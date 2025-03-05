Villa Onsider

Villa exclusiva en Bali es una inversión ideal con un rendimiento de hasta 15% anual!
¡Instalaciones disponibles!
¡Con mobiliario completo!
Villa moderna de 3 dormitorios En la prestigiosa zona de Uluvatu no es sólo una casa, sino una inversión rentable con alta liquidez. Amplias habitaciones, piscina privada y diseño elegante hacen que sea atractivo tanto para vivir como para alquilar.
Ventajas clave: piscina privada + terraza con zona de barbacoa (~41 m2), terraza encimera con vistas panorámicas, aire acondicionado, electrodomésticos, TV vía satélite, videovigilancia 24 horas, aparcamiento.
Ubicación:
2-6 minutos a pie de las mejores playas: Bingin, Dreamland, Padang Padang;
- cerca de cafés, restaurantes, SPA, gimnasio (2-10 minutos);
Club de golf New Kuta – 11 minutos, supermercados, escuelas, clínicas.
Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.