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Casas en Venta en Koinoteta Mandrion, Chipre

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19 propiedades total found
Villa en Mandria, Chipre
Villa
Mandria, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 149 m²
Estamos encantados de presentar una rara oportunidad para adquirir una impresionante villa d…
$556,518
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Villa en Mandria, Chipre
Villa
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Número de plantas 2
Semi-domics con 3 dormitorios en Mandria. Acabado de alta calidad. Excelente ubicación con c…
$408,002
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Villa en Mandria, Chipre
Villa
Mandria, Chipre
Dormitorios 2
Área 134 m²
La propiedad es una moderna casa adosada de 2 dormitorios en venta rodeada de hermosos paisa…
$354,526
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Villa en Mandria, Chipre
Villa
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 188 m²
Anuncio especial: Precio reducido para una venta rápida! Aproveche esta increíble oportunida…
$527,491
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Villa en Mandria, Chipre
Villa
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 141 m²
Descubra un sereno estilo de vida mediterráneo en Zephyros Village 3, un desarrollo encantad…
$411,827
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Villa en Mandria, Chipre
Villa
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Área 141 m²
Una moderna casa adosada de 3 dormitorios en venta rodeada de hermosos paisajes en el pueblo…
$372,252
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Villa en Mandria, Chipre
Villa
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Área 154 m²
Una moderna casa adosada de 3 dormitorios en venta rodeada de hermosos paisajes en el pueblo…
$389,979
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Villa en Mandria, Chipre
Villa
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Área 136 m²
Impresionante casa pareada de 3 dormitorios en venta rodeada de hermosos paisajes en el pueb…
$372,252
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Casa 3 habitaciones en Mandria, Chipre
Casa 3 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Esta es una combinación de desarrollo residencial tradicional mediterráneo y moderno con 3, …
$398,175
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Villa en Mandria, Chipre
Villa
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Área 136 m²
La propiedad es una moderna casa adosada de 3 dormitorios en venta rodeada de hermosos paisa…
$372,252
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Villa en Mandria, Chipre
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Mandria, Chipre
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Área 173 m²
Una moderna villa de 3 dormitorios en venta rodeada de hermosos paisajes en el pueblo de Man…
$425,431
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Villa en Mandria, Chipre
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Mandria, Chipre
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Área 141 m²
Una moderna casa adosada de 3 dormitorios en venta rodeada de hermosos paisajes en el pueblo…
$378,161
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Casa 2 habitaciones en Mandria, Chipre
Casa 2 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 93 m²
Muy impresionante maisonette con su propia parcela, en el bonito complejo con dos piscinas y…
$342,519
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Villa en Mandria, Chipre
Villa
Mandria, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 188 m²
Villa inacabada de cuatro dormitorios en venta en Mandria, Paphos. Esta espaciosa propiedad…
$525,196
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Villa en Mandria, Chipre
Villa
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Área 153 m²
La propiedad es una moderna casa adosada de 3 dormitorios en venta rodeada de hermosos paisa…
$389,979
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Casa 3 habitaciones en Mandria, Chipre
Casa 3 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Residencia de 3 dormitorios – Amplia familia con estilo mediterráneo Esta hermosa casa de 3 …
$399,605
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Villa en Mandria, Chipre
Villa
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Área 176 m²
Una excelente villa de 3 dormitorios en venta rodeada de hermosos paisajes en el pueblo de M…
$425,431
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Villa en Mandria, Chipre
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Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 188 m²
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Casa 3 habitaciones en Mandria, Chipre
Casa 3 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Residencia de 3 dormitorios – Amplia familia con estilo mediterráneo Esta hermosa casa de 3 …
$433,857
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Parámetros de las propiedades en Koinoteta Mandrion, Chipre

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