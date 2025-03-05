  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Kuta Selatan
  4. Villa Onsider

Villa Onsider

Pecatu, Indonesia
de
$360,000
;
19
Dejar una solicitud
Dirección Dirección
Opciones Opciones
Descripción Descripción
Medios de comunicación Medios de comunicación
ID: 27377
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Ciudad
    Kuta Selatan
  • Pueblo
    Pecatu

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

Villa exclusiva en Bali es una inversión ideal con un rendimiento de hasta 15% anual!
¡Instalaciones disponibles!
¡Con mobiliario completo!

Villa moderna de 3 dormitorios En la prestigiosa zona de Uluvatu no es sólo una casa, sino una inversión rentable con alta liquidez. Amplias habitaciones, piscina privada y diseño elegante hacen que sea atractivo tanto para vivir como para alquilar.

Ventajas clave: piscina privada + terraza con zona de barbacoa (~41 m2), terraza encimera con vistas panorámicas, aire acondicionado, electrodomésticos, TV vía satélite, videovigilancia 24 horas, aparcamiento.

Ubicación:
2-6 minutos a pie de las mejores playas: Bingin, Dreamland, Padang Padang;
- cerca de cafés, restaurantes, SPA, gimnasio (2-10 minutos);
Club de golf New Kuta – 11 minutos, supermercados, escuelas, clínicas.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.

Localización en el mapa

Pecatu, Indonesia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Villa PULAU VILLAS
Pecatu, Indonesia
de
$420,000
Villa XO Canggu
Canggu, Indonesia
de
$350,000
Casa adosada SWOI BERAWA
Canggu, Indonesia
de
$330,000
Villa Hey Yolo
Lesser Sunda Islands, Indonesia
de
$147,000
Villa GREEN 2
Wana Giri, Indonesia
de
$438,000
Está viendo
Villa Onsider
Pecatu, Indonesia
de
$360,000
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Villa UMALAS OASIS
Villa UMALAS OASIS
Kerobokan Kelod, Indonesia
de
$243,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Villa en la mejor zona de la isla de Umalas. La espaciosa villa está diseñada con diseño interior y está completamente amueblada. Piscina privada en el sitio. Rendimiento de la inversión 22,07%. Renovación garantizada del traspaso. 30 años + 25 años. El complejo residencial consta de 4 ca…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Villa Pandawa Hills Villas
Villa Pandawa Hills Villas
Wana Giri, Indonesia
de
$210,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Villas en el complejo Pandawa Hills Villas con un paisaje natural único frente al océano. ROI del alquiler de apartamentos por año: 14,3% Pago 30% + cuotas para 7 pagos del 10%. Fecha de vencimiento: febrero de 2026. Características principales: - Paisaje único; - Restaurante - Cine - Vis…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Villa WHITE PALM BALI
Villa WHITE PALM BALI
Lesser Sunda Islands, Indonesia
de
$355,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Un proyecto de inversión único en Bali con acabados de alta calidad e infraestructura bien pensada: ¡apartamentos ideales para su cartera de ingresos! ¡Gran demanda de alquileres en Canggu, rendimiento esperado de hasta el 8% anual! ¡Plan de pago a plazos disponible! ¡Acabado completo llave …
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Indonesia
“Alrededor del 50% de nuestros clientes eligen pagar con criptomonedas”. Cómo comprar bienes raíces en Bali con criptomonedas en la práctica
05.03.2025
“Alrededor del 50% de nuestros clientes eligen pagar con criptomonedas”. Cómo comprar bienes raíces en Bali con criptomonedas en la práctica
Mostrar todas las publicaciones