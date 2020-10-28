  1. Realting.com
Complejo residencial Cityscape Residence

Pafos, Chipre
de
$265,000
3
ID: 27578
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 8/9/25

Localización

  • País
    Chipre
  • Barrio
    Paphos District
  • Ciudad
    Pafos

Características del objeto

Detalles del exterior

Sobre el complejo

Presentando nuestro nuevo proyecto en el corazón vibrante de Paphos, ofreciendo comodidad inigualable y fácil acceso a todas las comodidades esenciales. El desarrollo cuenta con 12 apartamentos cuidadosamente diseñados: 4 amplias unidades de dos dormitorios y 8 elegantes unidades de un dormitorio. Los apartamentos de dos dormitorios son perfectos para familias o aquellos que valoran espacio extra, mientras que las unidades de una habitación son ideales para solteros o parejas. Cada apartamento viene con comodidades modernas, acabados de alta calidad y grandes ventanas que llenan el espacio con luz natural. Este proyecto combina el diseño contemporáneo con la comodidad urbana, ofreciendo un estilo de vida elegante y confortable en el centro de Paphos.

Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 61.0
Precio por m², USD 4,344
Precio del apartamento, USD 265,000
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 86.0
Precio por m², USD 4,767
Precio del apartamento, USD 410,000

Localización en el mapa

Pafos, Chipre
