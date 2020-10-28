  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Pafos
  4. Complejo residencial Almond Tree Villas

Complejo residencial Almond Tree Villas

Pafos, Chipre
de
$1,35M
BTC
16.0579812
ETH
841.6674517
USDT
1 334 724.0828715
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
7
Dejar una solicitud
ID: 27569
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 8/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Chipre
  • Barrio
    Paphos District
  • Ciudad
    Pafos

Características del objeto

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Русский Русский

La villa Almond Tree es un exquisito ejemplo de lujo y comodidad en el corazón de Paphos. El uso de materiales de primera calidad como piedra, hormigón de cara justa y madera en su construcción garantiza durabilidad y atractivo estético. La villa se divide en 3 niveles, con 4 dormitorios, 4 baños y un ascensor privado para mayor comodidad. El punto culminante de la villa es el jardín de la azotea con piscina y zona de barbacoa, que ofrece un espacio perfecto para entretener a los huéspedes o relajarse y disfrutar de las impresionantes vistas. La ubicación es inmejorable, a solo 200 metros del Ayuntamiento, escuelas, oficinas gubernamentales y la plaza central de Paphos. El amplio y bien diseñado interior de la villa es elegante, y la orientación ofrece total privacidad. Además, las impresionantes vistas a la ciudad y al mar de la villa lo convierten en el lugar ideal para llamar a casa.

Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Villa
Área, m² 255.0
Precio por m², USD 5,294
Precio del apartamento, USD 1,35M

Localización en el mapa

Pafos, Chipre
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Amber Homes
Kissonerga, Chipre
de
$546,909
Complejo residencial Azalea
Germasogeia, Chipre
Precio en demanda
Edificio de apartamentos Oak Residence
Aradippou, Chipre
de
$164,541
Complejo residencial Kompleks apartamentov i vill v Pafos Kipr
Pafos, Chipre
Precio en demanda
Complejo residencial Land Of Tomorrow
Larnaca, Chipre
de
$605,936
Está viendo
Complejo residencial Almond Tree Villas
Pafos, Chipre
de
$1,35M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Akakia Residences
Complejo residencial Akakia Residences
Complejo residencial Akakia Residences
Complejo residencial Akakia Residences
Complejo residencial Akakia Residences
Mostrar todo Complejo residencial Akakia Residences
Complejo residencial Akakia Residences
Pafos, Chipre
de
$225,000
Área 57–139 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Akakia Residences es un desarrollo de apartamentos que combina el diseño moderno con una ubicación privilegiada, situado en el corazón de la ciudad de Paphos y cerca del mar. La filosofía moderna del edificio se refleja en las paredes exteriores de hormigón de caras justas y el uso de mármol…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
57.0
225,000
Apartamentos 2 habitaciones
139.0
427,000
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Complejo residencial Blue Horizon Villa
Complejo residencial Blue Horizon Villa
Complejo residencial Blue Horizon Villa
Complejo residencial Blue Horizon Villa
Complejo residencial Blue Horizon Villa
Mostrar todo Complejo residencial Blue Horizon Villa
Complejo residencial Blue Horizon Villa
Peyia, Chipre
de
$1,27M
Área 582 m²
1 objeto inmobiliario 1
Blue Horizon es una villa de lujo de 4 dormitorios, 5 baños en la prestigiosa zona de Cuevas de Mar de Chipre, a solo 200 metros del mar. Rodeado de belleza natural y vecinos famosos, esta casa de 237 m2 de diseño en una parcela de 582 m2 ofrece un salón de planta abierta, vistas panorámicas…
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos AQUA RESIDENCE APT 201A
Edificio de apartamentos AQUA RESIDENCE APT 201A
Edificio de apartamentos AQUA RESIDENCE APT 201A
Edificio de apartamentos AQUA RESIDENCE APT 201A
Edificio de apartamentos AQUA RESIDENCE APT 201A
Mostrar todo Edificio de apartamentos AQUA RESIDENCE APT 201A
Edificio de apartamentos AQUA RESIDENCE APT 201A
Larnaca District, Chipre
de
$303,333
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Un impresionante complejo residencial que contribuirá al desarrollo de Livadia Area en una de las zonas residenciales más deseadas de Larnaka.Está perfectamente situado en un tranquilo barrio residencial, rodeado de casas y villas y justo al lado de un hermoso parque. Mientras Aqua está a só…
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Chipre
Por qué Chipre ha suspendido el programa de visados dorados a cambio de inversiones
28.10.2020
Por qué Chipre ha suspendido el programa de visados dorados a cambio de inversiones
«La inversión: el método más rápido para obtener la nacionalidad chipriota ». Cómo obtener un permiso de residencia y un pasaporte local en Chipre
27.07.2020
«La inversión: el método más rápido para obtener la nacionalidad chipriota ». Cómo obtener un permiso de residencia y un pasaporte local en Chipre
Mostrar todas las publicaciones