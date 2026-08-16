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Casas en Venta en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre

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73 propiedades total found
Casa 6 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Casa 6 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 320 m²
Presentamos esta preciosa casa unifamiliar de 6 dormitorios en la zona turística de Pyrgos, …
$1,06M
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Casa 3 habitaciones en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Casa 3 habitaciones
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 318 m²
Esta villa de 3 dormitorios situada cerca de todas las comodidades y con fácil acceso a Lima…
$1,40M
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Casa 3 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Casa 3 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Una maisonette de 3 dormitorios situada en Pyrgos, Limassol. Características clave Superfic…
$424,453
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Casa 3 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Casa 3 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Las villas están hechas en dos estilos - CULTURE y NATURE, respectivamente, el diseñador mue…
$8,04M
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Casa 3 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Casa 3 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 381 m²
Las villas están hechas en dos estilos - CULTURE y NATURE, respectivamente, el diseñador mue…
$3,71M
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Casa 4 habitaciones en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Casa 4 habitaciones
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 348 m²
Una encantadora Villa de 3+1 dormitorios en la zona turística de Pyrgos, a poca distancia de…
$1,45M
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TekceTekce
Villa en Pyrgos Lemesou, Chipre
Villa
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 340 m²
Número de plantas 2
Casa en venta con 4+1 dormitorios y una piscina en una gran parcela de terreno en Pyrgos.La …
$1,82M
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Casa 5 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Casa 5 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Pyrgos, Limassol parcela 650-700m2, casa 250-300 m2 5 dormitorios, 3 baños, lavadero indep…
$856,000
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Casa 3 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Casa 3 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 404 m²
Las villas están hechas en dos estilos - CULTURE y NATURE, respectivamente, el diseñador mue…
$3,78M
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Casa 2 habitaciones en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Casa 2 habitaciones
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 105 m²
Número de plantas 2
Uma charmosa moradia de 2 quartos está disponível para venda em um complexo residencial prot…
$801,886
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John Taylor Cyprus
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Villa en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Villa
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Número de plantas 2
Villa en venta en construcción con un diseño moderno, situado en la prestigiosa zona de Amat…
$815,660
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Villa en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Villa
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 406 m²
Número de plantas 2
Venta: Esta villa moderna y unifamiliar ofrece 406 m2 de lujo interior. La casa está diseñad…
$5,07M
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Casa 3 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Casa 3 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 401 m²
Las villas están hechas en dos estilos - CULTURE y NATURE, respectivamente, el diseñador mue…
$3,77M
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Casa 3 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Casa 3 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 470 m²
Las villas están hechas en dos estilos - CULTURE y NATURE, respectivamente, el diseñador mue…
$4,85M
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Casa 3 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Casa 3 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 410 m²
Las villas están hechas en dos estilos - CULTURE y NATURE, respectivamente, el diseñador mue…
$4,19M
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Casa 3 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Casa 3 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 349 m²
Las villas están hechas en dos estilos - CULTURE y NATURE, respectivamente, el diseñador mue…
$3,26M
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Casa 3 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Casa 3 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 253 m²
Situado en la zona residencial de Pyrgos, Limassol, esta elegante villa de 3 dormitorios ofr…
$917,560
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Villa en Pyrgos Lemesou, Chipre
Villa
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
Número de plantas 2
Venta: villa moderna bloqueada, en construcción, situada en la pintoresca zona de Pyrgos. Es…
$547,889
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Casa 3 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Casa 3 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 381 m²
Las villas están hechas en dos estilos - CULTURE y NATURE, respectivamente, el diseñador mue…
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Casa 3 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Casa 3 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 343 m²
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Villa en Pyrgos Lemesou, Chipre
Villa
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Una villa de seis dormitorios de lujo de aproximadamente 400 m2 situada en una parcela de 4.…
$1,56M
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Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 330 m²
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$3,37M
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Dormitorios 3
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$6,39M
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Área 381 m²
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Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Área 748 m²
Número de plantas 3
Situado diretamente na orla marítima de Limassol, este empreendimento icónico à beira-mar é …
$14,29M
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Casa 3 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Casa 3 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 153 m²
Una casa independiente de tres dormitorios en Pyrgos, Limassol, construida en 2012 y ofrecid…
$441,240
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Área 473 m²
Las villas están hechas en dos estilos - CULTURE y NATURE, respectivamente, el diseñador mue…
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Casa 5 habitaciones en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Casa 5 habitaciones
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 500 m²
Villa de lujo de 5 dormitorios en venta en Pyrgos, Limassol. Situado cerca del prestigioso H…
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Casa 4 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Casa 4 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 184 m²
Chalet independiente en Pirgos zona turística, Limassol. Características clave Superficie c…
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Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
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$3,94M
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Parámetros de las propiedades en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre

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