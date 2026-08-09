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Locales comerciales en venta en Valencia, Španjolska

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La Safor
6
Gandía
5
La Ribera Baja
5
Cullera
4
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234 propiedades total found
Propiedad comercial 202 m² en Torrevieja, Španjolska
Propiedad comercial 202 m²
Torrevieja, Španjolska
Área 202 m²
$212,542
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Propiedad comercial 300 m² en Torrevieja, Španjolska
Propiedad comercial 300 m²
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Amplio local comercial de 300 m2. en pleno centro de la ciudad, ideal para oficina o cualqui…
$667,322
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Propiedad comercial 131 m² en Alicante, Španjolska
Propiedad comercial 131 m²
Alicante, Španjolska
Área 131 m²
Local comercial en alquiler situado en el Residencial Irala, con fachada a Plaza Juan Pablo …
$190,133
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TekceTekce
Propiedad comercial 25 m² en Alicante, Španjolska
Propiedad comercial 25 m²
Alicante, Španjolska
Área 25 m²
Tenemos esta increíble plaza de garaje a la vente en el centro de Alicante, ubicada en la Av…
$64,484
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Hotel en Calpe, Španjolska
Hotel
Calpe, Španjolska
Nuevo hotel en venta - Benidorm, centro y playasUna rara oportunidad de inversión en Benidor…
$3,03M
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Oficina 417 m² en Alicante, Španjolska
Oficina 417 m²
Alicante, Španjolska
Área 417 m²
Entreplanta comercial en venta y alquiler con gran superficie situada en la calle Arzobispo …
$445,523
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Propiedad comercial 624 m² en San Vicente del Raspeig, Španjolska
Propiedad comercial 624 m²
San Vicente del Raspeig, Španjolska
Área 624 m²
Excelente local en venta situado en amplia avenida de San Vicente del Rapeig. Dispone…
$433,799
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Propiedad comercial 100 m² en Orihuela, Španjolska
Propiedad comercial 100 m²
Orihuela, Španjolska
Área 100 m²
Se vende negocio en funcionamiento en Playa Flamenca. Salon de Belleza está situado en la…
$406,802
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Propiedad comercial 100 m² en Torrevieja, Španjolska
Propiedad comercial 100 m²
Torrevieja, Španjolska
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Restaurante cerca de la Playa del Cura en venta .  Tiene unos 100 m2, salón-come…
$156,954
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Propiedad comercial 60 m² en Torrevieja, Španjolska
Propiedad comercial 60 m²
Torrevieja, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Este local comercial en planta baja, a pie de calle, está situado en la zona norte de Torrev…
$151,025
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Propiedad comercial 121 m² en Valencia, Španjolska
Propiedad comercial 121 m²
Valencia, Španjolska
Área 121 m²
Venta urgente!!!Local comercial en el distrito de Algiros de Valencia.El área total es de 12…
$296,507
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Hotel 529 m² en Valencia, Španjolska
Hotel 529 m²
Valencia, Španjolska
Área 529 m²
Valencia (España) Aparthotel en una excelente ubicación cerca de las Universidades de Valenc…
$3,43M
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Propiedad comercial 1 008 m² en Denia, Španjolska
Propiedad comercial 1 008 m²
Denia, Španjolska
Área 1 008 m²
Local comercial en el Distrito Saladar con una superficie de 939 m2 en planta baja y 69 m2 e…
$432,802
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Propiedad comercial 120 m² en Alicante, Španjolska
Propiedad comercial 120 m²
Alicante, Španjolska
Área 120 m²
Local comercial en venta — Centro tradicional de Alicante Oportunidad: local comercial con…
$205,228
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Propiedad comercial 15 m² en Alicante, Španjolska
Propiedad comercial 15 m²
Alicante, Španjolska
Área 15 m²
Plaza de garaje de fácil acceso mediante rampa, situada en el segundo sótano de la finca en …
