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Locales comerciales en venta en Alicante, Španjolska

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Torrevieja
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Benidorm
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Alicante
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El Alacantí
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180 propiedades total found
Propiedad comercial 202 m² en Torrevieja, Španjolska
Propiedad comercial 202 m²
Torrevieja, Španjolska
Área 202 m²
$212,542
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Propiedad comercial 60 m² en Torrevieja, Španjolska
Propiedad comercial 60 m²
Torrevieja, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Este local comercial en planta baja, a pie de calle, está situado en la zona norte de Torrev…
$151,025
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Propiedad comercial 25 m² en Alicante, Španjolska
Propiedad comercial 25 m²
Alicante, Španjolska
Área 25 m²
Tenemos esta increíble plaza de garaje a la vente en el centro de Alicante, ubicada en la Av…
$64,484
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TekceTekce
Propiedad comercial 1 373 m² en Alicante, Španjolska
Propiedad comercial 1 373 m²
Alicante, Španjolska
Área 1 373 m²
Fabuloso local comercial en venta situado en la Avenida Periodista Rodolfo Salazar con una s…
$982,702
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Hotel 12 000 m² en Alicante, Španjolska
Hotel 12 000 m²
Alicante, Španjolska
Dormitorios 101
Nº de cuartos de baño 101
Área 12 000 m²
El aeropuerto internacional de Alicante se sitúa a 25 kilometros y la estacion del tram a 30…
$12,30M
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Propiedad comercial 624 m² en San Vicente del Raspeig, Španjolska
Propiedad comercial 624 m²
San Vicente del Raspeig, Španjolska
Área 624 m²
Excelente local en venta situado en amplia avenida de San Vicente del Rapeig. Dispone…
$433,799
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Hotel en Javea, Španjolska
Hotel
Javea, Španjolska
Rara actividad hotelera en la primera línea del marJavea, Costa Blanca, EspañaUna oportunida…
$15,94M
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Propiedad comercial 300 m² en Torrevieja, Španjolska
Propiedad comercial 300 m²
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Amplio local comercial de 300 m2. en pleno centro de la ciudad, ideal para oficina o cualqui…
$667,322
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Propiedad comercial 126 m² en Alicante, Španjolska
Propiedad comercial 126 m²
Alicante, Španjolska
Área 126 m²
Excelente inversión: local comercial en venta con rentabilidad desde el primer momento situa…
$407,668
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Propiedad comercial 65 m² en Alicante, Španjolska
Propiedad comercial 65 m²
Alicante, Španjolska
Área 65 m²
Oportunidad de inversión: local comercial en venta en funcionamiento situado en el Centro Co…
$89,105
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Propiedad comercial 99 m² en Alicante, Španjolska
Propiedad comercial 99 m²
Alicante, Španjolska
Área 99 m²
Local comercial en venta y alquiler Calle José María Py — Excelente oportunidad Ubicación …
$183,395
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Propiedad comercial 46 m² en Alicante, Španjolska
Propiedad comercial 46 m²
Alicante, Španjolska
Área 46 m²
Local comercial en venta y alquiler en plena zona Centro-Ensanche Excelente oportunidad …
$182,025
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Propiedad comercial 318 m² en Mutxamel, Španjolska
Propiedad comercial 318 m²
Mutxamel, Španjolska
Área 318 m²
EDIFICIO EN VENTA EN EL CENTRO DE MUTXAMEL CON GRAN POTENCIAL DE INVERSION.   Oportunida…
$675,455
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Propiedad comercial 400 m² en Torrevieja, Španjolska
Propiedad comercial 400 m²
Torrevieja, Španjolska
Nº de cuartos de baño 2
Área 400 m²
¡Oportunidad única en Torrevieja! Se vende amplio local comercial en esquina, ubicado e…
$313,792
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Propiedad comercial 715 m² en Alicante, Španjolska
Propiedad comercial 715 m²
Alicante, Španjolska
Área 715 m²
Situado en la zona de Babel, una de las zonas con mayor flujo de vehículos de Alicante, este…
$1,10M
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Venta de oficina en Altea Hills, Alicante con alquiler garantizado por el banco – ¡7,2% anual! en Altea, Španjolska
Venta de oficina en Altea Hills, Alicante con alquiler garantizado por el banco – ¡7,2% anual!
