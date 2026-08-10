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Locales comerciales en venta en La Marina Alta, Španjolska

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Denia
3
6 propiedades total found
Hotel en Javea, Španjolska
Hotel
Javea, Španjolska
Rara actividad hotelera en la primera línea del marJavea, Costa Blanca, EspañaUna oportunida…
$15,94M
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Propiedad comercial 1 008 m² en Denia, Španjolska
Propiedad comercial 1 008 m²
Denia, Španjolska
Área 1 008 m²
Local comercial en el Distrito Saladar con una superficie de 939 m2 en planta baja y 69 m2 e…
$432,802
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Hotel en Calpe, Španjolska
Hotel
Calpe, Španjolska
Nuevo hotel en venta - Benidorm, centro y playasUna rara oportunidad de inversión en Benidor…
$3,03M
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TekceTekce
Hotel 14 161 m² en Calpe, Španjolska
Hotel 14 161 m²
Calpe, Španjolska
Dormitorios 194
Área 14 161 m²
Está a menos de 200 m2 de la playa, peñón de Ifach y puerto deportivo. Este hotel cuenta co…
$18,54M
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Propiedad comercial en Denia, Španjolska
Propiedad comercial
Denia, Španjolska
Habitaciones 12
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 10
Finca rústica en Denia zona Galeretes, 700.00 m. de superficie, 1362 m. superficie parcela, …
$1,04M
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Propiedad comercial 310 m² en Denia, Španjolska
Propiedad comercial 310 m²
Denia, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 310 m²
Se vende local comercial en una de las céntricas calles de Denia. Se vende local comerci…
$260,974
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