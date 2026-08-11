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Casas en Venta en Agia Marinouda, Chipre

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33 propiedades total found
Villa en Agia Marinouda, Chipre
Villa
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 192 m²
Número de plantas 2
Venta: Villa moderna independiente, en construcción en la zona tranquila de Ayia Marinuda. L…
$696,942
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Villa en Agia Marinouda, Chipre
Villa
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Experimente la vida moderna en esta exclusiva colección de 4 villas independientes de 3 dorm…
$576,071
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Casa 3 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Casa 3 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Villas modernas en venta en Agia Marinouda, Paphos – Cerca de Elea Golf. Descubre otro desar…
$568,411
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TekceTekce
Casa 3 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Casa 3 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 174 m²
Una colección exclusiva de 15 villas de lujo de tres habitaciones en la zona residencial de …
$641,021
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Villa en Agia Marinouda, Chipre
Villa
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Villa de tres dormitorios – Modern Comfort Meets Sustainable Living Esta exclusiva villa de …
$553,739
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Villa en Agia Marinouda, Chipre
Villa
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Experimente la vida moderna en esta exclusiva colección de 4 villas independientes de 3 dorm…
$559,909
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Casa 3 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Casa 3 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Un fantástico desarrollo de 3 o 4 habitaciones separadas " residencias semiconjuntas de 3 do…
$811,680
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Villa en Agia Marinouda, Chipre
Villa
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Descubre la lujosa ladera que vive con impresionantes vistas panorámicas del mar Mediterráne…
$782,085
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Casa 4 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Casa 4 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Casa de 4 dormitorios todo en un nivel con una superficie cubierta interna de 240m2 más y un…
$1,00M
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Villa en Agia Marinouda, Chipre
Villa
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Villa moderna de 4 dormitorios – Agia Marinouda, Paphos Situado en la tranquila y codiciada…
$1,66M
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Casa 3 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Casa 3 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Un fantástico desarrollo de 3 o 4 habitaciones separadas " residencias semiconjuntas de 3 do…
$573,634
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Villa en Agia Marinouda, Chipre
Villa
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Número de plantas 2
Venta en construcción es una moderna villa independiente con una superficie interna de 180 m…
$810,176
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Casa 3 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Casa 3 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 191 m²
Boutique desarrollo de 11 villas modernas en Agia Marinouda, Paphos, que ofrece casas de 3 y…
$645,003
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Casa 4 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Casa 4 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 330 m²
Bungalow de lujo moderno en venta – Geroskipou / Agia Marinouda. Entra en la elegancia conte…
$1,68M
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Casa 3 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Casa 3 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 255 m²
Residencias modernas de 3 dormitorios en Yeroskipou – Agia Marinouda, Paphos Una impresiona…
$793,502
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Villa en Agia Marinouda, Chipre
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Agia Marinouda, Chipre
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Villa de tres dormitorios – Modern Comfort Meets Sustainable Living Esta exclusiva villa de …
$569,723
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Villa en Agia Marinouda, Chipre
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Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Número de plantas 2
Venta es una hermosa villa independiente, en construcción, en la prestigiosa zona de Ayia Ma…
$564,302
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Casa 3 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Casa 3 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Fantástico desarrollo de 3 dormitorios Residencias unifamiliares en un hermoso diseño modern…
$565,156
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Villa en Agia Marinouda, Chipre
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Área 185 m²
Experimente la vida moderna en esta exclusiva colección de 4 villas independientes de 3 dorm…
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Villa en Agia Marinouda, Chipre
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Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Descubre la lujosa ladera que vive con impresionantes vistas panorámicas del mar Mediterráne…
$782,085
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Casa 3 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Casa 3 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 168 m²
Villa de 3 dormitorios – Amplia casa moderna con conveniencia urbana Intro Esta espaciosa vi…
$917,951
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Casa 2 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
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Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 2
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Área 171 m²
Villa de 2 dormitorios – Vida inteligente y elegante en Geroskipou Central Intro Esta villa …
$816,337
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Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
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Área 201 m²
Boutique desarrollo de 11 villas modernas en Agia Marinouda, Paphos, que ofrece casas de 3 y…
$586,367
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Villa en Agia Marinouda, Chipre
Villa
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Número de plantas 2
Situado en un terreno elevado en Geraskipou - Agia Marinuda, Paphos, junto a ELEA GOLF! A so…
$814,839
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Villa en Agia Marinouda, Chipre
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Agia Marinouda, Chipre
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Área 185 m²
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Agia Marinouda, Chipre
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Villa
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Número de plantas 2
Venta: Villa moderna independiente, actualmente en construcción, en una zona tranquila de Ag…
$577,032
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Villa en Agia Marinouda, Chipre
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Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
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Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 168 m²
Villa de 3 dormitorios – Amplia casa moderna con conveniencia urbana Intro Esta espaciosa vi…
$913,384
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Agia Marinouda, Chipre
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Área 180 m²
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Parámetros de las propiedades en Agia Marinouda, Chipre

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