Casas en Venta en Prodromos, Chipre

4 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Prodromos, Chipre
Casa 3 habitaciones
Prodromos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Un tesoro arquitectónico único en una ubicación privilegiada en el distrito de Limassol pueb…
$3,39M
Casa 3 habitaciones en Prodromos, Chipre
Casa 3 habitaciones
Prodromos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 196 m²
Un tesoro arquitectónico único en una ubicación privilegiada en el distrito de Limassol pueb…
$3,17M
Casa 2 habitaciones en Prodromos, Chipre
Casa 2 habitaciones
Prodromos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Un tesoro arquitectónico único en una ubicación privilegiada en el distrito de Limassol pueb…
$3,02M
AdriastarAdriastar
Villa en Prodromos, Chipre
Villa
Prodromos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Ubicado en el sereno pueblo montañoso de Prodromos, esta encantadora villa de 2 dormitorios …
$536,287
