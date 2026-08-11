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Casas en Venta en Dali, Chipre

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11 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Casa 4 habitaciones
Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
For sale — 3 bedroom modern residence in Carolina Park, Latsia. This newly built home featu…
$407,900
VAT
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Villa en Dali, Chipre
Villa
Dali, Chipre
Dormitorios 4
Área 423 m²
Chara Homes 32 — Contemporary 4-Bedroom Villa in Dali, Nicosia Chara Homes 32 is a modern…
$495,000
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Casa 5 habitaciones en Dali, Chipre
Casa 5 habitaciones
Dali, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
La casa está situada en la zona "Carolina Park", cerca del Laiki Sporting Club, en un entorn…
$823,964
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LDV InvestLDV Invest
Casa 4 habitaciones en Dali, Chipre
Casa 4 habitaciones
Dali, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 435 m²
Casa unifamiliar de dos plantas con un sótano en Dali. La casa tiene una superficie cubierta…
$474,543
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Casa 4 habitaciones en Dali, Chipre
Casa 4 habitaciones
Dali, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 213 m²
"House 114" situado en Dali, Nicosia, destaca como una prestigiosa residencia de 3 dormitori…
$355,409
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Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 4 habitaciones en Dali, Chipre
Casa 4 habitaciones
Dali, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Casa independiente de cuatro dormitorios construida en 2000 completamente reformada. Está co…
$767,302
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Casa 5 habitaciones en Dali, Chipre
Casa 5 habitaciones
Dali, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 850 m²
Villa de lujo de 5 dormitorios en Dali, Nicosia. El activo tiene 7 años y tiene 5 dormitorio…
$1,30M
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Casa de campo 4 habitaciones en Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Casa de campo 4 habitaciones
Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitaciones 4
Área 300 m²
Una casa independiente con cuatro habitaciones en venta en la provincia de Agios Tychonas - …
$792,638
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Casa de campo 3 habitaciones en Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Casa de campo 3 habitaciones
Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitaciones 3
Área 180 m²
Apartamento independiente de tres dormitorios en venta en Aradippou - provincia de Larnaca, …
$265,262
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Casa de campo 3 habitaciones en Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Casa de campo 3 habitaciones
Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitaciones 3
Área 180 m²
Se vende casa unifamiliar de tres dormitorios en reventa en Aradippou - Larnaca, con 180 met…
$240,237
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Casa de campo 4 habitaciones en Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Casa de campo 4 habitaciones
Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitaciones 4
Área 280 m²
Casa independiente usada de cuatro habitaciones en venta en Agia Fyla - provincia de Limasso…
$800,790
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Parámetros de las propiedades en Dali, Chipre

con Jardín
con Terraza
con Piscina
Baratos
De lujo
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