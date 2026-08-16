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Casas en Venta en Koinoteta Chloraka, Chipre

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Chloraka
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242 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Chloraka, Chipre
Casa 4 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 334 m²
Bungalow de lujo de cuatro dormitorios situado en la baja Chloraka a poca distancia de la pl…
$1,53M
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Casa 4 habitaciones en Chloraka, Chipre
Casa 4 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 272 m²
Este increíble proyecto consta de 5 villas y se encuentra en la zona costera de Chlorakas (P…
$2,06M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 320 m²
Un proyecto de vanguardia es una dirección impresionante desde el momento en que entras. Est…
$1,66M
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It Is RealtyIt Is Realty
Bungalow Bungalow 1 habitacion en Chloraka, Chipre
Bungalow Bungalow 1 habitacion
Chloraka, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Casa adosada semiconexa de un dormitorio para la vida costera refinada en Paphos Descubra u…
$524,512
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Elegante Villa de 3 dormitorios con vistas panorámicas al mar – Chloraka, Paphos Esta villa …
$641,990
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 153 m²
En venta es una impresionante villa unifamiliar completada en 2024, que ofrece un diseño mod…
$920,953
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TekceTekce
Casa 3 habitaciones en Chloraka, Chipre
Casa 3 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
3 casa de camarote – Modern COASTAL LIVING CON PRIVATE POOL Esta hermosa casa de 3 dormitori…
$751,880
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Casa 5 habitaciones en Chloraka, Chipre
Casa 5 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 357 m²
La colección de estas lujosas residencias privadas está situada en una ubicación excepcional…
$2,24M
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Casa 5 habitaciones en Chloraka, Chipre
Casa 5 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 263 m²
Esta lujosa villa a medida está situada a sólo 300 metros de la orilla del mar en una zona m…
$1,58M
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Casa 2 habitaciones en Chloraka, Chipre
Casa 2 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 2
Ubicado en el pintoresco pueblo de Chloraka, a pocos minutos del corazón vibrante de Paphos,…
$211,534
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Casa 3 habitaciones en Chloraka, Chipre
Casa 3 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 194 m²
Este exclusivo desarrollo está situado en un barrio rico, en el distrito más prestigioso de …
$920,953
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Casa 3 habitaciones en Chloraka, Chipre
Casa 3 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 155 m²
Esta moderna villa de 3 dormitorios, 3 baños, situada en la zona más codiciada de Chloraka, …
$869,642
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Casa 4 habitaciones en Chloraka, Chipre
Casa 4 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 235 m²
Idealmente situado en la vibrante zona de la Baja Chloraka, Villa ofrece una oportunidad exc…
$980,709
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 192 m²
Un proyecto de vanguardia es una ubicación impresionante desde el momento en que entras. Est…
$1,55M
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Casa 9 habitaciones en Chloraka, Chipre
Casa 9 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 7
Área 300 m²
Villa frente al mar que consta de 3 plantas, 9 dormitorios. En una ubicación espectacular co…
$2,12M
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Casa 3 habitaciones en Chloraka, Chipre
Casa 3 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 167 m²
Villa de tres dormitorios con amplia parcela situada en Chloraka. Tres dormitorios Almacena…
$1,53M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Villa contemporánea de 3 dormitorios con vista al mar – Chloraka, Paphos Esta nueva villa o…
$902,256
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 423 m²
Luce Lume Villas — Modern Luxury on the Mediterranean Coast of CyprusLuce Lume Villas ofrece…
Precio en demanda
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Número de plantas 3
Venta: Esta encantadora villa independiente ofrece la combinación perfecta de coziness y est…
$676,118
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Casa 4 habitaciones en Chloraka, Chipre
Casa 4 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 282 m²
Villa de 4 dormitorios Apartamentos " Espacios vivos Esta villa de 4 dormitorios, 4 baños, …
$983,227
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Casa 5 habitaciones en Chloraka, Chipre
Casa 5 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Se trata de una propiedad de 300m2 situada en Melanos, a 5 minutos en coche del centro de la…
$973,883
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 731 m²
Villas Luce Lume — Villas Prestigiosas en Paphos, ChipreLuce Lume Villas es una propiedad de…
$3,77M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 164 m²
Esta elegante villa de 3 dormitorios junto al mar en Chloraka, Paphos ofrece una mezcla perf…
$1,06M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Número de plantas 2
Esta moderna villa independiente en Chlorak está totalmente lista para la ocupación y combin…
$997,569
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Casa 5 habitaciones en Chloraka, Chipre
Casa 5 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 254 m²
Esta lujosa villa a medida está situada a sólo 300 metros de la orilla del mar en una zona m…
$1,47M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 147 m²
Número de plantas 2
Moderna villa independiente, actualmente en construcción, se encuentra en la prestigiosa zon…
$1,11M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
Venta: Amplia villa de siete habitaciones situada en la zona tranquila de Chlorakas. Esta im…
$2,17M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 291 m²
Número de plantas 4
Este fabuloso proyecto se encuentra en una suave ladera en Chloraka, con vistas al mar, en l…
$2,95M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 290 m²
Dahlia Charm — A Serene Retreat in Paphos, CyprusDahlia Charm ofrece una escapada serena don…
$2,31M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Número de plantas 3
Ofrecemos para la venta esta hermosa villa independiente, diseñada con modernos niveles de v…
$1,40M
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Tipos de propiedades en Koinoteta Chloraka

villas
casas de campo
bungalow
adosados

Parámetros de las propiedades en Koinoteta Chloraka, Chipre

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
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