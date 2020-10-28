Complejo residencial Almond Tree Villas

La villa Almond Tree es un exquisito ejemplo de lujo y comodidad en el corazón de Paphos. El uso de materiales de primera calidad como piedra, hormigón de cara justa y madera en su construcción garantiza durabilidad y atractivo estético. La villa se divide en 3 niveles, con 4 dormitorios, 4 baños y un ascensor privado para mayor comodidad. El punto culminante de la villa es el jardín de la azotea con piscina y zona de barbacoa, que ofrece un espacio perfecto para entretener a los huéspedes o relajarse y disfrutar de las impresionantes vistas. La ubicación es inmejorable, a solo 200 metros del Ayuntamiento, escuelas, oficinas gubernamentales y la plaza central de Paphos. El amplio y bien diseñado interior de la villa es elegante, y la orientación ofrece total privacidad. Además, las impresionantes vistas a la ciudad y al mar de la villa lo convierten en el lugar ideal para llamar a casa.