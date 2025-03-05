Villa Onsider

Villa exclusiva en Bali es una inversión ideal con un rendimiento de hasta 15% anual!

¡Instalaciones disponibles!

¡Con mobiliario completo!

Villa moderna de 3 dormitorios En la prestigiosa zona de Uluvatu no es sólo una casa, sino una inversión rentable con alta liquidez. Amplias habitaciones, piscina privada y diseño elegante hacen que sea atractivo tanto para vivir como para alquilar.

Ventajas clave: piscina privada + terraza con zona de barbacoa (~41 m2), terraza encimera con vistas panorámicas, aire acondicionado, electrodomésticos, TV vía satélite, videovigilancia 24 horas, aparcamiento.

Ubicación:

2-6 minutos a pie de las mejores playas: Bingin, Dreamland, Padang Padang;

- cerca de cafés, restaurantes, SPA, gimnasio (2-10 minutos);

Club de golf New Kuta – 11 minutos, supermercados, escuelas, clínicas.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!

* El coste puede variar dependiendo del curso.