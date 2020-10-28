Complejo residencial Akakia Residences

Akakia Residences es un desarrollo de apartamentos que combina el diseño moderno con una ubicación privilegiada, situado en el corazón de la ciudad de Paphos y cerca del mar. La filosofía moderna del edificio se refleja en las paredes exteriores de hormigón de caras justas y el uso de mármol y parquet de primera calidad, todas ellas en una paleta terrestre, para combinar la vida urbana con estética natural. El complejo de apartamentos consta de cinco apartamentos modernos, dos estudios y un ático en la planta superior. Todas las unidades tienen terrazas, y el ático tiene un jardín de techo con un espacio de barbacoa al aire libre. Además, cada apartamento incluye estacionamiento asignado en la planta baja, y también hay cuatro salas de almacenamiento asignadas. Es la opción ideal para individuos, parejas o familias, ya que combina comodidad y espacio. Convenientemente asignado en el centro de la ciudad, a poca distancia de servicios como Kings Avenue mall, tiendas, restaurantes y el mar, garantiza la mejor ubicación y el acceso más fácil a todas sus necesidades. Akakia Residences ofrece la combinación perfecta de diseño moderno, comodidad y comodidad, por lo que es una opción ideal para cualquiera que busque lo mejor de todo.