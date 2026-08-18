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Locales comerciales en venta en Tarragona, Španjolska

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5 propiedades total found
Propiedad comercial 903 m² en Mont roig del Camp, Španjolska
Propiedad comercial 903 m²
Mont roig del Camp, Španjolska
Área 903 m²
Apartment Hotel 4**** SUPERIOR en la primera línea del marLicencia para conducir negocios.Añ…
$4,43M
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Propiedad comercial 3 000 m² en Salou, Španjolska
Propiedad comercial 3 000 m²
Salou, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 3 000 m²
GA-V001429. Hotel by Lake Garda en SaloSituado en una pintoresca ubicación a orillas de la B…
$7,62M
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Propiedad comercial 850 m² en Riudecanyes, Španjolska
Propiedad comercial 850 m²
Riudecanyes, Španjolska
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 13
Área 850 m²
En venta es un exclusivo hotel boutique, un encantador destino vacacional, totalmente en un …
$1,74M
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Commercial real estate in Tarragona en Tarragona, Španjolska
Commercial real estate in Tarragona
Tarragona, Španjolska
Área 4 000 m²
Commercial property with total area of 1310 m2, devided into 3 premises for 3 tenants. The p…
$3,61M
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¡OFERTA EXCLUSIVA PARA INVERSORES! Hotel boutique 5★ con bodega propia en Cataluña, España — 15,5 millones € en Priorato, Španjolska
¡OFERTA EXCLUSIVA PARA INVERSORES! Hotel boutique 5★ con bodega propia en Cataluña, España — 15,5 millones €
Priorato, Španjolska
Habitaciones 26
¡OFERTA EXCLUSIVA PARA INVERSORES! Hotel boutique 5★ con bodega propia en Cataluña, Españ…
$17,67M
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