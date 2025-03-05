  1. Realting.com
  4. Complejo residencial Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.

Complejo residencial Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.

Benoa, Indonesia
$109,000
4
ID: 27985
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 13/9/25

Localización

  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Ciudad
    Kuta Selatan
  • Pueblo
    Benoa
  • Ciudad
    Nusa Dua

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Inversiones en propiedades inmobiliarias de lujo en Bali del desarrollador!

El único complejo turístico de Nusa Dua bajo la dirección de la marca Ramada por Wyndham (4 estrellas), que está representado en 95 países y tiene más de 9.300 hoteles alrededor del mundo.

El complejo consta de:

  • Un hotel que incluye 100 unidades (9 tipos de unidades)
  • 67 villas de piedra natural con piscinas privadas

Colaboración con la galería líder del arte contemporáneo en Singapur - MayinArt (pinturas en cada habitación)

Todas las habitaciones están equipadas con todo lo necesario para una estancia confortable, incluyendo muebles modernos, equipos y comodidades.

Mayor rentabilidad de la marca: 14% - 18% anual. Según STR y Colliers, en comparación con las propiedades privadas, los hoteles de marca muestran:

  • +18–25% - a la ocupación
  • +30-40% - al precio promedio por noche

¡Un negocio que no requiere ninguna participación en el proceso!
Habrá una aplicación móvil donde los inversores podrán ver la ocupación y rentabilidad en línea!

Título: 30 años de 2025 + 30 años
Tierra rosa (turista)

  • Pago de baja 30%
  • No hay plazos hasta el final de la construcción.

Finalización de la construcción: 2o trimestre de 2028.

Infraestructura:

  • Art-Wellness hotel concept
  • Lobby, Lobby Bar
  • Restaurante con terraza
  • Coworking
  • SPA y Wellness Centre
  • Gimnasio
  • Piscina exterior con servicio de playa
  • Estacionamiento al aire libre para coches y bicicletas
  • Y mucho más

Esta infraestructura proporciona a los residentes comodidad y un estilo de vida cómodo sin tener que salir del complejo.

Localización en el mapa

Benoa, Indonesia

Está viendo
Complejo residencial Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Benoa, Indonesia
de
$109,000
