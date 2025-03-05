  1. Realting.com
  Complejo residencial Villas with shared and private pools in Nusa Dua.

Complejo residencial Villas with shared and private pools in Nusa Dua.

Benoa, Indonesia
$90,000
11
ID: 27984
Localización

  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Ciudad
    Kuta Selatan
  • Pueblo
    Benoa
  • Ciudad
    Nusa Dua

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Venta de villas de resort de 90.000 USD con piscinas compartidas y privadas y vistas al mar, de un desarrollador importante con 9 años de experiencia en Bali.

El proyecto se encuentra en Nusa Dua - la ubicación más cara y elite de Bali, a 8 minutos de la playa de Nusa Dua, a 15 minutos de la playa de Melasti, a 30 minutos del aeropuerto.

El complejo está siendo construido sobre una superficie de 1,5 hectáreas, tiene una vista panorámica del océano a 270 °, incluso con la aparición de nuevos edificios debido a la elevación, la vista permanecerá completamente abierta

El formato cascada del complejo (terrazas), vistas al mar de cada villa - el único proyecto de este tipo en toda Nusa Dua!

Tipos de villa:

Condo-villa con piscina compartida - 90,000 USD

  • Dormitorio: 15 m2
  • Baño: 5 m2
  • Terraza: 4 m2
  • Superficie total: 24 m2

Condo-villa con cocina y piscina compartida - 120.000 USD

  • Dormitorio: 15 m2
  • Baño: 5 m2
  • ⁠Kitchen: 7 m2
  • Terraza: 4 m2
  • Superficie total: 31 m2

Condo-villa con piscina privada - 95.000 USD

  • Dormitorio: 15 m2
  • Baño: 5 m2
  • Piscina con terraza: 13 m2
  • ⁠Total area: 33 m2

Condo-villa con cocina y piscina privada - 125.000 USD

  • Dormitorio: 15 m2
  • Baño: 5 m2
  • ⁠Kitchen: 7 m2
  • Piscina con terraza: 13 m2
  • Superficie total: 40 m2

Infraestructura compleja:

  • Piscina comunitaria
  • Restaurante y Bar
  • Gym
  • Coworking
  • SPA / sauna
  • Sala de juegos para niños
  • Piscina comunitaria separada
  • Tejado comunitario
  • Carros de golf (transbordador gratuito a playas, centros comerciales, campos de golf, etc.)

Información legal:

  • Fecha de terminación - Junio 2027
  • Leasehold - 60 años
  • El registro es lo más seguro posible: la transferencia de propiedad directamente del propietario de la tierra (no subtítulo)
  • Extensión garantizada por 30 años
  • Categoría de tierra - rosa

Localización en el mapa

Benoa, Indonesia

