Boutique Hotel on a Golf Course, Costa del Sol en Marbella, Španjolska
4★ Boutique Hotel on a Golf Course, Costa del Sol
Marbella, Španjolska
Habitaciones 24
Área 2 500 m²
For Sale — 4★ Boutique Hotel on a Golf Course, Costa del Sol — €7,000,000 Location: Less …
$8,20M
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Restaurante, cafetería en Marbella, Španjolska
Restaurante, cafetería
Marbella, Španjolska
Nº de cuartos de baño 5
Alquiler con ocion a compra! Por 8 años, condiciones a negociar. Contrato de alquiler hasta …
$5,20M
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Propiedad comercial en Marbella, Španjolska
Propiedad comercial
Marbella, Španjolska
Dormitorios 387
Hotel de cinco estrellas en Marbella en la Costa del Sol. Número de habitaciones 387
$151,05M
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TekceTekce
Propiedad comercial en Marbella, Španjolska
Propiedad comercial
Marbella, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Esta amplia propiedad comercial de dos pisos, perfectamente acondicionada como salón de pelu…
$232,159
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Propiedad comercial en Marbella, Španjolska
Propiedad comercial
Marbella, Španjolska
Dormitorios 163
Hotel de cuatro estrellas en Marbella en la Costa del Sol.Número de habitaciones 163.Es posi…
$141,75M
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Propiedad comercial 340 m² en Marbella, Španjolska
Propiedad comercial 340 m²
Marbella, Španjolska
Área 340 m²
Local comercial en esquina de 340m2 en edificio Daniel Defoe, 2. Esquina con calles Eugenio …
$389,935
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Propiedad comercial 192 m² en Marbella, Španjolska
Propiedad comercial 192 m²
Marbella, Španjolska
Área 192 m²
Un acogedor restaurante situado en la zona de La Mirena, Marbella. Impresionantes vistas pan…
$522,860
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Restaurante, cafetería en Marbella, Španjolska
Restaurante, cafetería
Marbella, Španjolska
Habitaciones 1
Un restaurante y coctelería de alta calidad en el centro de Marbella con mucho tráfico de pe…
$475,925
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