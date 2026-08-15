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Locales comerciales en venta en Torrevieja, Španjolska

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48 propiedades total found
Propiedad comercial 202 m² en Torrevieja, Španjolska
Propiedad comercial 202 m²
Torrevieja, Španjolska
Área 202 m²
$212,542
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Propiedad comercial 200 m² en Torrevieja, Španjolska
Propiedad comercial 200 m²
Torrevieja, Španjolska
Área 200 m²
Commercieel pand tussen de stranden van El Cura en los Locos in het centrum van Torrevieja
$203,343
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Propiedad comercial 60 m² en Torrevieja, Španjolska
Propiedad comercial 60 m²
Torrevieja, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Este local comercial en planta baja, a pie de calle, está situado en la zona norte de Torrev…
$151,025
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Propiedad comercial 90 m² en Torrevieja, Španjolska
Propiedad comercial 90 m²
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 1
Área 90 m²
Local comercial en venta en centro de Torrevieja . Local comercial en venta en el centro de …
$267,287
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Negocio listo 110 m² en Torrevieja, Španjolska
Negocio listo 110 m²
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Amplio local comercial en pleno centro de Torrevieja, con 1 baño, listo para cualquier tipo …
$182,250
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Propiedad comercial 21 m² en Torrevieja, Španjolska
Propiedad comercial 21 m²
Torrevieja, Španjolska
Área 21 m²
¿Estás buscando un local para invertir o establecer tu negocio? Consulta nuestra amplia var…
$21,922
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TekceTekce
Propiedad comercial 300 m² en Torrevieja, Španjolska
Propiedad comercial 300 m²
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Amplio local comercial de 300 m2. en pleno centro de la ciudad, ideal para oficina o cualqui…
$667,322
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Propiedad comercial 29 m² en Torrelamata, Španjolska
Propiedad comercial 29 m²
Torrelamata, Španjolska
Área 29 m²
Garaje doble cerrado en el centro de La Mata, al lado de la playa . Garaje doble cerrado en …
$44,761
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Propiedad comercial 270 m² en Torrevieja, Španjolska
Propiedad comercial 270 m²
Torrevieja, Španjolska
Área 270 m²
Local comercial (gimnasio) en planta baja, único en el edificio, situado en el centro d…
$313,908
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Propiedad comercial 250 m² en Torrevieja, Španjolska
Propiedad comercial 250 m²
Torrevieja, Španjolska
Área 250 m²
Amplio local comercial para 5 comercios en centro de Torrevieja. Amplio local comercial en e…
$342,974
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Propiedad comercial en Torrevieja, Španjolska
Propiedad comercial
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 1
Se vende negocio de restaurante en funcionamiento con alquiler de local por más de 5 años.El…
$696,476
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Tienda 507 m² en Torrevieja, Španjolska
Tienda 507 m²
Torrevieja, Španjolska
Área 507 m²
Amplio Local Comercial de 507 m2 Cerca de la Playa en Torrevieja Alicante La propiedad comer…
$2,31M
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Propiedad comercial 100 m² en Torrevieja, Španjolska
Propiedad comercial 100 m²
Torrevieja, Španjolska
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Restaurante cerca de la Playa del Cura en venta .  Tiene unos 100 m2, salón-come…
$156,954
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Propiedad comercial 400 m² en Torrevieja, Španjolska
Propiedad comercial 400 m²
Torrevieja, Španjolska
Nº de cuartos de baño 2
Área 400 m²
¡Oportunidad única en Torrevieja! Se vende amplio local comercial en esquina, ubicado e…
$313,792
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Propiedad comercial 23 m² en Torrevieja, Španjolska
Propiedad comercial 23 m²
Torrevieja, Španjolska
Área 23 m²
Garaje con trastero  enfrente de "Parque de las Naciones" , Torrevieja.
$23,614
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Propiedad comercial 30 m² en Torrevieja, Španjolska
Propiedad comercial 30 m²
Torrevieja, Španjolska
Área 30 m²
Se vende una cochera en Torrevieja, en la zona playa de los Locos, Frutales. Es una plaza de…
$21,237
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Propiedad comercial 4 m² en Torrelamata, Španjolska
Propiedad comercial 4 m²
Torrelamata, Španjolska
Área 4 m²
Trastero de 4 m² ubicado en garaje cerrado en sótano a 200 metros de la playa. Stanislav
$5,308
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Propiedad comercial 166 m² en Torrelamata, Španjolska
Propiedad comercial 166 m²
Torrelamata, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 166 m²
Local de 166 metros cuadrados a tan solo 30 metros del mar. Tiene 1 baño, 1 aseo y cocina in…
$183,964
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Propiedad comercial 51 m² en Torrevieja, Španjolska
Propiedad comercial 51 m²
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Local comercial en venta en Torrevieja. Construido en tres plantas con ascensor, este lugar …
$63,604
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Propiedad comercial 110 m² en Torrevieja, Španjolska
Propiedad comercial 110 m²
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 110 m²
Se vende el negocio actual (funciona con éxito 2,5 años) Mini-Aparthotel con entrada indepen…
$424,631
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Propiedad comercial 98 m² en Torrevieja, Španjolska
Propiedad comercial 98 m²
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 98 m²
Locales comerciales en Playas de Orihuela. Tu negocio en la zona con más afluencia de públic…
$99,813
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Propiedad comercial 50 m² en Torrelamata, Španjolska
Propiedad comercial 50 m²
Torrelamata, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Local comercial muy económico en el centro comercial Parquemar en La Mata. Cuenta con 50 m2,…
$45,659
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Propiedad comercial 646 m² en Torrevieja, Španjolska
Propiedad comercial 646 m²
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 646 m²
Le ofrecemos una oportunidad única de comprar un edificio comercial para disfrutar de un apa…
$2,01M
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Propiedad comercial en Torrevieja, Španjolska
Propiedad comercial
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 2
Ofrecemos una oportunidad única de adquisición con este Local Comercial de tres plantas, est…
$464,317
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Propiedad comercial 63 m² en Torrevieja, Španjolska
Propiedad comercial 63 m²
Torrevieja, Španjolska
Área 63 m²
Se vende local comercial en Torrevieja por un precio muy económico. Dispone de 63 m2 de supe…
$52,030
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Propiedad comercial 316 m² en Torrelamata, Španjolska
Propiedad comercial 316 m²
Torrelamata, Španjolska
Área 316 m²
Local comercial junto a la playa de La Mata-Torrevieja. 25 locales comerciales en la Playa d…
$107,246
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Propiedad comercial 100 m² en Torrevieja, Španjolska
Propiedad comercial 100 m²
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Se traspasa este magnífico restaurante en la preciosa zona de la Plaza del Teatro de Torrevi…
$42,474
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Propiedad comercial en Torrevieja, Španjolska
Propiedad comercial
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Casa + Local ubicación 100% comercial¿Buscas una inversión con gran potencial en una ubicaci…
$1,16M
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Propiedad comercial 100 m² en Torrevieja, Španjolska
Propiedad comercial 100 m²
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 2
Área 100 m²
Se vende local comercial en el pleno centro de Torrevieja. El local esta en planta baja, con…
$148,658
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Propiedad comercial 11 m² en Torrevieja, Španjolska
Propiedad comercial 11 m²
Torrevieja, Španjolska
Área 11 m²
Se vende plaza de garaje en el centro de Torrevieja. Plaza de garaje comunitaria en planta d…
$6,371
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