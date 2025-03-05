  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Kuta Selatan
  4. Complejo residencial BODY SENSE – residential development in Pandawa, Bali

Complejo residencial BODY SENSE – residential development in Pandawa, Bali

Kutuh, Indonesia
de
$121,000
;
7
Dejar una solicitud
ID: 35406
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 27/4/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Ciudad
    Kuta Selatan
  • Pueblo
    Kutuh

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Русский Русский
Situado en Pandawa, Bali, BODY SENSE es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para una inversión de primera vista oceánica. El proyecto ofrece apartamentos. Total de 51 unidades. Finalización estimada: 2028. Actualmente la construcción está en marcha. Precios de unidad: de $121,000 a $171,000. Comunidad climatizada con gestión in situ, piscina y comodidades modernas. Orientación de selección y apoyo de acuerdos de Balinsky.

Localización en el mapa

Kutuh, Indonesia
Alimentación
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$243,735
Complejo residencial
Candidasa, Indonesia
de
$197,500
Complejo residencial APARTMENTS CANGGU
Canggu, Indonesia
de
$155,000
Complejo residencial Melasti Apartments – residential development in Melasti, Bali
Pecatu, Indonesia
de
$440,000
Complejo residencial New residence with a swimming pool, an underground parking and a panoramic view, Bali, Indonesia
Mengwi, Indonesia
de
$427,780
Está viendo
Complejo residencial BODY SENSE – residential development in Pandawa, Bali
Kutuh, Indonesia
de
$121,000
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial APARTMENTS CANGGU
Complejo residencial APARTMENTS CANGGU
Complejo residencial APARTMENTS CANGGU
Complejo residencial APARTMENTS CANGGU
Complejo residencial APARTMENTS CANGGU
Mostrar todo Complejo residencial APARTMENTS CANGGU
Complejo residencial APARTMENTS CANGGU
Canggu, Indonesia
de
$145,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Área 40 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Moderno apartamento con vistas al mar.Apartamentos atractivos para la inversión. La ocupación promedio de la isla es del 70-90%. La temporada turística es de 365 días. El rendimiento de alquiler es del 17%. Regreso en 6 años.Apartamentos con terraza privada con vistas al océano, desde donde …
Agencia
Foreign Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$118,187
Complejo residencial en una nueva comunidad cerrada con una infraestructura diversa para vivir, entretenimiento y recreación.Puntos comunitarios de atracción: objetos de arte, zonas de senderismo, entrenamiento, juegos infantiles, tenis de mesa y ajedrez al aire libre.Rendimiento estimado de…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial NAI 1 – residential development in Nusa Dua, Bali
Complejo residencial NAI 1 – residential development in Nusa Dua, Bali
Complejo residencial NAI 1 – residential development in Nusa Dua, Bali
Complejo residencial NAI 1 – residential development in Nusa Dua, Bali
Complejo residencial NAI 1 – residential development in Nusa Dua, Bali
Benoa, Indonesia
de
$100,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Situado en Nusa Dua, Bali, NAI 1 es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para la vida familiar y la reubicación a largo plazo. El proyecto ofrece apartamentos, casas adosadas, villas. Finalización estimada: 2028. Actualmente la construcción está en marcha. Precios unitarios: de 1…
Agencia
Balinsky
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Indonesia
“Alrededor del 50% de nuestros clientes eligen pagar con criptomonedas”. Cómo comprar bienes raíces en Bali con criptomonedas en la práctica
05.03.2025
“Alrededor del 50% de nuestros clientes eligen pagar con criptomonedas”. Cómo comprar bienes raíces en Bali con criptomonedas en la práctica
Mostrar todas las publicaciones