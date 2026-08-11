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Locales comerciales en venta en Los Cristianos, Španjolska

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5 propiedades total found
Propiedad comercial en Arona, Španjolska
Propiedad comercial
Arona, Španjolska
Muy interesante inversión, amplio y luminoso local, con excelente ubicación, en el centro de…
$45,708
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Propiedad comercial 800 m² en Arona, Španjolska
Propiedad comercial 800 m²
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Área 800 m²
En venta hay un espacio de oficinas ubicado en Los Cristianos, en el centro comercial de Apolo
$174,943
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Propiedad comercial 43 m² en Arona, Španjolska
Propiedad comercial 43 m²
Arona, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Ofrecemos a la venta un local comercial en el centro comercial más prestigioso y popular "Oa…
$755,446
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TekceTekce
Propiedad comercial 100 m² en Arona, Španjolska
Propiedad comercial 100 m²
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 4
Área 100 m²
En venta hay una hermosa habitación de 100 m2.La habitación consta de: un salón de belleza, …
$34,989
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Propiedad comercial 2 450 m² en Arona, Španjolska
Propiedad comercial 2 450 m²
Arona, Španjolska
Área 2 450 m²
Número de plantas 1
¡Perfecta oportunidad de inversión!2450 m2 en la planta baja del centro comercial del centro…
$2,25M
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