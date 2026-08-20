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Locales comerciales en venta en Plana Alta, Španjolska

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3 propiedades total found
Propiedad comercial 2 005 m² en Castellón de la Plana, Španjolska
Propiedad comercial 2 005 m²
Castellón de la Plana, Španjolska
Área 2 005 m²
Local comercial en venta en Castellón de la Plana, con una ubicación excepcional y alta rent…
$2,50M
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Hotel 1 200 m² en Castellón de la Plana, Španjolska
Hotel 1 200 m²
Castellón de la Plana, Španjolska
Área 1 200 m²
Hotel en provincia Valencia cerca del puerto y del mar. 12 apartamentos ubicados en una solo…
$849,859
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Hotel 900 m² en Vilafames, Španjolska
Hotel 900 m²
Vilafames, Španjolska
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 900 m²
Hotel rural,antigua casa señorial de 5 plantas del siglo XVII ubicado en un pueblo medieval …
$1,64M
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