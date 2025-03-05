Complejo residencial Villas with shared and private pools in Nusa Dua.

Venta de villas de resort de 90.000 USD con piscinas compartidas y privadas y vistas al mar, de un desarrollador importante con 9 años de experiencia en Bali.

El proyecto se encuentra en Nusa Dua - la ubicación más cara y elite de Bali, a 8 minutos de la playa de Nusa Dua, a 15 minutos de la playa de Melasti, a 30 minutos del aeropuerto.

El complejo está siendo construido sobre una superficie de 1,5 hectáreas, tiene una vista panorámica del océano a 270 °, incluso con la aparición de nuevos edificios debido a la elevación, la vista permanecerá completamente abierta

El formato cascada del complejo (terrazas), vistas al mar de cada villa - el único proyecto de este tipo en toda Nusa Dua!

Tipos de villa:

Condo-villa con piscina compartida - 90,000 USD

Dormitorio: 15 m2

Baño: 5 m2

Terraza: 4 m2

Superficie total: 24 m2

Condo-villa con cocina y piscina compartida - 120.000 USD

Dormitorio: 15 m2

Baño: 5 m2

⁠Kitchen: 7 m2

Terraza: 4 m2

Superficie total: 31 m2

Condo-villa con piscina privada - 95.000 USD

Dormitorio: 15 m2

Baño: 5 m2

Piscina con terraza: 13 m2

⁠Total area: 33 m2

Condo-villa con cocina y piscina privada - 125.000 USD

Dormitorio: 15 m2

Baño: 5 m2

⁠Kitchen: 7 m2

Piscina con terraza: 13 m2

Superficie total: 40 m2

Infraestructura compleja:

Piscina comunitaria

Restaurante y Bar

Gym

Coworking

SPA / sauna

Sala de juegos para niños

Piscina comunitaria separada

Tejado comunitario

Carros de golf (transbordador gratuito a playas, centros comerciales, campos de golf, etc.)

Información legal: