Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Protaras
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Protaras, Chipre

;
villas
117
Casa Borrar
Eliminar
160 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Casa 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 242 m²
Una moderna villa independiente de tres dormitorios en la zona costera de Pernera, Paralimni…
$761,686
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Casa 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 242 m²
Una moderna villa independiente de tres dormitorios en la zona costera de Pernera, Paralimni…
$796,308
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Villa de 4 dormitorios La villa de cuatro dormitorios ofrece un diseño amplio y cuidadosamen…
$767,456
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
DD CO DEDD CO DE
Casa 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Casa 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 242 m²
Una moderna villa independiente de tres dormitorios en la zona costera de Pernera, Paralimni…
$807,849
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Casa 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 242 m²
Una moderna villa independiente de tres dormitorios en la zona costera de Pernera, Paralimni…
$773,227
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 166 m²
Número de plantas 2
La villa moderna se encuentra en una prestigiosa zona costera en el corazón de Protaras. La …
$755,172
Dejar una solicitud
TekceTekce
Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 4
Área 168 m²
Descripción del objeto: Aurora Villas es un proyecto residencial exclusivo que consta de cua…
$759,359
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Casa 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Casa 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
El proyecto se encuentra en la popular zona de Pernera, entre Kapparis y el centro del compl…
$690,572
Dejar una solicitud
Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Vida costera de lujo en Pernera Villa de 3 dormitorios en la zona de Pernera de Protaras, e…
$636,077
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Casa 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
El complejo de playa cosmopolita de Protaras es el anfitrión del último proyecto exclusivo. …
$656,338
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Paralimni, Chipre
Casa 4 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Un exclusivo proyecto residencial compuesto por cuatro villas de lujo de 4 habitaciones ubic…
$741,867
Dejar una solicitud
Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Área 138 m²
Descripción del objeto: Celestial Pernera Villas es una colección residencial boutique situa…
$744,514
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Área 138 m²
Descripción del objeto: Celestial Pernera Villas es una colección residencial boutique situa…
$731,953
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Casa 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Casa 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 161 m²
Desarrollo residencial boutique situado en una de las zonas costeras más deseables de Protar…
$758,036
Dejar una solicitud
Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Área 218 m²
Villa independiente de tres dormitorios situada en una parcela privada de 368 m2 dentro de u…
$744,952
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 214 m²
IMPERIAL JADE VILLAS — Exclusive Five-Bedroom Seaside Villas in Protaras IMPERIAL JADE VI…
$1,68M
Dejar una solicitud
Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Área 138 m²
Descripción del objeto: Celestial Pernera Villas es una colección residencial boutique situa…
$736,521
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Área 138 m²
Descripción del objeto: Celestial Pernera Villas es una colección residencial boutique situa…
$747,940
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 180 m²
Número de plantas 2
Descubra esta lujosa villa de 5 dormitorios situada a solo 500 metros de la playa y una pint…
$880,824
Dejar una solicitud
Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 415 m²
For sale: exclusive 5-bedroom villas at Alaya Eco Friendly Residence, Cyprus. Set next to…
$1,73M
Dejar una solicitud
Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 4
Área 168 m²
Descripción del objeto: Aurora Villas es un proyecto residencial exclusivo que consta de cua…
$742,230
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 374 m²
Excepcional villa independiente de 4 dormitorios, parte de una exclusiva colección frente al…
$2,22M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 5 habitaciones en Paralimni, Chipre
Casa 5 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 248 m²
Casa de lujo independiente de cinco dormitorios en Protaras - distrito de Famagusta, con 248…
$2,72M
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Casa 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 172 m²
Un exclusivo enclave de 12 lujosas casas en el corazón de Protaras – Pernera. Estas villas e…
$665,393
Dejar una solicitud
Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Número de plantas 2
Situado en la tranquila zona costera de Ayia Triada, a pocos minutos del puerto deportivo Pa…
$718,069
Dejar una solicitud
Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Número de plantas 2
Esta moderna casa unifamiliar en la etapa de planificación está idealmente situada en una zo…
$756,985
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Paralimni, Chipre
Casa 4 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 150 m²
Un exquisito proyecto de 10 villas exclusivas en las afueras de Protaras, Chipre ofreciendo …
$1,09M
Dejar una solicitud
Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 154 m²
Número de plantas 2
Esta moderna villa independiente en construcción está idealmente situada en la prestigiosa z…
$678,883
Dejar una solicitud
Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Situado en la prestigiosa zona costera de la Ayia Triada, esta villa independiente ofrece un…
$882,872
Dejar una solicitud
Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Área 138 m²
Descripción del objeto: Celestial Pernera Villas es una colección residencial boutique situa…
$727,386
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir