Complejo residencial Cityscape Residence

Presentando nuestro nuevo proyecto en el corazón vibrante de Paphos, ofreciendo comodidad inigualable y fácil acceso a todas las comodidades esenciales. El desarrollo cuenta con 12 apartamentos cuidadosamente diseñados: 4 amplias unidades de dos dormitorios y 8 elegantes unidades de un dormitorio. Los apartamentos de dos dormitorios son perfectos para familias o aquellos que valoran espacio extra, mientras que las unidades de una habitación son ideales para solteros o parejas. Cada apartamento viene con comodidades modernas, acabados de alta calidad y grandes ventanas que llenan el espacio con luz natural. Este proyecto combina el diseño contemporáneo con la comodidad urbana, ofreciendo un estilo de vida elegante y confortable en el centro de Paphos.