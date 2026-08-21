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Locales comerciales en venta en Altea, Španjolska

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7 propiedades total found
Venta de oficina en Altea Hills, Alicante con alquiler garantizado por el banco – ¡7,2% anual! en Altea, Španjolska
Venta de oficina en Altea Hills, Alicante con alquiler garantizado por el banco – ¡7,2% anual!
Altea, Španjolska
Área 96 m²
Número de plantas 1
Venta de oficina en Altea Hills, Alicante con alquiler garantizado por el banco – ¡7,2% anua…
$578 060
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Tienda 246 m² en Altea, Španjolska
Tienda 246 m²
Altea, Španjolska
Área 246 m²
Amplios Locales Comerciales Cerca del Mar en Altea Alicante Costa oriental de España, Altea …
$2,10M
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Venta de Clínica Dental de Prestigio en España. en Altea, Španjolska
Venta de Clínica Dental de Prestigio en España.
Altea, Španjolska
Área 360 m²
Número de plantas 2
Venta de Clínica Dental de Prestigio en España.  Ubicación privilegiada: Provincia de Ali…
$1,75M
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Propiedad comercial en Altea, Španjolska
Propiedad comercial
Altea, Španjolska
Habitaciones 1
Descubre la última parcela disponible en la prestigiosa urbanización Galera de las Palmeras,…
$290 198
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Propiedad comercial en Altea, Španjolska
Propiedad comercial
Altea, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
La parcela esta situada en Sierra de Altea a lado de Altea Hills. Tiene 1.051m2 con orientac…
$679 064
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Propiedad comercial 105 m² en Altea, Španjolska
Propiedad comercial 105 m²
Altea, Španjolska
Área 105 m²
Ubicado en el corazón de la tradicional ciudad española de Altea, Alicante, estas amplias pr…
$845 235
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TekceTekce
Propiedad comercial en Altea, Španjolska
Propiedad comercial
Altea, Španjolska
Nº de cuartos de baño 2
SE TRANSPASA!!!! Las calles de la ciudad descienden suavemente hacia el mar. En ellas se de…
$130 170
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