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Locales comerciales en venta en Gandía, Španjolska

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5 propiedades total found
Propiedad comercial 80 m² en Gandía, Španjolska
Propiedad comercial 80 m²
Gandía, Španjolska
Dormitorios 1
Área 80 m²
Se vende local comercial en una de las céntricas calles de la Playa de Gandia. Se puede …
$115,264
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Propiedad comercial en Gandía, Španjolska
Propiedad comercial
Gandía, Španjolska
Habitaciones 24
Dormitorios 23
Nº de cuartos de baño 23
Atención inversores y/o constructores. Se vende edificio entero de 5 alturas, más sótano, pa…
$1,03M
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Propiedad comercial 167 m² en Gandía, Španjolska
Propiedad comercial 167 m²
Gandía, Španjolska
Dormitorios 3
Área 167 m²
Se vende local comercial en una de las céntricas calles peatonales de Gandia. Se puede u…
$423,053
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TekceTekce
Propiedad comercial 315 m² en Gandía, Španjolska
Propiedad comercial 315 m²
Gandía, Španjolska
Área 315 m²
Se vende local comercial en Gandia. En la actualidad esta alquilado como oficina. La rentabi…
$356,941
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Propiedad comercial 150 m² en Gandía, Španjolska
Propiedad comercial 150 m²
Gandía, Španjolska
Nº de cuartos de baño 4
Área 150 m²
Bar restaurante en el centro de Gandia con actividades durante de todo el año. Múltiples col…
$149,975
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