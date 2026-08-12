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Casas en Venta en Limassol Municipality, Chipre

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Tserkezoi Municipality
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577 propiedades total found
Casa 6 habitaciones en Limasol, Chipre
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Casa 6 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 366 m²
Villa de 6 dormitorios en Agios Tychonas Esta villa de seis dormitorios es una declaración d…
$1,94M
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Casa 5 habitaciones en Limasol, Chipre
Casa 5 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Una histórica residencia situada sobre Limassol en el prestigioso enclave de laderas de Agia…
$5,18M
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Casa 5 habitaciones en Limasol, Chipre
Casa 5 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Una espaciosa vivienda unifamiliar en la codiciada zona de Petrou Kai Pavlou (Tsirio) de Lim…
$1,38M
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DD CO DEDD CO DE
Casa 4 habitaciones en Limasol, Chipre
Casa 4 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 550 m²
Casa de 4 dormitorios en venta en Tsireio, Limassol. Situado en la zona de Tsireio muy codic…
$1,37M
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Villa en Limasol, Chipre
Villa
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 228 m²
Número de plantas 5
Villa de tres dormitorios – Premier Living in Agia Fyla Una espaciosa villa de tres dormitor…
$1,38M
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Villa en Limasol, Chipre
Villa
Limasol, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 2
Área 550 m²
7+1 BEDROOM DETACHED VILLA TEN 550 m2 TENIDO APARTAMENTO INDEPENDIEN 1-BEDROOM TEN ANTE LARG…
$1,37M
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Villa en Limassol District, Chipre
Villa
Limassol District, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 188 m²
Número de plantas 2
En venta es una villa independiente moderna que ofrece un estilo de vida cómodo en la presti…
$990,250
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Casa 5 habitaciones en Limasol, Chipre
Casa 5 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 277 m²
Lujo Casa de 5 dormitorios en venta en Prestigioso Mesovouni, Chipre Situado en la zona de M…
$2,27M
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Casa 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Casa 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Presentando una maisonette espaciosa y bellamente estructurada de tres niveles, semi-sociada…
$587,312
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Casa 4 habitaciones en Limassol District, Chipre
Casa 4 habitaciones
Limassol District, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 197 m²
Esta hermosa residencia independiente ofrece la combinación perfecta de espacio, comodidad y…
$717,109
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Casa 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Casa 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 271 m²
Moderna villa independiente de 3 dormitorios situada en la prestigiosa zona de Agios Tychona…
$1,71M
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Casa 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Casa 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
Esta hermosa casa superior reformada en Kapsalos ofrece una mezcla perfecta de comodidad, te…
$693,164
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Villa en Limasol, Chipre
Villa
Limasol, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 2
Venta es parte de la casa (pueblo o villa) en construcción, con una superficie interna total…
$810,176
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Casa 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Casa 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 242 m²
Piso -5
Agios Tychonas, Limassol – Maisonette #8 Venta: moderna maisonette de 4 dormitorios* en un …
$534,276
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Villa en Limasol, Chipre
Villa
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 249 m²
Villa de tres dormitorios – Serenidad moderna por las calles Las villas de tres habitaciones…
$2,05M
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Casa 4 habitaciones en Limasol, Chipre
Casa 4 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 244 m²
Una gran oportunidad para comprar una casa espaciosa con fuerte potencial, situada en una zo…
$875,913
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Casa 4 habitaciones en Limasol, Chipre
Casa 4 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 560 m²
Villa sobre el alto camino cerca de Germasogia alrededor. La villa tiene una vista muy bonit…
$1,48M
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Villa en Limasol, Chipre
Villa
Limasol, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
Un santuario de seis habitaciones de elegancia refinada. Con amplias vistas panorámicas y ro…
$1,26M
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Villa en Limasol, Chipre
Villa
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 218 m²
Esta elegante villa de 3 dormitorios ofrece una combinación armoniosa de espacio, confort y …
$1,34M
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Casa 3 habitaciones en Limasol, Chipre
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Limasol, Chipre
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Nº de cuartos de baño 3
Área 253 m²
Villa de 3 dormitorios en Limassol Marina Una villa de lujo con literas privadas para dos ya…
$3,54M
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Casa 4 habitaciones en Limasol, Chipre
Casa 4 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Piso 3
Moderna villa de 4 dormitorios en la prestigiosa zona de Agios Tychon, cerca de todas las co…
$2,11M
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Villa en Limasol, Chipre
Villa
Limasol, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 285 m²
Villa de cuatro dormitorios – La máxima expresión de lujo y espacio Las villas de cuatro hab…
$2,28M
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Casa 5 habitaciones en Limasol, Chipre
Casa 5 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 331 m²
Casa moderna en la zona de Agia Fyla de Limassol. Características clave Paneles solares Bom…
$1,96M
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Casa 4 habitaciones en Limasol, Chipre
Casa 4 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 275 m²
Villa en venta con inquilinos. Hasta el final del contrato de arrendamiento. Más extensión a…
$1,59M
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Casa 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Casa 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Un complejo residencial, con villas lujosas, donde el individuo es parte integral del total …
$2,09M
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Casa 7 habitaciones en Limasol, Chipre
Casa 7 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 9
Área 1 010 m²
Exquisita casa de lujo en Kalogiroi, Limassol. Con una opulencia sin igual, vistas impresion…
$6,96M
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Casa en Limassol District, Chipre
Casa
Limassol District, Chipre
Área 360 m²
Chalet de lujo moderno independiente en venta en Panthea Hills. Diseño contemporáneo, ubicac…
$1,53M
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Casa en Limassol District, Chipre
Casa
Limassol District, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
La oficina se encuentra en el tercer piso de un edificio bien cuidado en una de las calles m…
$638,586
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Casa 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Casa 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Acogedora casa situada en la zona tranquila y hermosa de Mouttagiaka. Cerca de la carretera …
$750,394
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Casa 4 habitaciones en Limasol, Chipre
Casa 4 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 285 m²
Una villa hermosa en una excelente ubicación disponible para la venta. Situado en uno de los…
$3,07M
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Tipos de propiedades en Limassol Municipality

villas
casas de campo
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Limassol Municipality, Chipre

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
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con Piscina
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