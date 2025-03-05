Villa Dreamland

Villas de lujo en Bali (Uluvatu) - una inversión en unas vacaciones paradisíacas y un ingreso estable!

¡Con mobiliario completo!

¡Instalaciones flexibles!

¡El aumento cuesta 10-15% al año!

El proyecto Dreamland ofrece elegantes villas de 1-3 dormitorios con piscina privada, ventanas panorámicas y arquitectura reflexiva. Villas modernas cerca de las playas de Dreamland y Bingin - su oportunidad de poseer propiedad en una de las zonas más buscadas de Bali!

Servicios del complejo: piscina privada (5×2.4 m / 6×2.5 m) en cada villa, amplias terrazas con zona de barbacoa, SPA-zona y zonas verdes ajardinadas, aparcamiento y sistema de recogida de agua de lluvia, con mobiliario completo y aire acondicionado

Ubicación - prestigioso distrito Bingin, Uluvatu:

300-500 m en las playas de Dreamland y Bingin

- 2-12 minutos para cafés, restaurantes, gimnasios, estudios de yoga;

- Campo de golf cercano New Kuta, supermercados, clínica médica;

- infraestructura desarrollada para una vida cómoda y el turismo.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!

* El coste puede variar dependiendo del curso.