Altea, Španjolska
Área 96 m²
Número de plantas 1
Venta de oficina en Altea Hills, Alicante con alquiler garantizado por el banco – ¡7,2% anua…
$578,060
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Propiedad comercial 10 m² en Alicante, Španjolska
Propiedad comercial 10 m²
Alicante, Španjolska
Área 10 m²
Te presentamos esta genial plaza de garaje a la venta en el centro de Alicante. La plaza…
$29,095
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Propiedad comercial 242 m² en Alicante, Španjolska
Propiedad comercial 242 m²
Alicante, Španjolska
Área 242 m²
Local en venta en C/ Calderón de la Barca Ubicación privilegiada en una de las calles más …
$231,455
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Propiedad comercial 20 m² en Alicante, Španjolska
Propiedad comercial 20 m²
Alicante, Španjolska
Área 20 m²
Te presentamos esta genial plaza de garaje a la venta en el centro de la ciudad. La plaz…
$40,765
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Propiedad comercial 269 m² en Alicante, Španjolska
Propiedad comercial 269 m²
Alicante, Španjolska
Área 269 m²
Local comercial en venta con negocio en funcionamiento y alta rentabilidad inmediata Excel…
$644,442
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Propiedad comercial 248 m² en Alicante, Španjolska
Propiedad comercial 248 m²
Alicante, Španjolska
Área 248 m²
Local comercial en rentabilidad, situado frente al Outlet de San Vicente, en una de las zona…
$206,054
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Hotel en Calpe, Španjolska
Hotel
Calpe, Španjolska
Nuevo hotel en venta - Benidorm, centro y playasUna rara oportunidad de inversión en Benidor…
$3,03M
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Propiedad comercial 721 m² en Alicante, Španjolska
Propiedad comercial 721 m²
Alicante, Španjolska
Área 721 m²
Excelente inversión: local comercial en venta con rentabilidad desde el primer momento situa…
$610,969
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Propiedad comercial 242 m² en Dehesa de Campoamor, Španjolska
Propiedad comercial 242 m²
Dehesa de Campoamor, Španjolska
Área 242 m²
Local comercial en Lomas de Cabo Roig. Local comercial en venta en centro comercial en Cabo …
$360,413
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Propiedad comercial 10 m² en Alicante, Španjolska
Propiedad comercial 10 m²
Alicante, Španjolska
Área 10 m²
Plaza de garaje para coche pequeño, situada en el sótano séptimo de un edificio en el centro…
$39,863
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Oficina 169 m² en Elche, Španjolska
Oficina 169 m²
Elche, Španjolska
Área 169 m²
Inmobiliaria Casamayor te presenta esta oficina en venta y alquiler con una superficie de 16…
$225,157
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Propiedad comercial 10 m² en Alicante, Španjolska
Propiedad comercial 10 m²
Alicante, Španjolska
Área 10 m²
2 Plazas de garaje juntas cerca del Corte Inglés, en pleno centro de Alicante.   …
$111,744
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Propiedad comercial 213 m² en Alicante, Španjolska
Propiedad comercial 213 m²
Alicante, Španjolska
Área 213 m²
Local comercial disponible en venta y alquiler en ubicación estratégica de Alicante, junto a…
$317,695
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Propiedad comercial 12 m² en Alicante, Španjolska
Propiedad comercial 12 m²
Alicante, Španjolska
Área 12 m²
Sale a la venta esta plaza de garaje en pleno centro de Alicante, ubicada en la prestigiosa …
$97,047
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Propiedad comercial 23 m² en Torrevieja, Španjolska
Propiedad comercial 23 m²
Torrevieja, Španjolska
Área 23 m²
Garaje con trastero  enfrente de "Parque de las Naciones" , Torrevieja.
$23,614
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