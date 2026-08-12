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Casas en la montaña en Venta en Chipre

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Pafos
386
Larnaca
70
Peyia
519
Ayia Napa
109
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65 propiedades total found
Villa 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Premium Premium
Villa 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 14 m²
Villas Kings Beach Ubicadas en el prestigioso barrio de las Tumbas de los Reyes, las Vill…
$569,647
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Stasis Estates
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Casa 3 habitaciones en Kouklia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Kouklia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Descubre la refinada vida mediterránea con esta prestigiosa villa de lujo de 3+1 dormitorios…
$2,13M
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Casa 5 habitaciones en Armou, Chipre
Casa 5 habitaciones
Armou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Venta es una impresionante casa unifamiliar situada en el tranquilo pueblo de Armou. Esta es…
$865,839
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LDV InvestLDV Invest
Casa 3 habitaciones en Peyia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 2
Villas Kokkinos Ubicadas en un entorno tranquilo a tan solo 5 minutos en coche de las pla…
$543,338
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Villa 6 habitaciones en Peyia, Chipre
Villa 6 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 255 m²
Número de plantas 3
Enclavado en las pintorescas colinas del pueblo de Peyia, el proyecto de ocho villas de Stas…
$909,376
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Stasis Estates
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Casa 3 habitaciones en Pano Platres, Chipre
Casa 3 habitaciones
Pano Platres, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 139 m²
Platres ha sido un resort de montaña muy popular desde que los británicos comenzaron a disfr…
$653,367
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Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
Esta propiedad destacada ha sido construida con especificaciones muy altas y ofrece privacid…
$6,88M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 837 m²
Situado en la prestigiosa zona residencial de Ayios Tychonas, justo al lado de la carretera …
$4,51M
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Bungalow Bungalow 5 habitaciones en Kathikas, Chipre
Bungalow Bungalow 5 habitaciones
Kathikas, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Esta increíble villa se encuentra en el idílico pueblo de Kathikas en Paphos, Chipre. Esta …
$1,50M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Prodromos, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Prodromos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 244 m²
Presentando un impresionante adosado de 2 dormitorios fuera del plan dentro del prestigioso …
$2,61M
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Casa 5 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa 5 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 211 m²
Residencia histórica de piedra con multi-unidad viviendo I 5 dormitorios tención 5 baños ← I…
$1,52M
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Kallepeia, Chipre
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Kallepeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
En venta: Un acogedor Bungalow de 3 dormitorios en la aldea de Kallepia Ubicado en el pint…
$195,827
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Villa en Moniatis, Chipre
Villa
Moniatis, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 905 m²
Villa de lujo de 6 dormitorios en venta en Moniatis, Limassol, establecida en 3,861 m2 de te…
$4,62M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Prodromos, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Prodromos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 244 m²
Presentando un impresionante adosado de 2 dormitorios fuera del plan dentro del prestigioso …
$2,61M
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Tala, Chipre
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Tala, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Venta: Este encantador bungalow reventa ofrece una cómoda vida en el corazón de Tala. Con un…
$377,962
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Casa 4 habitaciones en Pano Platres, Chipre
Casa 4 habitaciones
Pano Platres, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Platres ha sido un resort de montaña muy popular desde que los británicos comenzaron a disfr…
$811,235
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Casa 3 habitaciones en Parekklisia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 270 m²
La venta es una casa moderna y espaciosa, situada en un lugar sereno abrazado por la natural…
$2,63M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Prodromos, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Prodromos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 236 m²
Presentando un impresionante adosado de 2 dormitorios en el exclusivo Berengaria Hotel Devel…
$3,01M
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Casa 3 habitaciones en Pano Platres, Chipre
Casa 3 habitaciones
Pano Platres, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 139 m²
Platres ha sido un resort de montaña muy popular desde que los británicos comenzaron a disfr…
$653,367
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Prodromos, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Prodromos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 244 m²
Descubra una oportunidad única para poseer un adosado contemporáneo de 2 dormitorios ubicado…
$2,61M
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Casa 6 habitaciones en Limasol, Chipre
Casa 6 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 550 m²
Una villa de lujo situada en Agia Fyla, una de las mejores zonas de Limassol con vista al ma…
$1,54M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 837 m²
Situado en la prestigiosa zona residencial de Ayios Tychonas, justo al lado de la carretera …
$4,51M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Prodromos, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Prodromos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 226 m²
Introduciendo una impresionante casa adosada de 2 dormitorios en el prestigioso Berengaria H…
$2,56M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Prodromos, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Prodromos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Presentando una exclusiva casa adosada de 2 dormitorios en el prestigioso desarrollo del Hot…
$2,57M
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Dúplex 3 habitaciones en Prodromos, Chipre
Dúplex 3 habitaciones
Prodromos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 228 m²
En venta es un amplio dúplex fuera de plano situado en la zona tranquila de Prodromos. Esta …
$4,83M
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Casa 6 habitaciones en Peyia, Chipre
Casa 6 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 237 m²
Número de plantas 3
Enclavado en las pintorescas colinas del pueblo de Peyia, el proyecto de ocho villas de Stas…
$892,218
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Casa 4 habitaciones en Souni Zanatzia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Souni Zanatzia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 180 m²
Esta hermosa casa de 4 dormitorios situada en el tranquilo y elevado pueblo de Souni, Limass…
$801,430
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Dúplex 3 habitaciones en Prodromos, Chipre
Dúplex 3 habitaciones
Prodromos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 228 m²
En venta es un amplio dúplex fuera de plano situado en la zona tranquila de Prodromos. Esta …
$4,83M
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Casa 2 habitaciones en Mandria, Chipre
Casa 2 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Descubre tranquilo pueblo que vive en esta encantadora casa unifamiliar de dos dormitorios, …
$289,826
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Villa en Fyti, Chipre
Villa
Fyti, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 280 m²
Listo para entrar. Sobre la bahía de Akamas & Latchi y sobre una llanura garantiza sus vist…
$1,37M
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Tipos de propiedades en Chipre

villas
casas de campo
mansiones
bungalow
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Chipre

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con Vistas al mar
con Piscina
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