Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Canarias
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Canarias, Španjolska

;
Santa Cruz de Tenerife
11
Arona
5
Los Cristianos
5
13 propiedades total found
Tienda en Canarias, Španjolska
Tienda
Canarias, Španjolska
LIDL Tenerife es una oportunidad única de inversión con el pago del 80% del costo sólo despu…
$5,71M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 122 m² en Santiago del Teide, Španjolska
Propiedad comercial 122 m²
Santiago del Teide, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 122 m²
La agencia inmobiliaria VYM Canarias ofrece en venta exclusiva un local comercial en el sur …
$167,597
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 43 m² en Arona, Španjolska
Propiedad comercial 43 m²
Arona, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Ofrecemos a la venta un local comercial en el centro comercial más prestigioso y popular "Oa…
$755,446
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 800 m² en Arona, Španjolska
Propiedad comercial 800 m²
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Área 800 m²
En venta hay un espacio de oficinas ubicado en Los Cristianos, en el centro comercial de Apolo
$174,943
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Guia de Isora, Španjolska
Propiedad comercial
Guia de Isora, Španjolska
Inversión, Parcela residencial con proyecto a 300m del mar en Varadero, Playa de la Arena. E…
$8,62M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 4 720 m² en Canarias, Španjolska
Propiedad comercial 4 720 m²
Canarias, Španjolska
Área 4 720 m²
Hotel 3* en Canarias.Environment:El hotel está situado en el corazón de Santa Cruz de Teneri…
$17,32M
Dejar una solicitud
TekceTekce
Propiedad comercial 77 m² en Adeje, Španjolska
Propiedad comercial 77 m²
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Una oportunidad de inversión muy interesante en una de las zonas turísticas más demandadas d…
$64,640
Dejar una solicitud
Negocio listo 70 m² en Adeje, Španjolska
Negocio listo 70 m²
Adeje, Španjolska
Dormitorios -1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Propiedades comerciales recientemente renovadas y totalmente operativas en venta en San Euge…
$323,209
Dejar una solicitud
Oficina 130 m² en Santa Cruz de Tenerife, Španjolska
Oficina 130 m²
Santa Cruz de Tenerife, Španjolska
Área 130 m²
Número de plantas 1
Locales comerciales en Santa CruzAmplias instalaciones comerciales ubicadas en Santa Cruz. L…
$188,909
VAT
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Arona, Španjolska
Propiedad comercial
Arona, Španjolska
Muy interesante inversión, amplio y luminoso local, con excelente ubicación, en el centro de…
$45,708
Dejar una solicitud
Hotel 13 200 m² en La Orotava, Španjolska
Hotel 13 200 m²
La Orotava, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 13 200 m²
A complex of three houses with a grape plantation with an area of 13200 m2 is for sale. From…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 100 m² en Arona, Španjolska
Propiedad comercial 100 m²
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 4
Área 100 m²
En venta hay una hermosa habitación de 100 m2.La habitación consta de: un salón de belleza, …
$34,989
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 2 450 m² en Arona, Španjolska
Propiedad comercial 2 450 m²
Arona, Španjolska
Área 2 450 m²
Número de plantas 1
¡Perfecta oportunidad de inversión!2450 m2 en la planta baja del centro comercial del centro…
$2,25M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir