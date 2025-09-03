Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. La Marina Baja
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en La Marina Baja, Španjolska

Benidorm
11
Altea
7
Villajoyosa
3
27 propiedades total found
Propiedad comercial 187 m² en Alfaz del Pi, Španjolska
Propiedad comercial 187 m²
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 187 m²
Gran Bar y Restaurante de negocios con una de las terrazas más grandes del Albir. Les pre…
$441,716
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ART Real Estate Costa Blanca SL
Idiomas hablados
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Propiedad comercial 65 m² en Alfaz del Pi, Španjolska
Propiedad comercial 65 m²
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Este negocio, bellamente decorado y renovado, está a la venta con nosotros y se encuentra en…
$87,738
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ART Real Estate Costa Blanca SL
Idiomas hablados
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Propiedad comercial en Villajoyosa, Španjolska
Propiedad comercial
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Finca en Villajoyosa es una hermosa propiedad de dos plantas con un amplio jardín y una Cas…
$696,476
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ALEGRIA REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Русский, Español
Propiedad comercial 550 m² en Benidorm, Španjolska
Propiedad comercial 550 m²
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 9
Área 550 m²
En venta es un hotel listo en la ciudad de Benidorm, con una superficie total de 550 m2. El …
$1,68M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 2 100 m² en Finestrat, Španjolska
Propiedad comercial 2 100 m²
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 6
Área 2 100 m²
Spa y club deportivo exclusivo Opción 1 Un exclusivo spa y club deportivo de lujo, lis…
$2,32M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ART Real Estate Costa Blanca SL
Idiomas hablados
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Tienda 246 m² en Altea, Španjolska
Tienda 246 m²
Altea, Španjolska
Área 246 m²
Amplios Locales Comerciales Cerca del Mar en Altea Alicante Costa oriental de España, Altea …
$1,88M
Dejar una solicitud
Hotel en Benidorm, Španjolska
Hotel
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 50
Nº de cuartos de baño 50
Se vende Hotel en Benidorm muy céntrico rodeado de todo tipo de servicios. Buen promedio de …
$2,50M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Villajoyosa, Španjolska
Propiedad comercial
Villajoyosa, Španjolska
Restaurante-bar en la ciudad de Villajoyosa en la Costa Blanca, a 200 metros de la playa. E…
$639,051
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Benidorm, Španjolska
Propiedad comercial
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 1
Local restaurante reformado en la mejor zona de Benidorm, alquilado y en funcionamiento con …
$1,04M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ALEGRIA REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Русский, Español
Propiedad comercial en Benidorm, Španjolska
Propiedad comercial
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Local comercial en funcionamiento en el centro de la ciudad de Benidorm.Se vende o alquila l…
$1,63M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ALEGRIA REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Русский, Español
Propiedad comercial en Altea, Španjolska
Propiedad comercial
Altea, Španjolska
Habitaciones 1
Descubre la última parcela disponible en la prestigiosa urbanización Galera de las Palmeras,…
$290,198
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ALEGRIA REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Русский, Español
Propiedad comercial 105 m² en Altea, Španjolska
Propiedad comercial 105 m²
Altea, Španjolska
Área 105 m²
Ubicado en el corazón de la tradicional ciudad española de Altea, Alicante, estas amplias pr…
$845,235
Dejar una solicitud
Hotel 5 851 m² en Benidorm, Španjolska
Hotel 5 851 m²
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 118
Nº de cuartos de baño 118
Área 5 851 m²
Se vende hotel en Benidorm con mas de 100 habitaciones. Muy bien ubicado a solo unos 200 met…
$12,60M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Altea, Španjolska
Propiedad comercial
Altea, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
La parcela esta situada en Sierra de Altea a lado de Altea Hills. Tiene 1.051m2 con orientac…
$679,064
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ALEGRIA REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Русский, Español
Excellent passive income opportunity! en Altea, Španjolska
Excellent passive income opportunity!
Altea, Španjolska
Área 96 m²
Número de plantas 1
Excellent Passive Income Opportunity: Office for Sale in Altea Hills, €500,000, €42,000 annu…
$521,014
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Benidorm, Španjolska
Propiedad comercial
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 1
Excelente oficina de 80m2 en venta en una zona vibrante de Benidorm, junto al hotel más alto…
$232,159
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ALEGRIA REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Русский, Español
Propiedad comercial en Benidorm, Španjolska
Propiedad comercial
Benidorm, Španjolska
Nº de cuartos de baño 2
Local comercial situado en zona peatonal, bario familiar. El local es diáfano de 210 m² dis…
$379,663
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Finestrat, Španjolska
Propiedad comercial
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 1
Parcela edificable junto a Puig Campana Golf, Polígono Alfarella, FinestratSuperficie 1600 m…
$783,535
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ALEGRIA REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Русский, Español
Propiedad comercial en Benidorm, Španjolska
Propiedad comercial
Benidorm, Španjolska
Nº de cuartos de baño 2
Restaurante en segunda línea de la playa de Poniente, funcionando desde hace 26 años, actual…
$623,732
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Finestrat, Španjolska
Propiedad comercial
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Se vende casa en la montaña en Finestrat. La casa es de una sola planta, la casa tiene tres …
$638,436
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ALEGRIA REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Русский, Español
Venta de un NUEVO apartotel en Benidorm, España – 1,35 millones de euros, ¡rentabilidad del 7,52%! en Benidorm, Španjolska
Venta de un NUEVO apartotel en Benidorm, España – 1,35 millones de euros, ¡rentabilidad del 7,52%!
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 7
Área 398 m²
Número de plantas 5
Venta de un NUEVO apartotel en Benidorm, España – 1,35 millones de euros, ¡rentabilidad del …
$1,54M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Altea, Španjolska
Propiedad comercial
Altea, Španjolska
Nº de cuartos de baño 2
SE TRANSPASA!!!! Las calles de la ciudad descienden suavemente hacia el mar. En ellas se de…
$130,170
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Villajoyosa, Španjolska
Propiedad comercial
Villajoyosa, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Local con gran dimisiones y con grandes posibilidades en Gasparot, Villajoyosa. El local ti…
$148,068
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 890 m² en Benidorm, Španjolska
Propiedad comercial 890 m²
Benidorm, Španjolska
Área 890 m²
Aparthotel en la ciudad de Benidorm en la Costa Blanca. En el verano de 2017, el Aparthotel …
$2,32M
Dejar una solicitud
Hotel 1 800 m² en Alfaz del Pi, Španjolska
Hotel 1 800 m²
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 20
Área 1 800 m²
Tiene piscina, zonas ajardinadas. Consta de 20 apartamentos de 40 m2 con dormitorio con terr…
$3,15M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Benidorm, Španjolska
Propiedad comercial
Benidorm, Španjolska
Nº de cuartos de baño 2
El local comercial en venta en Benidorm, totalmente montado para cafetería, que es una oport…
$162,713
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 380 m² en Altea, Španjolska
Propiedad comercial 380 m²
Altea, Španjolska
Área 380 m²
Piso 1
Presentamos un gran espacio comercial de 380 m2, que tiene una vista impresionante. La habit…
$906,291
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en La Marina Baja

hoteles
Realting.com
Ir