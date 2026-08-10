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Locales comerciales en venta en El Alacantí, Španjolska

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Alicante
74
79 propiedades total found
Oficina 74 m² en Alicante, Španjolska
Oficina 74 m²
Alicante, Španjolska
Área 74 m²
Producto de inversión: oficina comercial en venta, con trastero, situada en el centro tradic…
$250,744
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Propiedad comercial 272 m² en Alicante, Španjolska
Propiedad comercial 272 m²
Alicante, Španjolska
Área 272 m²
Local comercial en la Avd. Conde de Lumiares Local situado en la avenida principal del bar…
$254,543
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Propiedad comercial 715 m² en Alicante, Španjolska
Propiedad comercial 715 m²
Alicante, Španjolska
Área 715 m²
Situado en la zona de Babel, una de las zonas con mayor flujo de vehículos de Alicante, este…
$1,10M
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TekceTekce
Propiedad comercial 108 m² en Alicante, Španjolska
Propiedad comercial 108 m²
Alicante, Španjolska
Área 108 m²
Local comercial en Calle Tucumán — Excelente oportunidad Ubicado junto a la Avda. Benito P…
$183,395
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Propiedad comercial 285 m² en Alicante, Španjolska
Propiedad comercial 285 m²
Alicante, Španjolska
Área 285 m²
Local comercial en pleno corazón del Centro – Ubicación privilegiada Excelente oportunidad…
$1,39M
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Propiedad comercial 53 m² en Alicante, Španjolska
Propiedad comercial 53 m²
Alicante, Španjolska
Área 53 m²
Excelente producto de inversión: local comercial en venta situado en la zona centro-ensanche…
$96,725
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Propiedad comercial 242 m² en Alicante, Španjolska
Propiedad comercial 242 m²
Alicante, Španjolska
Área 242 m²
Local en venta en C/ Calderón de la Barca Ubicación privilegiada en una de las calles más …
$231,455
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Investment Opportunity: a unique tourism complex in Alicante, Spain – €1,850,000 en Alicante, Španjolska
Investment Opportunity: a unique tourism complex in Alicante, Spain – €1,850,000
Alicante, Španjolska
Área 767 m²
Oportunidad de inversión: venta de un complejo turístico en Alicante, España – 1.850.000 €Se…
$2,17M
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Propiedad comercial 27 m² en Alicante, Španjolska
Propiedad comercial 27 m²
Alicante, Španjolska
Área 27 m²
Sale a la venta esta plaza de garaje en pleno centro de Alicante, ubicada en la prestigiosa …
$34,205
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Propiedad comercial 269 m² en Alicante, Španjolska
Propiedad comercial 269 m²
Alicante, Španjolska
Área 269 m²
Local comercial en venta con negocio en funcionamiento y alta rentabilidad inmediata Excel…
$644,442
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Oficina 115 m² en Alicante, Španjolska
Oficina 115 m²
Alicante, Španjolska
Área 115 m²
Entreplanta comercial en venta junto a Rambla Méndez Núñez, Alicante Ubicación estratégica…
$250,834
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Oficina 228 m² en Alicante, Španjolska
Oficina 228 m²
Alicante, Španjolska
Área 228 m²
Amplia oficina de 228 m² en Avenida Oscar Esplá Se alquila oficina de aproximadamente 22…
$295,808
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Propiedad comercial 262 m² en Alicante, Španjolska
Propiedad comercial 262 m²
Alicante, Španjolska
Área 262 m²
Local comercial en alquiler en Glorieta Rodolfo Llopis - Gran Vía Ubicación y entorno Lo…
$743,490
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Propiedad comercial 936 m² en Alicante, Španjolska
Propiedad comercial 936 m²
Alicante, Španjolska
Área 936 m²
Local comercial en venta situado en zona centro-ensanche, junto a la concurrida Avda Oscar E…
$1,99M
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Propiedad comercial 126 m² en Alicante, Španjolska
