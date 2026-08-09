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Locales comerciales en venta en Orihuela, Španjolska

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9 propiedades total found
Propiedad comercial 100 m² en Orihuela, Španjolska
Propiedad comercial 100 m²
Orihuela, Španjolska
Área 100 m²
Se vende negocio en funcionamiento en Playa Flamenca. Salon de Belleza está situado en la…
$406,802
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Propiedad comercial 242 m² en Dehesa de Campoamor, Španjolska
Propiedad comercial 242 m²
Dehesa de Campoamor, Španjolska
Área 242 m²
Local comercial en Lomas de Cabo Roig. Local comercial en venta en centro comercial en Cabo …
$360,413
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Propiedad comercial 103 m² en Orihuela, Španjolska
Propiedad comercial 103 m²
Orihuela, Španjolska
Área 103 m²
Se vende negocio nuevo en funcionamiento en Playa Flamenca.  El local está situado en…
$348,671
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TekceTekce
Propiedad comercial 60 m² en Orihuela, Španjolska
Propiedad comercial 60 m²
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Local Comercial en Venta con Peluquería Consolidada – Citrus Centre, Playa Flamenca Se ofr…
$354,207
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Propiedad comercial 300 m² en Orihuela, Španjolska
Propiedad comercial 300 m²
Orihuela, Španjolska
Área 300 m²
Local comercial en La Zenia . Local comercial de 300 m2 en La Zenia. Consta de 150 m2 en p…
$325,534
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Propiedad comercial 83 m² en Dehesa de Campoamor, Španjolska
Propiedad comercial 83 m²
Dehesa de Campoamor, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Local listo para funcionar en Dehesa de Campoamor en Orihuela Costa. Se vende completamente …
$336,699
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Propiedad comercial en Dehesa de Campoamor, Španjolska
Propiedad comercial
Dehesa de Campoamor, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
$670,358
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Propiedad comercial 100 m² en Orihuela, Španjolska
Propiedad comercial 100 m²
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 4
Área 100 m²
Negocio de salón de belleza en funcionamiento situado en una zona de gran influencia y tráfi…
$212,262
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Propiedad comercial en Orihuela, Španjolska
Propiedad comercial
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 1
Entre los locales de ocio nocturno de Orihuela Costa, hay un sitio en el Centro Comercial Vi…
$731,300
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