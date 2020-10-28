  1. Realting.com
Complejo residencial Akakia Residences

Pafos, Chipre
de
$225,000
BTC
2.6763302
ETH
140.2779086
USDT
222 454.0138119
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
13
ID: 27568
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 8/9/25

Localización

  • País
    Chipre
  • Barrio
    Paphos District
  • Ciudad
    Pafos

Características del objeto

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Sobre el complejo

Akakia Residences es un desarrollo de apartamentos que combina el diseño moderno con una ubicación privilegiada, situado en el corazón de la ciudad de Paphos y cerca del mar. La filosofía moderna del edificio se refleja en las paredes exteriores de hormigón de caras justas y el uso de mármol y parquet de primera calidad, todas ellas en una paleta terrestre, para combinar la vida urbana con estética natural. El complejo de apartamentos consta de cinco apartamentos modernos, dos estudios y un ático en la planta superior. Todas las unidades tienen terrazas, y el ático tiene un jardín de techo con un espacio de barbacoa al aire libre. Además, cada apartamento incluye estacionamiento asignado en la planta baja, y también hay cuatro salas de almacenamiento asignadas. Es la opción ideal para individuos, parejas o familias, ya que combina comodidad y espacio. Convenientemente asignado en el centro de la ciudad, a poca distancia de servicios como Kings Avenue mall, tiendas, restaurantes y el mar, garantiza la mejor ubicación y el acceso más fácil a todas sus necesidades. Akakia Residences ofrece la combinación perfecta de diseño moderno, comodidad y comodidad, por lo que es una opción ideal para cualquiera que busque lo mejor de todo.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 57.0
Precio por m², USD 3,947
Precio del apartamento, USD 225,000
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 139.0
Precio por m², USD 3,072
Precio del apartamento, USD 427,000

Localización en el mapa

Pafos, Chipre
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejo residencial Akakia Residences
Pafos, Chipre
de
$225,000
