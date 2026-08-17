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Locales comerciales en venta en San Vicente del Raspeig, Španjolska

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Propiedad comercial 624 m² en San Vicente del Raspeig, Španjolska
Propiedad comercial 624 m²
San Vicente del Raspeig, Španjolska
Área 624 m²
Excelente local en venta situado en amplia avenida de San Vicente del Rapeig. Dispone…
$433,799
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De inversiones 1 400 m² en San Vicente del Raspeig, Španjolska
De inversiones 1 400 m²
San Vicente del Raspeig, Španjolska
Nº de cuartos de baño 58
Área 1 400 m²
Se vende residencia para estudiantes a solo 300m de las universidades,58 habitaciones de las…
$749,876
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