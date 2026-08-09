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Casas en Venta en Palodeia, Chipre

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48 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Palodeia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Nuevo proyecto enclavado cerca de prestigiosas escuelas privadas como Heritage, Island Schoo…
$545,629
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Villa en Palodeia, Chipre
Villa
Palodeia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 405 m²
Villa de lujo en venta 5 dormitorios, 5 baños • Cuarto de Maids • Gym • Cine • Piscina infin…
$1,74M
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Casa 3 habitaciones en Palodeia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Casa unifamiliar de 3 dormitorios – Vida familiar moderna en Palodia, Limassol Esta casa uni…
$708,496
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Casa 3 habitaciones en Palodeia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 179 m²
Casa independiente en la zona de Palodia, Limassol. Características clave Casa inteligente …
$577,247
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Casa 5 habitaciones en Palodeia, Chipre
Casa 5 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
Villa de 5 dormitorios en Palodia, Limassol. 1 master en suite 1 en suite habitación de inv…
$1,95M
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Casa 5 habitaciones en Palodeia, Chipre
Casa 5 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Casa cerrada de lujo está en la zona de Palodia, Limassol. Maravillosa naturaleza, magnífica…
$2,36M
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Casa 3 habitaciones en Palodeia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Casa unifamiliar de 3 dormitorios – Vida familiar moderna en Palodia, Limassol Esta casa uni…
$656,230
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Casa 3 habitaciones en Palodeia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 245 m²
Hermosa casa de 3 dormitorios con piscina privada en Palodia Situada en la zona más codicia…
$831,847
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Casa 3 habitaciones en Palodeia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Exclusiva Villa de 3 dormitorios en Palodia Esta elegante villa en Palodia combina arquitec…
$754,955
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Casa 3 habitaciones en Palodeia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
El nuevo proyecto se encuentra en la zona de Palodia, a 15 minutos en coche del centro de la…
$703,417
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Villa en Palodeia, Chipre
Villa
Palodeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 141 m²
Número de plantas 2
Venta: Villa en construcción, que ofrece confort y estilo moderno, situada en el tranquilo p…
$874,291
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Casa 3 habitaciones en Palodeia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Se trata de una encantadora propiedad de 3 dormitorios en esquina en una zona residencial tr…
$550,740
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Casa 3 habitaciones en Palodeia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 187 m²
Casa independiente en la zona de Palodia, Limassol. Características clave Casa inteligente …
$577,247
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Casa 4 habitaciones en Palodeia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 383 m²
Una hermosa casa en la tranquila ubicación residencial de Palodia, con fácil acceso a escuel…
$1,38M
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Casa 3 habitaciones en Palodeia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 192 m²
Lujo casa de 3 dormitorios en Palodia, Liamssol. Situado a solo 500 metros de la Escuela de …
$642,173
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Casa 3 habitaciones en Palodeia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Nuevo proyecto enclavado cerca de prestigiosas escuelas privadas como Heritage, Island Schoo…
$449,945
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Casa 4 habitaciones en Palodeia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
El nuevo proyecto se encuentra en la zona de Palodia, a 10 minutos en coche del centro de la…
$1,10M
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Casa 5 habitaciones en Palodeia, Chipre
Casa 5 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 407 m²
Chalet de lujo en Palodia, Limassol El tamaño de la parcela es de aproximadamente 600 metros…
$2,40M
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Casa 3 habitaciones en Palodeia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 166 m²
El nuevo proyecto se encuentra en la zona de Palodia, a 15 minutos en coche del centro de la…
$611,165
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Villa en Palodeia, Chipre
Villa
Palodeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 143 m²
Número de plantas 2
Venta: Proyecto Villa, independiente, en una zona tranquila de Palodea. Esta casa moderna of…
$652,804
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Casa 4 habitaciones en Palodeia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Casa independiente de 4 dormitorios – Familia contemporánea viviendo en Palodia, Limassol Es…
$1,03M
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Casa 4 habitaciones en Palodeia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 169 m²
Descubra una encantadora casa de cuatro dormitorios en venta en el tranquilo pueblo de Palod…
$558,876
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Casa 2 habitaciones en Palodeia, Chipre
Casa 2 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Nuevo proyecto enclavado cerca de prestigiosas escuelas privadas como Heritage, Island Schoo…
$444,249
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Casa 3 habitaciones en Palodeia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Exclusiva Villa de 3 dormitorios en Palodia Esta elegante villa en Palodia combina arquitec…
$720,110
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Casa 4 habitaciones en Palodeia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Casa independiente de 4 dormitorios – Familia contemporánea viviendo en Palodia, Limassol Es…
$1,10M
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Casa 3 habitaciones en Palodeia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 176 m²
Casa independiente en la zona de Palodia, Limassol. Características clave Casa inteligente …
$565,443
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Villa en Palodeia, Chipre
Villa
Palodeia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 179 m²
Número de plantas 2
Villa en venta en construcción, representando lujo moderno y confort. Esta espaciosa casa in…
$1,59M
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Casa 3 habitaciones en Palodeia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Una colección exclusiva de tres espaciosas villas de 3 dormitorios situadas en la zona tranq…
$512,821
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Casa 4 habitaciones en Palodeia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Ubicado en un tranquilo callejón sin salida en el pintoresco pueblo de Palodeia, esta hermos…
$969,804
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Casa 3 habitaciones en Palodeia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
El nuevo proyecto se encuentra en la zona de Palodia, a 15 minutos en coche del centro de la…
$501,617
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Parámetros de las propiedades en Palodeia, Chipre

con Jardín
con Piscina
Baratos
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