$58,621
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Propiedad comercial 90 m² en Torrevieja, Španjolska
Propiedad comercial 90 m²
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 1
Área 90 m²
Local comercial en venta en centro de Torrevieja . Local comercial en venta en el centro de …
$267,287
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Negocio listo 110 m² en Torrevieja, Španjolska
Negocio listo 110 m²
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Amplio local comercial en pleno centro de Torrevieja, con 1 baño, listo para cualquier tipo …
$182,250
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Propiedad comercial 108 m² en Alicante, Španjolska
Propiedad comercial 108 m²
Alicante, Španjolska
Área 108 m²
Local comercial en Calle Tucumán — Excelente oportunidad Ubicado junto a la Avda. Benito P…
$183,395
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Propiedad comercial 10 m² en Alicante, Španjolska
Propiedad comercial 10 m²
Alicante, Španjolska
Área 10 m²
Plaza de garaje para coche pequeño, situada en el sótano séptimo de un edificio en el centro…
$39,863
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Propiedad comercial 53 m² en Alicante, Španjolska
Propiedad comercial 53 m²
Alicante, Španjolska
Área 53 m²
Excelente producto de inversión: local comercial en venta situado en la zona centro-ensanche…
$96,725
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Propiedad comercial 23 m² en Torrevieja, Španjolska
Propiedad comercial 23 m²
Torrevieja, Španjolska
Área 23 m²
Garaje con trastero  enfrente de "Parque de las Naciones" , Torrevieja.
$23,614
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Propiedad comercial 122 m² en Alicante, Španjolska
Propiedad comercial 122 m²
Alicante, Španjolska
Área 122 m²
Local comercial en venta situado en la Avd. de Salamanca, cercano a la Estación de Renfe y a…
$152,416
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Propiedad comercial 242 m² en Dehesa de Campoamor, Španjolska
Propiedad comercial 242 m²
Dehesa de Campoamor, Španjolska
Área 242 m²
Local comercial en Lomas de Cabo Roig. Local comercial en venta en centro comercial en Cabo …
$360,413
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Venta de oficina en Altea Hills, Alicante con alquiler garantizado por el banco – ¡7,2% anual! en Altea, Španjolska
Venta de oficina en Altea Hills, Alicante con alquiler garantizado por el banco – ¡7,2% anual!
Altea, Španjolska
Área 96 m²
Número de plantas 1
Venta de oficina en Altea Hills, Alicante con alquiler garantizado por el banco – ¡7,2% anua…
$578,060
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Propiedad comercial 103 m² en Orihuela, Španjolska
Propiedad comercial 103 m²
Orihuela, Španjolska
Área 103 m²
Se vende negocio nuevo en funcionamiento en Playa Flamenca.  El local está situado en…
$348,671
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Oficina 228 m² en Alicante, Španjolska
Oficina 228 m²
Alicante, Španjolska
Área 228 m²
Amplia oficina de 228 m² en Avenida Oscar Esplá Se alquila oficina de aproximadamente 22…
$295,808
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Oficina 52 m² en Alicante, Španjolska
Oficina 52 m²
Alicante, Španjolska
Área 52 m²
Entreplanta comercial en venta junto a la Avda. de Maisonnave, Alicante Ubicación estratég…
$180,687
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CREMATORIO + 3 AGENCIAS DE SERVICIOS FUNERARIOS en el Castellar - el Oliveral, Španjolska
CREMATORIO + 3 AGENCIAS DE SERVICIOS FUNERARIOS
el Castellar - el Oliveral, Španjolska
Área 1 358 m²
INVERSIÓN ÚNICA EN ESPAÑA: CREMATORIO + 3 AGENCIAS DE SERVICIOS FUNERARIOS Precio: 2.300.…
$2,68M
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Propiedad comercial 105 m² en Altea, Španjolska
Propiedad comercial 105 m²
Altea, Španjolska
Área 105 m²
Ubicado en el corazón de la tradicional ciudad española de Altea, Alicante, estas amplias pr…
$845,235
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Tienda 246 m² en Altea, Španjolska
Tienda 246 m²
Altea, Španjolska
Área 246 m²
Amplios Locales Comerciales Cerca del Mar en Altea Alicante Costa oriental de España, Altea …
$2,10M
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