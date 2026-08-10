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Casas en Venta en Yeroskipou, Chipre

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331 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Casa 3 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 198 m²
Una moderna villa independiente de tres dormitorios en la zona de Geroskipou de Paphos. Situ…
$535,645
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Casa 4 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Casa 4 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 287 m²
Villa de lujo en 4 dormitorios en Paphos Experimente la vida costera contemporánea en esta …
$1,05M
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Casa 5 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Casa 5 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 290 m²
Villa de cinco dormitorios de alta gama en una zona tranquila o Geroskipou, que ofrece acces…
$885,349
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Elegantes Villas de 3 dormitorios en Geroskipou, Paphos Situado en la encantadora y tranqui…
$692,137
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Casa 2 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Casa 2 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 2
Área 89 m²
Rodeado de huertos y rodeados de jardines ajardinados, The Grove consta de dos y tres dormit…
$324,982
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Villas modernas en Geroskipou, Paphos 2-3 Dormitorios Descubra contemporáneo Mediterránea v…
$854,078
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 169 m²
Villa de 3 dormitorios Cada villa ha sido pensada con arquitectura contemporánea que armoni…
$898,428
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Casa 2 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Casa 2 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 2
Área 85 m²
Esta hermosa casa adosada de 2 dormitorios en Geroskipou ofrece confort moderno y encanto me…
$259,986
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Casa 4 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Casa 4 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 313 m²
Venta: Casa unifamiliar de planta baja que ofrece una amplia superficie interna de 313 m2 en…
$1,09M
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 196 m²
Villas de lujo modernas – Geroskipou, Paphos Esta exclusiva colección de villas modernas se…
$542,050
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Casa 5 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Casa 5 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Villa de 5 dormitorios – Vistas al mar impresionantes & Refined Mediterranean Luxury La vill…
$1,90M
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Casa 4 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Casa 4 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 489 m²
roperty Descripción Esta espaciosa villa de 4 dormitorios se encuentra en una excelente zon…
$1,11M
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 193 m²
? Tu Villa de Sueño en Geroskipou, Paphos Entra en un mundo de lujo empapado y encanto medi…
$683,035
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Casa 4 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Casa 4 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Amplia villa de cuatro dormitorios situada en Koloni, Paphos. Construido a alta calidad espe…
$944,372
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Casa 7 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Casa 7 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 250 m²
Villa de lujo de 7 dormitorios en Geroskipou, Paphos. Características clave Totalmente amue…
$1,74M
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Casa 4 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Casa 4 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 329 m²
Descripción de la propiedad Esta moderna villa de 4 dormitorios se encuentra en una zona pr…
$1,19M
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Casa 3 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Casa 3 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Moderna villa de 15 villas de lujo ubicadas en Geroskipou Área Turística en Paphos, a solo 2…
$1,03M
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Casa 4 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Casa 4 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 349 m²
Villa moderna de 4 dormitorios en el corazón de la zona turística de Paphos Esta villa conte…
$907,675
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Casa 3 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Casa 3 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Casas separadas y semiconexas de diseño neoclásico situadas en la zona central de Geroskipou…
$964,747
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Villa moderna en Geroskipou, Paphos – 2–3 Dormitorios Experimente la mezcla perfecta de con…
$931,721
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Casa 5 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Casa 5 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 418 m²
Villa de 5 dormitorios – Vistas al mar impresionantes & Refined Mediterranean Luxury La vill…
$1,79M
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Casa 2 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Casa 2 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Casas separadas y semiconexas de diseño neoclásico situadas en la zona central de Geroskipou…
$817,291
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Casa 3 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Casa 3 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 413 m²
Tres Luxuries Villas goza de una excelente ubicación en la cima de la colina de prestigio ca…
$1,77M
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 199 m²
Número de plantas 2
Venta es una villa en la etapa de planificación con un diseño moderno y un diseño reflexivo,…
$743,147
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 210 m²
Villa de lujo de 4 dormitorios con piscina infinita y vistas al mar en Geroskipou, Paphos S…
$1,43M
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 179 m²
Número de plantas 2
Esta espaciosa villa independiente ofrece acabados de alta calidad.Idealmente situado en una…
$656,884
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Villas modernas en Geroskipou, Paphos – 2–3 Dormitorios Descubra contemporáneo Mediterránea…
$961,852
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Casa 3 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Casa 3 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Casas separadas y semiconexas de diseño neoclásico situadas en la zona central de Geroskipou…
$948,744
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 161 m²
Número de plantas 2
Venta: Esta magnífica villa, totalmente lista para entrar, ofrece un lujo moderno y confort …
$1,09M
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 196 m²
Descubre el epítome de la vida moderna en el corazón de la tranquilidad. Ocho villas exclusi…
$537,227
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