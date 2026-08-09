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Locales comerciales en venta en Benidorm, Španjolska

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9 propiedades total found
Sale of 2★ Hotel in Benidorm Old Town – €4,600,000 en Benidorm, Španjolska
Sale of 2★ Hotel in Benidorm Old Town – €4,600,000
Benidorm, Španjolska
Venta de 2★ Hotel en Benidorm Ciudad Vieja – €4.600,000• Ubicación: el hotel está situado en…
$5,39M
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Propiedad comercial en Benidorm, Španjolska
Propiedad comercial
Benidorm, Španjolska
Nº de cuartos de baño 2
Local comercial situado en zona peatonal, bario familiar. El local es diáfano de 210 m² dis…
$379,663
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Propiedad comercial en Benidorm, Španjolska
Propiedad comercial
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 1
Local restaurante reformado en la mejor zona de Benidorm, alquilado y en funcionamiento con …
$1,04M
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TekceTekce
Propiedad comercial en Benidorm, Španjolska
Propiedad comercial
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Local comercial en funcionamiento en el centro de la ciudad de Benidorm.Se vende o alquila l…
$1,63M
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Hotel en Benidorm, Španjolska
Hotel
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 50
Nº de cuartos de baño 50
Se vende Hotel en Benidorm muy céntrico rodeado de todo tipo de servicios. Buen promedio de …
$2,50M
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Propiedad comercial en Benidorm, Španjolska
Propiedad comercial
Benidorm, Španjolska
Nº de cuartos de baño 2
Restaurante en segunda línea de la playa de Poniente, funcionando desde hace 26 años, actual…
$623,732
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Propiedad comercial en Benidorm, Španjolska
Propiedad comercial
Benidorm, Španjolska
Nº de cuartos de baño 2
El local comercial en venta en Benidorm, totalmente montado para cafetería, que es una oport…
$162,713
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Propiedad comercial en Benidorm, Španjolska
Propiedad comercial
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 1
Excelente oficina de 80m2 en venta en una zona vibrante de Benidorm, junto al hotel más alto…
$232,159
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Hotel 5 851 m² en Benidorm, Španjolska
Hotel 5 851 m²
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 118
Nº de cuartos de baño 118
Área 5 851 m²
Se vende hotel en Benidorm con mas de 100 habitaciones. Muy bien ubicado a solo unos 200 met…
$12,60M
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