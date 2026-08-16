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Locales comerciales en venta en Galicia, Španjolska

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Lugo
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6 propiedades total found
Sale of Mercadona Supermarket – €4.35 million — 6% Yield en Galicia, Španjolska
Sale of Mercadona Supermarket – €4.35 million — 6% Yield
Galicia, Španjolska
Área 5 422 m²
Venta de Mercadona Supermercado – 4,35 millones de euros – 6% YieldUbicación: España, Provin…
$5,11M
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Propiedad comercial 124 m² en Abadín, Španjolska
Propiedad comercial 124 m²
Abadín, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 124 m²
Locales comerciales en Aguamarina, Cabo Roig, Orihuela Costa. Comedor, mostrador de barras, …
$579,794
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Propiedad comercial 122 m² en Abadín, Španjolska
Propiedad comercial 122 m²
Abadín, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 122 m²
Local comercial en Lomas de Cabo Roig. Dentro de la habitación hay un comedor, un bar de est…
$429,907
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De inversiones 3 000 m² en Outeiro de Rei, Španjolska
De inversiones 3 000 m²
Outeiro de Rei, Španjolska
Área 3 000 m²
Geriátrico con capacidad para 192 plazas, mas 50 de día, esta gestionado por geriatrícos, co…
$5,50M
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Hotel 1 500 m² en Lugo, Španjolska
Hotel 1 500 m²
Lugo, Španjolska
Dormitorios 50
Nº de cuartos de baño 50
Área 1 500 m²
Es un hotel cerca de lugo situado a solo unos 8 minutos de las playas con bandera azul. Con…
$4,00M
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Propiedad comercial 240 m² en Abadín, Španjolska
Propiedad comercial 240 m²
Abadín, Španjolska
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Restaurante en el complejo comercial de Los Dolces, Orihuela Costa. El restaurante está situ…
$551,908
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TekceTekce
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