Propiedad comercial 126 m²
Alicante, Španjolska
Área 126 m²
Excelente inversión: local comercial en venta con rentabilidad desde el primer momento situa…
$407,668
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Propiedad comercial 20 m² en Alicante, Španjolska
Propiedad comercial 20 m²
Alicante, Španjolska
Área 20 m²
Te presentamos esta genial plaza de garaje a la venta en el centro de la ciudad. La plaz…
$40,765
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Propiedad comercial 93 m² en Alicante, Španjolska
Propiedad comercial 93 m²
Alicante, Španjolska
Área 93 m²
Excelente local comercial en venta situado en calle Del Teatro, eje principal comercial del …
$339,882
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Propiedad comercial 33 m² en Alicante, Španjolska
Propiedad comercial 33 m²
Alicante, Španjolska
Área 33 m²
Gran Plaza Garaje en la "Milla de Oro" de Alicante  edificio Maisonave con acceso también po…
$70,367
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Hotel 30 m² en Alicante, Španjolska
Hotel 30 m²
Alicante, Španjolska
Área 30 m²
Castellon Plaza Hotel es un moderno hotel boutique con 30 habitaciones de diseño con vistas …
$166,215
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Propiedad comercial 10 m² en Alicante, Španjolska
Propiedad comercial 10 m²
Alicante, Španjolska
Área 10 m²
2 Plazas de garaje juntas cerca del Corte Inglés, en pleno centro de Alicante.   …
$111,744
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Propiedad comercial 12 m² en Alicante, Španjolska
Propiedad comercial 12 m²
Alicante, Španjolska
Área 12 m²
Sale a la venta esta plaza de garaje en pleno centro de Alicante, ubicada en la prestigiosa …
$97,047
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Oficina 83 m² en Alicante, Španjolska
Oficina 83 m²
Alicante, Španjolska
Área 83 m²
Ubicada en una de las calles más dinámicas y consolidadas del centro de Alicante, en plena C…
$216,956
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Propiedad comercial 14 m² en Alicante, Španjolska
Propiedad comercial 14 m²
Alicante, Španjolska
Área 14 m²
Amplia y cómoda plaza de garaje en venta ubicada en sótano I de un edificio residencial en e…
$13,096
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Propiedad comercial 1 919 m² en Alicante, Španjolska
Propiedad comercial 1 919 m²
Alicante, Španjolska
Área 1 919 m²
Presentamos un extraordinario bloque de inmuebles para su adquisición de forma conjunta que …
$2,21M
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Propiedad comercial 207 m² en Alicante, Španjolska
Propiedad comercial 207 m²
Alicante, Španjolska
Área 207 m²
Excelente oportunidad de inversión y negocio Magnífico local comercial situado junto a la …
$366,789
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Propiedad comercial 194 m² en Alicante, Španjolska
Propiedad comercial 194 m²
Alicante, Španjolska
Área 194 m²
Local comercial en venta, con negocio en funcionamiento y Alta rentabilidad desde el primer …
$292,206
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Almacén 1 008 m² en Alicante, Španjolska
Almacén 1 008 m²
Alicante, Španjolska
Área 1 008 m²
Excelente oportunidad para empresas que buscan unas instalaciones listas para comenzar su ac…
$1,26M
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Propiedad comercial 48 m² en Alicante, Španjolska
Propiedad comercial 48 m²
Alicante, Španjolska
Área 48 m²
Se ofrece en venta un excelente local comercial situado en la calle Susana Llaneras, en su t…
$216,429
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Propiedad comercial 93 m² en Alicante, Španjolska
Propiedad comercial 93 m²
Alicante, Španjolska
Área 93 m²
Magnífico local comercial de aproximadamente 80 m² útiles, situado en planta baja de un edif…
$165,551
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Propiedad comercial 248 m² en Alicante, Španjolska
Propiedad comercial 248 m²
Alicante, Španjolska
Área 248 m²
Local comercial en rentabilidad, situado frente al Outlet de San Vicente, en una de las zona…
$206,054
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