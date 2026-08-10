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Locales comerciales en venta en Barcelona, Španjolska

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lHospitalet de Llobregat
4
Sabadell
3
Cerdanyola del Vallés
3
386 propiedades total found
Propiedad comercial 55 m² en Barcelona, Španjolska
Propiedad comercial 55 m²
Barcelona, Španjolska
Área 55 m²
Sala de esquina en una prestigiosa zona residencial de Barcelona.Environment: paseo urbano y…
$340,170
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Restaurante, cafetería 178 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 178 m²
Barcelona, Španjolska
Área 178 m²
Local comercial en Barcelona están a la venta.Alrededores:zona residencial;infraestructura d…
$740,736
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Tienda 854 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 854 m²
Barcelona, Španjolska
Área 854 m²
Espacio comercial de tres pisos con arrendatarios fiables en venta en el distrito de negocio…
$1,13M
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TekceTekce
Propiedad comercial 349 m² en Barcelona, Španjolska
Propiedad comercial 349 m²
Barcelona, Španjolska
Área 349 m²
Local comercial en el distrito de Sant Marti de Barcelona con dos inquilinos.Una unidad cata…
$985,917
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Restaurante, cafetería 200 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 200 m²
Barcelona, Španjolska
Área 200 m²
Local comercial en venta con un inquilino en Badalona, a solo 8 km del centro de Barcelona.E…
$578,700
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Oficina 990 m² en Barcelona, Španjolska
Oficina 990 m²
Barcelona, Španjolska
Área 990 m²
En venta local comercial con inquilino en una privilegiada zona central de Barcelona.Environ…
$2,78M
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Propiedad comercial 290 m² en Barcelona, Španjolska
Propiedad comercial 290 m²
Barcelona, Španjolska
Área 290 m²
Local comercial en venta en Barcelona.Environment:área comercial activa;infraestructura desa…
$3,24M
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Restaurante, cafetería 296 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 296 m²
Barcelona, Španjolska
Área 296 m²
En venta local comercial con un inquilino en la zona central de la ciudad. Environment:Plaza…
$1,81M
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Propiedad comercial 250 m² en Barcelona, Španjolska
Propiedad comercial 250 m²
Barcelona, Španjolska
Área 250 m²
Venta de 3 locales comerciales en la prestigiosa zona de Barcelona.Environment:Avenida Diago…
$833,328
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Propiedad comercial 105 m² en Barcelona, Španjolska
Propiedad comercial 105 m²
Barcelona, Španjolska
Área 105 m²
Un negocio listo está en venta en una zona densamente poblada de Barcelona.Environment:zona …
$954,854
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Tienda 148 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 148 m²
Barcelona, Španjolska
Área 148 m²
Se venden locales comerciales en Barcelona. medio ambiente: Zona comercial activa; In…
$364,581
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Propiedad comercial 54 m² en Barcelona, Španjolska
Propiedad comercial 54 m²
Barcelona, Španjolska
Área 54 m²
Local comercial en la zona de Sant Gervasi, Barcelona.El área total es de 54 metros cuadrado…
$304,154
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Propiedad comercial 372 m² en lHospitalet de Llobregat, Španjolska
Propiedad comercial 372 m²
lHospitalet de Llobregat, Španjolska
Área 372 m²
Local comercial en la zona de Ospitalet de Yobregat.Situado en la primera planta de un edifi…
$1,11M
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Propiedad comercial 359 m² en Barcelona, Španjolska
Propiedad comercial 359 m²
Barcelona, Španjolska
Área 359 m²
Local comercial en la zona de Siutat Beya de Barcelona.La superficie total de 359 metros cua…
$1,24M
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Propiedad comercial 5 547 m² en Terrassa, Španjolska
Propiedad comercial 5 547 m²
Terrassa, Španjolska
Área 5 547 m²
Local comercial en venta — Terrassa (Barcelona) Oportunidad de inversión dentro de un Comp…
$3,91M
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Propiedad comercial 160 m² en Barcelona, Španjolska
Propiedad comercial 160 m²
Barcelona, Španjolska
Área 160 m²
Local comercial en la zona del Eixample de Barcelona. Habitación de 160 metros cuadrados en…
$609,596
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Propiedad comercial 505 m² en Barcelona, Španjolska
Propiedad comercial 505 m²
Barcelona, Španjolska
Área 505 m²
Local comercial en la zona del Eixample de Barcelona.El área total es de 505 metros cuadrado…
$766,790
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Tienda 328 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 328 m²
Barcelona, Španjolska
Área 328 m²
Local comercial en venta cerca de la calle con el tráfico más alto de Barcelona - la famosa …
$2,64M
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Restaurante, cafetería 378 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 378 m²
Barcelona, Španjolska
Área 378 m²
Venta de locales comerciales con un inquilino en la zona más prestigiosa de Barcelona.Enviro…
$983,789
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Tienda 275 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 275 m²
Barcelona, Španjolska
Área 275 m²
Local comercial en venta en Barcelona.Environment: La propiedad se encuentra en el municipio…
$457,173
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Tienda 5 182 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 5 182 m²
Barcelona, Španjolska
Área 5 182 m²
Local comercial en venta con un arrendatario confiable en los suburbios de Barcelona.Environ…
$6,94M
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Tienda 85 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 85 m²
Barcelona, Španjolska
Área 85 m²
Locales comerciales están en venta cerca de la calle con la más alta pasibilidad en Barcelon…
$1,22M
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Tienda 270 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 270 m²
Barcelona, Španjolska
Área 270 m²
Local comercial en venta con arrendatarios fiables en el distrito central de negocios del Ei…
$868,050
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Tienda 200 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 200 m²
Barcelona, Španjolska
Área 200 m²
Local comercial en venta con un inquilino en la zona central de Barcelona. Environment:Zona …
$692,125
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Restaurante, cafetería 194 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 194 m²
Barcelona, Španjolska
Área 194 m²
Venta de locales comerciales con inquilino en una zona privilegiada de Barcelona.Environment…
$659,718
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Restaurante, cafetería 130 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 130 m²
Barcelona, Španjolska
Área 130 m²
En venta local comercial con inquilino en Barcelona.Environment:zona residencial del distrit…
$925,920
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Propiedad comercial 335 m² en Barcelona, Španjolska
Propiedad comercial 335 m²
Barcelona, Španjolska
Área 335 m²
Local comercial en venta en el centro de Barcelona, en una calle con una de las mayores tasa…
$920,133
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Propiedad comercial 337 m² en Barcelona, Španjolska
Propiedad comercial 337 m²
Barcelona, Španjolska
Área 337 m²
Local comercial en la zona de Gracia de Barcelona.El área total de 337 metros cuadrados. en …
$727,167
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Propiedad comercial 540 m² en Rubi, Španjolska
Propiedad comercial 540 m²
Rubi, Španjolska
Área 540 m²
Venta de locales + licencia para un restaurante con terraza en la zona industrial de Ruby, B…
$800,334
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Propiedad comercial 316 m² en Barcelona, Španjolska
Propiedad comercial 316 m²
Barcelona, Španjolska
Área 316 m²
Local comercial en la zona de Barceloneta de Barcelona.Superficie total de 316 metros cuadra…
$1,40M
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