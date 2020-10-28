  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Pafos
  4. Piso en edificio nuevo Oculus - 2 Bedroom

Piso en edificio nuevo Oculus - 2 Bedroom

Pafos, Chipre
de
$392,760
VAT
BTC
4.6718063
ETH
244.8693417
USDT
388 316.0824365
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
10
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 33312
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Chipre
  • Barrio
    Paphos District
  • Ciudad
    Pafos

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Sobre el complejo

TOP DEVELOPER - 22 units total (studio, 1-bed, 2-bed). 2 blocks. Reception, fitness centre, kids playground, landscaped gardens, 80m² pool. 10-min walk to sea, Pafos harbour. Most popular area for short-term rentals. Includes: A/C, intercom, security, storage

Localización en el mapa

Pafos, Chipre
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Almond Tree Villas
Pafos, Chipre
de
$1,35M
Complejo residencial Coral Bay
Peyia, Chipre
de
$781,476
Complejo residencial Harmony
Pafos, Chipre
de
$404,531
Complejo residencial Noble
Pafos, Chipre
de
$321,784
Complejo residencial Quattro
Pafos, Chipre
de
$415,249
Está viendo
Piso en edificio nuevo Oculus - 2 Bedroom
Pafos, Chipre
de
$392,760
VAT
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Edificio de apartamentos Elements
Edificio de apartamentos Elements
Edificio de apartamentos Elements
Pafos, Chipre
de
$321,349
VAT
Año de construcción 2026
TOP DEVELOPER (since 1961) - 96 apartments in 4 buildings, 8 floors. Within 32,000m² Park of Colours (sports grounds, playground, botanical gardens, cafeteria). Views of Pafos and sea. Short stroll to old town, shops, cafes, restaurants. Perfect for investment/rental
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Vista Gardens
Complejo residencial Vista Gardens
Complejo residencial Vista Gardens
Complejo residencial Vista Gardens
Complejo residencial Vista Gardens
Mostrar todo Complejo residencial Vista Gardens
Complejo residencial Vista Gardens
Kissonerga, Chipre
de
$231,161
Área 71–175 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Vista Gardens es un desarrollo premium que ofrece 14 apartamentos de lujo 1, 2 y 3 dormitorios y áticos en dos elegantes bloques. Diseñado con estética moderna y tecnología de hogar inteligente, cada residencia cuenta con amplios interiores llenos de luz natural y impresionantes vistas al ma…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
71.3
238,037
Apartamentos 2 habitaciones
98.5
339,202
Apartamentos 3 habitaciones
174.6
499,877
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial ATRIUM
Complejo residencial ATRIUM
Complejo residencial ATRIUM
Complejo residencial ATRIUM
Complejo residencial ATRIUM
Mostrar todo Complejo residencial ATRIUM
Complejo residencial ATRIUM
Yeroskipou, Chipre
de
$264,090
Área 40 m²
1 objeto inmobiliario 1
Atrium es un proyecto que combina seguridad, sostenibilidad y tecnología de vanguardia para una vida moderna y cómoda. Cuenta con seguridad las 24 horas del día, sistemas de vigilancia, estacionamiento subterráneo, zonas verdes, gimnasio, accesibilidad total y medidas de reducción de ruido. …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
40.0
284,025
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Chipre
Por qué Chipre ha suspendido el programa de visados dorados a cambio de inversiones
28.10.2020
Por qué Chipre ha suspendido el programa de visados dorados a cambio de inversiones
«La inversión: el método más rápido para obtener la nacionalidad chipriota ». Cómo obtener un permiso de residencia y un pasaporte local en Chipre
27.07.2020
«La inversión: el método más rápido para obtener la nacionalidad chipriota ». Cómo obtener un permiso de residencia y un pasaporte local en Chipre
Mostrar todas las publicaciones