Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Koinoteta Mones Lemesou
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Koinoteta Mones Lemesou, Chipre

;
villas
24
Casa Borrar
Eliminar
49 propiedades total found
Villa en Moni, Chipre
Villa
Moni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 142 m²
Una espaciosa casa de madera de 3 dormitorios pensada para familias que valoran la vida ecol…
$504 647
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 3 habitaciones en Moni, Chipre
Casa 3 habitaciones
Moni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Villa de 3 dormitorios – Modern Comfort Rodeado de Naturaleza Cerca de Limassol Descripción …
$519 694
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 3 habitaciones en Moni, Chipre
Casa 3 habitaciones
Moni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 209 m²
Villa de tres dormitorios con diseño expansivo, vistas al mar y piscina opcional en Moni, Li…
$549 788
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Casa 2 habitaciones en Moni, Chipre
Casa 2 habitaciones
Moni, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Bienvenido a un nuevo desarrollo exclusivo situado en la serena localidad de Moni, Limassol.…
$407 009
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Moni, Chipre
Casa 4 habitaciones
Moni, Chipre
Dormitorios 4
Área 151 m²
El pueblo y el valle de Moni, uno de los suburbios más prestigiosos de Limassol, disfruta de…
$404 160
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Moni, Chipre
Villa
Moni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 246 m²
Una espaciosa casa de madera de 3 dormitorios pensada para familias que valoran la vida ecol…
$891 235
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa en Moni, Chipre
Villa
Moni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 142 m²
Una espaciosa casa de madera de 3 dormitorios pensada para familias que valoran la vida ecol…
$590 298
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Villa en Moni, Chipre
Villa
Moni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 142 m²
Una espaciosa casa de madera de 3 dormitorios pensada para familias que valoran la vida ecol…
$567 149
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Villa en Moni, Chipre
Villa
Moni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 142 m²
Una espaciosa casa de madera de 3 dormitorios pensada para familias que valoran la vida ecol…
$503 490
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Villa en Moni, Chipre
Villa
Moni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Esta atractiva villa de 3 dormitorios se encuentra en la tranquila zona residencial de Moni,…
$868 086
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Villa en Moni, Chipre
Villa
Moni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 142 m²
Una espaciosa casa de madera de 3 dormitorios pensada para familias que valoran la vida ecol…
$549 788
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 3 habitaciones en Moni, Chipre
Casa 3 habitaciones
Moni, Chipre
Dormitorios 3
Hermosa casa de 3 dormitorios situada cerca de Monte Caputo, que ofrece comodidad y eficienc…
$671 320
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 2 habitaciones en Moni, Chipre
Casa 2 habitaciones
Moni, Chipre
Dormitorios 2
Área 131 m²
Piso 2
Esta casa de 2 dormitorios ofrece una combinación ideal de diseño moderno, diseño funcional …
$381 958
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 4 habitaciones en Moni, Chipre
Casa 4 habitaciones
Moni, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
4 dormitorios House Esta hermosa casa ofrece cuatro amplios dormitorios, tres baños modernos…
$596 086
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 3 habitaciones en Moni, Chipre
Casa 3 habitaciones
Moni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 213 m²
Villa de tres dormitorios con diseño expansivo, vistas al mar y piscina opcional en Moni, Li…
$557 890
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 4 habitaciones en Moni, Chipre
Casa 4 habitaciones
Moni, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 340 m²
Superficie total de la casa - 340 m2: -40m2 es el garaje - 300 m2 de superficie habitable l…
$1,74M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Villa en Moni, Chipre
Villa
Moni, Chipre
Dormitorios 3
Área 128 m²
Moderna villa independiente situada en un pequeño y exclusivo proyecto. A cinco minutos en c…
$361 617
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Moni, Chipre
Villa
Moni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 142 m²
Una espaciosa casa de madera de 3 dormitorios pensada para familias que valoran la vida ecol…
$515 064
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Villa en Moni, Chipre
Villa
Moni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 142 m²
Una espaciosa casa de madera de 3 dormitorios pensada para familias que valoran la vida ecol…
$523 166
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 2 habitaciones en Moni, Chipre
Casa 2 habitaciones
Moni, Chipre
Dormitorios 2
Área 133 m²
Piso 2
Apartamento de 2 dormitorios – Limassol El apartamento de 2 dormitorios ofrece una combinaci…
$405 107
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 4 habitaciones en Moni, Chipre
Casa 4 habitaciones
Moni, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 263 m²
Piso 2
Un proyecto en Limassol. Excelente diseño, cocina con un amplio comedor. Aislamiento térmico…
$544 000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Villa en Moni, Chipre
Villa
Moni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 142 m²
Una espaciosa casa de madera de 3 dormitorios pensada para familias que valoran la vida ecol…
$578 724
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 3 habitaciones en Moni, Chipre
Casa 3 habitaciones
Moni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 145 m²
Una casa espaciosa con un diseño moderno y un ambiente acogedor, perfecto para una vida cómo…
$694 469
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 3 habitaciones en Moni, Chipre
Casa 3 habitaciones
Moni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Villa de 3 dormitorios – Modern Comfort Rodeado de Naturaleza Cerca de Limassol Descripción …
$638 911
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 3 habitaciones en Moni, Chipre
Casa 3 habitaciones
Moni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Villa de 3 dormitorios – Modern Comfort Rodeado de Naturaleza Cerca de Limassol Descripción …
$496 545
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Villa en Moni, Chipre
Villa
Moni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 142 m²
Una espaciosa casa de madera de 3 dormitorios pensada para familias que valoran la vida ecol…
$508 119
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 3 habitaciones en Moni, Chipre
Casa 3 habitaciones
Moni, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 139 m²
Construido en el tranquilo pueblo de Monagruli, esta hermosa casa diseñada ofrece una excele…
$694 815
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
John Taylor Cyprus
Idiomas hablados
English, Русский, Dutch
Telegram Escribir en Telegram
Casa 2 habitaciones en Moni, Chipre
Casa 2 habitaciones
Moni, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Villa de dos dormitorios con vistas al mar y Elegante Vida al aire libre en Moni, Limassol …
$412 051
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Villa en Moni, Chipre
Villa
Moni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 246 m²
Una espaciosa casa de madera de 3 dormitorios pensada para familias que valoran la vida ecol…
$995 405
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 3 habitaciones en Moni, Chipre
Casa 3 habitaciones
Moni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 202 m²
El proyecto combina excelentes prácticas en diseño y construcción de calidad, con tecnología…
$554 794
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский

Parámetros de las propiedades en Koinoteta Mones Lemesou, Chipre

con Jardín
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir