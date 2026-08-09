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Casas en Venta en Larnaca, Chipre

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477 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Pervolia, Chipre
Villa 4 habitaciones
Pervolia, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
Casa de 3 dormitorios totalmente reformada en un complejo frente al mar con acceso privado a…
$376,600
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Casa 3 habitaciones en Agios Theodoros Larn, Chipre
Casa 3 habitaciones
Agios Theodoros Larn, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Una moderna villa independiente de tres dormitorios dispuesta en dos plantas en la zona cost…
$645,247
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Casa 3 habitaciones en Agios Theodoros Larn, Chipre
Casa 3 habitaciones
Agios Theodoros Larn, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 238 m²
Una moderna villa independiente de tres dormitorios dispuesta en dos plantas en la zona cost…
$681,030
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LDV InvestLDV Invest
Casa 3 habitaciones en Agios Theodoros Larn, Chipre
Casa 3 habitaciones
Agios Theodoros Larn, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 260 m²
Una moderna villa independiente de tres dormitorios dispuesta en dos plantas en la zona cost…
$723,739
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Casa 3 habitaciones en Oroklini, Chipre
Casa 3 habitaciones
Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 172 m²
Una villa contemporánea de lujo cerca de una amplia gama de comodidades y la bulliciosa ciud…
$833,002
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Casa 3 habitaciones en Pervolia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Pervolia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 137 m²
Hermosa villa de 3 dormitorios se encuentra en la zona de Pervolia. Ofrece amplias zonas de …
$329,490
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Casa 4 habitaciones en Maroni, Chipre
Casa 4 habitaciones
Maroni, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 5
Área 450 m²
Número de plantas 4
Un’occasione unica per acquistare una residenza privata fronte mare che offre spazi eccezion…
$2,65M
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John Taylor Cyprus
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Casa 3 habitaciones en Agios Theodoros Larn, Chipre
Casa 3 habitaciones
Agios Theodoros Larn, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Una moderna villa independiente de tres dormitorios dispuesta en dos plantas en la zona cost…
$699,498
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Casa 3 habitaciones en Oroklini, Chipre
Casa 3 habitaciones
Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 172 m²
Una villa contemporánea de lujo cerca de una amplia gama de comodidades y la bulliciosa ciud…
$854,862
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Casa 3 habitaciones en Agios Theodoros Larn, Chipre
Casa 3 habitaciones
Agios Theodoros Larn, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 253 m²
Una moderna villa independiente de tres dormitorios dispuesta en dos plantas en la zona cost…
$702,961
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Casa 5 habitaciones en Dromolaxia, Chipre
Casa 5 habitaciones
Dromolaxia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 279 m²
Una impresionante villa independiente de cinco dormitorios en la tranquila zona residencial …
$649,287
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Villa en Larnaca, Chipre
Villa
Larnaca, Chipre
Dormitorios 5
Área 259 m²
MYKONOS VILLA — Luxury Five-Bedroom Seaside Residence in Dhekelia, Larnaca MYKONOS VILLA …
$1,45M
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Casa 4 habitaciones en Dromolaxia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Dromolaxia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 228 m²
Casa moderna se encuentra en un tranquilo callejón sin salida dentro de un barrio residencia…
$679,187
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Villa en Kiti, Chipre
Villa
Kiti, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Piso 2
Residencias modernas de 2 dormitorios en Kiti, Larnaca Descubra un nuevo proyecto residenci…
$319,404
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Casa 3 habitaciones en Pyla, Chipre
Casa 3 habitaciones
Pyla, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 168 m²
Moderna Villa de 3 dormitorios con piscina privada en Prime Larnaca Ubicación Situado a sol…
$820,044
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Casa 4 habitaciones en Larnaca District, Chipre
Casa 4 habitaciones
Larnaca District, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Villa de 4 dormitorios Apartamentos " Espacios vivos Esta villa contemporánea de 3 dormitor…
$550,740
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Villa en Oroklini, Chipre
Villa
Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Elegante Villa de 3 dormitorios junto al mar – Elite Viviendo en Oroklini, Larnaca Ubicado a…
$783,991
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Casa 2 habitaciones en Kiti, Chipre
Casa 2 habitaciones
Kiti, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Nuevo proyecto situado en la zona de Kiti, Larnaca. El proyecto consta de 5 casas. AVAILABIL…
$240,621
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Casa 3 habitaciones en Psematismenos, Chipre
Casa 3 habitaciones
Psematismenos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 149 m²
Complejo moderno en Psematismenos, Larnaca. Características clave Situado en la costa sur d…
$1,00M
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Casa 3 habitaciones en Larnaca, Chipre
Casa 3 habitaciones
Larnaca, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Casa independiente de 3 dormitorios Apartamentos " Espacios vivos Esta casa de 3 dormitorio…
$331,019
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Villa 4 habitaciones en Anglisides, Chipre
Villa 4 habitaciones
Anglisides, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 203 m²
Número de plantas 2
House 8 – Anglisides Gardens, Anglisides House 8 is the largest residence in the Anglisides…
$375,518
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Casa 3 habitaciones en Larnaca, Chipre
Casa 3 habitaciones
Larnaca, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 154 m²
Elegante Villa de 3 dormitorios junto al mar – Ultimate Mediterranean Comfort Esta sofistic…
$706,896
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Casa 4 habitaciones en Pervolia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Pervolia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 160 m²
Descubre un nuevo nivel de vida costera en esta hermosa villa, actualmente en construcción d…
$638,743
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Casa 5 habitaciones en Kiti, Chipre
Casa 5 habitaciones
Kiti, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 237 m²
Nuevo proyecto moderno situado en la zona de Kiti. El proyecto consta de 8 casas. Caracterís…
$728,493
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 1
Encantador bungalow de tres dormitorios en MeneuEste maravilloso bungalow de tres dormitorio…
$430,151
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Casa 3 habitaciones en Larnaca, Chipre
Casa 3 habitaciones
Larnaca, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 186 m²
Elegante Villa de 3 dormitorios junto al mar – Ultimate Mediterranean Comfort Esta sofistic…
$852,836
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Casa 3 habitaciones en Psematismenos, Chipre
Casa 3 habitaciones
Psematismenos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Complejo moderno en Psematismenos, Larnaca. Características clave Situado en la costa sur d…
$765,892
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Dúplex 2 habitaciones en Oroklini, Chipre
Dúplex 2 habitaciones
Oroklini, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 159 m²
Piso 2
Un elegante apartamento dúplex de dos niveles que ofrece 115 m2 de espacio habitable cubiert…
$380,104
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Casa 2 habitaciones en Kiti, Chipre
Casa 2 habitaciones
Kiti, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Nuevo proyecto situado en la zona de Kiti, Larnaca. El proyecto consta de 5 casas. AVAILABIL…
$246,350
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Casa 3 habitaciones en Zygi, Chipre
Casa 3 habitaciones
Zygi, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Moderno proyecto residencial en Zygi con villas privadas, parcelas dedicadas y un ambiente t…
$719,404
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Parámetros de las propiedades en Larnaca, Chipre

con Jardín
con Terraza
con Piscina
Baratos
De lujo
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