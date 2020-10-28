Complejo residencial TM BOUTIQUE

TM Boutique — 5 exclusivos apartamentos de 1 dormitorio, a solo 280 m de la playa en la zona de Tumbas de los Reyes, Pafos. Superficie de 64 a 100 m². Precio desde 450 000 €.

TM Boutique es un complejo boutique de primera categoría ubicado en una de las zonas más demandadas de Pafos. Solo 5 apartamentos modernos de 1 dormitorio, con diseño cuidado y acabados de alta calidad — la opción perfecta tanto para vivir como para invertir.

La ubicación ofrece una combinación única de comodidad y conveniencia: a poca distancia de la playa, el paseo marítimo con restaurantes, cafeterías, tiendas y zonas de ocio. Cerca hay supermercados, farmacias, Kings Avenue Mall y paradas de transporte público.

Características principales

Eficiencia energética Clase A

Sistema de climatización VRF (incluido)

Calefacción por suelo radiante (incluida)

Diseño arquitectónico contemporáneo

Farmacia en la planta baja

Paquete de muebles — 15 000 € (opcional)

Apartamentos disponibles

101 — 55 m² + 9,16 m² terraza = 64,16 m² — 450 000 €

102 — 55 m² + 21,45 m² terraza = 76,45 m² — 450 000 €

103 — 55 m² + 9,12 m² terraza = 64,16 m² — 480 000 €

201 — 57,5 m² + 41,7 m² terraza = 99,2 m² — 500 000 €

202 — 58 m² + 42,45 m² terraza = 100,45 m² — 540 000 €

Ubicación

280 m de la playa

500 m del paseo marítimo con restaurantes y bares

1 km de Kings Avenue Mall

A poca distancia de supermercados, farmacias, cafés y transporte

Ideal para

Residencia permanente

Inversión en alquiler vacacional (turistas, vacaciones junto al mar)

Inversión en alquiler a largo plazo con alta rentabilidad

TM Boutique — un estilo de vida exclusivo y una inversión inteligente en una de las zonas más atractivas de Pafos.

📩 Contáctenos hoy mismo para obtener más información y reservar su apartamento.