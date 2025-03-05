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Complejo residencial BIOHACKING RESORT ONE AND ONLY ON BALI

Pecatu, Indonesia
de
$160,000
VAT
de
$34/m²
BTC
1.9031681
ETH
99.7531795
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ID: 35081
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 30/3/26

Localización

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  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Ciudad
    Kuta Selatan
  • Pueblo
    Pecatu

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    4

Sobre el complejo

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Biohacking Resort es un innovador proyecto de inversión de nueva generación que se está construyendo en el sur de Bali y se posiciona como el primer complejo de la isla con una clínica de extensión de vida y un centro de bienestar profesional. El proyecto combina tecnologías avanzadas de biohacking, servicios médicos y de bienestar, prácticas espirituales, fitness, yoga, meditación y recreación oceánica, creando un ecosistema único para la salud, la longevidad y la recuperación.

Características clave y concepto

Complejo multinivel: incluye dos residencias premium con amplias terrazas y vistas panorámicas al mar, así como un centro de bienestar independiente con una clínica de biohacking.
Ubicación: Sur Bali, rodeado de selva, a 10 minutos de las mejores playas de la isla, cerca de las instalaciones culturales y de entretenimiento.


Unicidad: no necesita moverse por la isla, todo lo que necesita para restaurar su cuerpo, cerebro y energía está en un solo lugar: desde el complejo termal y SPA hasta el estudio de yoga, sala de fitness, espacio de arte y bar de salud.
Clínica de Extensión de Vida: un piso separado está dedicado a las tecnologías antienvejecimiento, donde están disponibles métodos de diagnóstico modernos, terapia de células madre, exosomas, PRP, terapia ligera, goteo IV, crioterapia, programas de desintoxicación y mucho más.

Infraestructura y servicios

Zona/servicio Descripción
Wellness & Biohacking Center Diagnostics, protocolos personalizados, terapia IV, Nutrigenetics, Crioterapia, DeXA escaneado, procedimientos láser, Sauna infrarroja, compresión de detox, HBOT (Cámara hiperbárica), Botox, PRP, Terapia de Luz Roja, Terapia Exosome, Terapia de Ozono de Sangre, Terapia de células madre, etc.

Complejo térmico
Piscina iluminada
Fuentes calientes y frías
Jacuzzis (incluyendo infrarrojos)
Hammam
SPA & Masaje 4 habitaciones con equipo profesional
Yoga y Fitness
Espacioso salón con vista al mar
Sesiones de capacitación de grupos
Pilates
Dark Retreat Rooms
Espacios para la meditación profunda y recuperación del sistema nervioso
Health Food Bar Menú de productos funcionales: cócteles desintoxicación, cuencos nutricionales, elixirs de bienestar
Espacio de arte Talleres y sesiones de arte terapéutico para la relajación emocional

Propuesta de inversión

Unidades: 63 apartamentos (21 premium 55-60 m2; 42 estudios 28-30 m2), todos con vistas al mar y terrazas.
Costo: prima, de 205.000 dólares; estándar, de 160.000 dólares.
Profitability: Premium: ROI 13.38%, ingreso anual neto de $26,754 (con una tasa de ocupación del 85%)
Estándar: ROI de 12,9%, ingreso neto anual de $20,003

Horario de pago: Depósito: 1%
Pago de baja — 30% (en 14 días)
El segundo es 40% hasta mayo de 2026.
El tercero es 30% después de recibir las llaves dentro de 12 meses, incluyendo pagos de alquiler


Misión y perspectivas

El proyecto pretende crear un ecosistema sostenible para inversores e invitados combinando la naturaleza de Bali, tecnologías de salud innovadoras y filosofía de longevidad. El mercado mundial de bioaspiración está creciendo un 16,5% al año (de $24,500 millones en 2024 a $111,3 mil millones en 2034), lo que garantiza una alta demanda de esos servicios.

Si necesitas un análisis más profundo de aspectos individuales del proyecto o una comparación con análogos, estoy esperando que tus preguntas continúen la discusión.

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Pecatu, Indonesia
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Importe del préstamo
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