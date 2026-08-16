Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Koinoteta Parekklesias
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Koinoteta Parekklesias, Chipre

;
villas
20
Casa Borrar
Eliminar
91 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 251 m²
Piso 1
Una impresionante villa de 3 dormitorios dentro de un nuevo desarrollo residencial exclusivo…
$456,692
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 4 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 187 m²
•187 m2 de superficie cubierta en parcela de 1338 m2 •Covered " Uncovered Verandas: 130m2 •4…
$754,955
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 187 m²
Hermosa casa de 4 dormitorios 187m2 en Pareklisia, a pocos minutos del centro de la ciudad. …
$969,826
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa en Koinoteta Parekklesias, Chipre
Villa
Koinoteta Parekklesias, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 840 m²
Descubra una villa de lujo excepcional en venta en la zona más codiciada de Parekklisia, Lim…
$4,36M
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Casa 6 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 6
Área 1 125 m²
Villa de lujo de 6 dormitorios con fantásticas vistas al mar situada en la zona de Pareklisi…
$4,66M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 3 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 166 m²
Complejo residencial de 22 casas en Parekklisia, una zona muy popular en la parte oriental d…
$547,476
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Casa 3 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 270 m²
La venta es una casa moderna y espaciosa, situada en un lugar sereno abrazado por la natural…
$2,63M
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Casa 5 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Villa de lujo de 5 dormitorios Las villas de 5 dormitorios representan el pináculo del lujo …
$2,15M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 4 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 239 m²
Villa única de 4 dormitorios en Pareklisia, Limassol. Esta villa excepcional forma parte de …
$914,052
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
Piso 1
Una impresionante villa de 3 dormitorios dentro de un nuevo desarrollo residencial exclusivo…
$502,323
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 3 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 248 m²
Piso 1
Una impresionante villa de 3 dormitorios dentro de un nuevo desarrollo residencial exclusivo…
$479,490
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 3 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 109 m²
Situado en la zona muy deseable de Parekklisia, esta nueva maisonette de 3 dormitorios ofrec…
$449,374
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 2 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Casa 2 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Maisonette de 2 dormitorios – Vida elegante con espacio privado al aire libre en Pareklisia …
$395,945
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 3 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Nueva casa pareada de tres dormitorios actualmente en construcción en el popular pueblo de P…
$428,149
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 4 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 870 m²
Una elegante casa unifamiliar en una parcela de 1.600 metros cuadrados con 270 metros cuadra…
$3,07M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 3 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 109 m²
Una moderna comunidad residencial multifamiliar cerrada situada en el corazón de Parekklisia…
$455,851
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Casa 2 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 1
Esta moderna casa de 2 dormitorios en un nuevo hermoso complejo cerrado situado en el centro…
$341,855
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 4 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 293 m²
Piso 3
Esta impresionante casa de 4 dormitorios en Parekklisha, Limassol, ofrece impresionantes vis…
$1,39M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 3 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Villa de 3 dormitorios en Pareklishia, Limassol. Características clave 3 amplios dormitorio…
$731,888
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Casa de lujo en venta en Pareklisia en Limassol. Se encuentra en una ubicación excelente y t…
$944,372
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Casa 2 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Complejo residencial en Parekklisia, una zona muy popular en la parte oriental de Limassol. …
$422,175
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 420 m²
Un nuevo complejo moderno en Paraklessia, con impresionantes vistas al mar y las montañas. L…
$2,18M
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 167 m²
Prime Location Situado en una zona de primera, recién desarrollada y tranquila. Caracterís…
$917,923
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Casa 5 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
Gran casa con piscina situada en un hermoso jardín de 5000 metros cuadrados. Situado en una …
$2,83M
Dejar una solicitud
Casa 1 habitacion en Parekklisia, Chipre
Casa 1 habitacion
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Maisonette de 1 dormitorio – Modern Comfort in a Private Gated Community, Parekklisia, Limas…
$261,214
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 4 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 211 m²
Un Blend Armonioso de Vida Moderna en Limassol Entra en un mundo donde la elegancia cumple c…
$921,539
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 5 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Casa 5 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Amplia villa de 5 dormitorios en Pareklissia, Limassol, que ofrece comodidad, privacidad y v…
$898,743
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 5 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Casa 5 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Piso 2
Venta casa de dos plantas con cinco dormitorios, piscina en una zona tranquila de la ciudad …
$1,58M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 3 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Casas modernas en venta en Pareklisia area, Limassol. Disponibles dos casas unifamiliares, y…
$459,385
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Casa 2 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 2
Este moderno apartamento de 2 dormitorios en un nuevo hermoso complejo cerrado situado en el…
$330,459
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский

Parámetros de las propiedades en Koinoteta Parekklesias, Chipre

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir