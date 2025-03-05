  1. Realting.com
Villa Dreamland

Pecatu, Indonesia
$303,000
ID: 27376
Última actualización: 11/8/25

Localización

  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Ciudad
    Kuta Selatan
  • Pueblo
    Pecatu

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Número de plantas
    Número de plantas
    1

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

Villas de lujo en Bali (Uluvatu) - una inversión en unas vacaciones paradisíacas y un ingreso estable!
¡Con mobiliario completo!
¡Instalaciones flexibles!
¡El aumento cuesta 10-15% al año!

El proyecto Dreamland ofrece elegantes villas de 1-3 dormitorios con piscina privada, ventanas panorámicas y arquitectura reflexiva. Villas modernas cerca de las playas de Dreamland y Bingin - su oportunidad de poseer propiedad en una de las zonas más buscadas de Bali!

Servicios del complejo: piscina privada (5×2.4 m / 6×2.5 m) en cada villa, amplias terrazas con zona de barbacoa, SPA-zona y zonas verdes ajardinadas, aparcamiento y sistema de recogida de agua de lluvia, con mobiliario completo y aire acondicionado

Ubicación - prestigioso distrito Bingin, Uluvatu:

300-500 m en las playas de Dreamland y Bingin
- 2-12 minutos para cafés, restaurantes, gimnasios, estudios de yoga;
- Campo de golf cercano New Kuta, supermercados, clínica médica;
- infraestructura desarrollada para una vida cómoda y el turismo.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.

Localización en el mapa

Pecatu, Indonesia

