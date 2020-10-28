  1. Realting.com
Complejo residencial TM BOUTIQUE

Pafos, Chipre
de
$523,656
de
$8,146/m²
BTC
6.2287895
ETH
326.4774864
USDT
517 731.0382670
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
6
ID: 27512
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 27/8/25

Localización

  • País
    Chipre
  • Barrio
    Paphos District
  • Ciudad
    Pafos

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    3

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

TM Boutique — 5 exclusivos apartamentos de 1 dormitorio, a solo 280 m de la playa en la zona de Tumbas de los Reyes, Pafos. Superficie de 64 a 100 m². Precio desde 450 000 €.

TM Boutique es un complejo boutique de primera categoría ubicado en una de las zonas más demandadas de Pafos. Solo 5 apartamentos modernos de 1 dormitorio, con diseño cuidado y acabados de alta calidad — la opción perfecta tanto para vivir como para invertir.

La ubicación ofrece una combinación única de comodidad y conveniencia: a poca distancia de la playa, el paseo marítimo con restaurantes, cafeterías, tiendas y zonas de ocio. Cerca hay supermercados, farmacias, Kings Avenue Mall y paradas de transporte público.

Características principales

  • Eficiencia energética Clase A

  • Sistema de climatización VRF (incluido)

  • Calefacción por suelo radiante (incluida)

  • Diseño arquitectónico contemporáneo

  • Farmacia en la planta baja

  • Paquete de muebles — 15 000 € (opcional)

Apartamentos disponibles

  • 101 — 55 m² + 9,16 m² terraza = 64,16 m² — 450 000 €

  • 102 — 55 m² + 21,45 m² terraza = 76,45 m² — 450 000 €

  • 103 — 55 m² + 9,12 m² terraza = 64,16 m² — 480 000 €

  • 201 — 57,5 m² + 41,7 m² terraza = 99,2 m² — 500 000 €

  • 202 — 58 m² + 42,45 m² terraza = 100,45 m² — 540 000 €

Ubicación

  • 280 m de la playa

  • 500 m del paseo marítimo con restaurantes y bares

  • 1 km de Kings Avenue Mall

  • A poca distancia de supermercados, farmacias, cafés y transporte

Ideal para

  • Residencia permanente

  • Inversión en alquiler vacacional (turistas, vacaciones junto al mar)

  • Inversión en alquiler a largo plazo con alta rentabilidad

TM Boutique — un estilo de vida exclusivo y una inversión inteligente en una de las zonas más atractivas de Pafos.

📩 Contáctenos hoy mismo para obtener más información y reservar su apartamento.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 64.2 – 100.5
Precio por m², USD 5,865 – 8,707
Precio del apartamento, USD 523,656 – 628,388

Localización en el mapa

Volver a Dejar una solicitud
