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Casas con piscina en Venta en Chipre

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Pafos
386
Larnaca
70
Peyia
519
Ayia Napa
109
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244 propiedades total found
Villa 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Premium Premium
Villa 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 14 m²
Villas Kings Beach Ubicadas en el prestigioso barrio de las Tumbas de los Reyes, las Vill…
$569,647
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Stasis Estates
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Casa 4 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Premium Premium
Casa 4 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 570 m²
Situato nell’esclusiva zona collinare di Agios Tychonas, questo complesso di ville di lusso …
$4,73M
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John Taylor Cyprus
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Casa 4 habitaciones en Souni Zanatzia, Chipre
Premium Premium
Casa 4 habitaciones
Souni Zanatzia, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 217 m²
Scoprite un nuovo modo di vivere sulle colline di Souni, a soli 25 minuti da Limassol. Situa…
$807,082
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Casa 4 habitaciones en Maroni, Chipre
Casa 4 habitaciones
Maroni, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 5
Área 450 m²
Número de plantas 4
Un’occasione unica per acquistare una residenza privata fronte mare che offre spazi eccezion…
$2,66M
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John Taylor Cyprus
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Casa 3 habitaciones en Pissouri Municipality, Chipre
Casa 3 habitaciones
Pissouri Municipality, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 120 m²
Immerso tra le colline ricoperte di pini del villaggio di Pissouri, questo tranquillo comple…
$588,858
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John Taylor Cyprus
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 412 m²
For sale: Spacious five-bedroom villa in Olivia III, Paphos. This elegant home offers genero…
$797,975
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Casa 3 habitaciones en Pissouri Municipality, Chipre
Casa 3 habitaciones
Pissouri Municipality, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 126 m²
Immerso tra le colline ricoperte di pini del villaggio di Pissouri, questo tranquillo comple…
$602,714
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Casa 4 habitaciones en Pano Platres, Chipre
Casa 4 habitaciones
Pano Platres, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 166 m²
Immerso tra boschi di pini con una vista mozzafiato sulle montagne, questo elegante compless…
$825,556
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John Taylor Cyprus
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
For sale: Modern three-bedroom villa in Elysian Homes II with optional private pool. This el…
$792,108
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 324 m²
For sale: Modern 3-bedroom apartment in the MITO Seaview complex, Paphos. This elegant resid…
$843,741
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 582 m²
For sale: 4-bedroom villa in Blue Horizon, Sea Caves area, Cyprus. A modern project by a …
$1,30M
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Villa 6 habitaciones en Peyia, Chipre
Villa 6 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 255 m²
Número de plantas 3
Enclavado en las pintorescas colinas del pueblo de Peyia, el proyecto de ocho villas de Stas…
$909,376
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Villa en Larnaca, Chipre
Villa
Larnaca, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 709 m²
NOTEAS DOMUS — Contemporary 3+1 Bedroom Villa in Larnaca (Off Plan) NOTEAS DOMUS is a sty…
$1,74M
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 202 m²
For sale: Elegant two-bedroom villa in Baia, Kato Paphos, just steps from the sea. This v…
$762,770
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Área 236 m²
For sale: 3-bedroom villa in Olivelia Homes, Geroskipou area, Paphos. A modern project wi…
$561,702
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Villa 3 habitaciones en Konia, Chipre
Villa 3 habitaciones
Konia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 155 m²
Número de plantas 2
Villa 7 — 3 dormitorios, 3 baños, superficie cubierta 136,7 m², terraza cubierta 18 m², supe…
$617,342
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 773 m²
For sale: 5-bedroom villa at Ionion Seafront Villas, Ayia Napa. This villa offers elegant…
$1,94M
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Área 277 m²
For sale: 3-bedroom villa in Olivelia Homes, Geroskipou area, Paphos. A modern project wi…
$585,358
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 240 m²
For sale: Luxurious five-bedroom residence with panoramic sea views in Sunset Breeze, Paphos…
$1,47M
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Casa 5 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Casa 5 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Área 673 m²
Situado na prestigiada zona montanhosa de Agios Tychonas, este luxuoso conjunto de moradias …
$7,10M
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Villa en Episkopi, Chipre
Villa
Episkopi, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 369 m²
Almond Villa — Elegant Three-Bedroom Villa in Episkopi, Paphos The 3-bedroom Almond Villa o…
$580,879
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
For sale: Elegant three-bedroom residence in Olivia IV, Paphos. This stylish home offers mod…
$481,132
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Casa 4 habitaciones en Souni Zanatzia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Souni Zanatzia, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 150 m²
Número de plantas 2
È in vendita una villa indipendente in stile contemporaneo con 4 camere da letto, situata ne…
$796,690
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Villa en Yeroskipou, Chipre
Villa
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Artemis Villas — Elegant Three-Bedroom Villa with Rooftop Garden, Pool, and Sea Views Thi…
$833,180
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Villa 3 habitaciones en Konia, Chipre
Villa 3 habitaciones
Konia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Número de plantas 2
Villa 3 — 3 dormitorios, 3 baños, superficie cubierta 134,5 m², terraza cubierta 15 m², supe…
$640,638
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Casa 5 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa 5 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Área 356 m²
Questa eccezionale villa con cinque camere da letto è situata nel prestigioso quartiere di A…
$3,98M
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Casa 8 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa 8 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Área 816 m²
Disfrute de un alojamiento de lujo único en uno de los barrios más prestigiosos de Limassol …
$5,20M
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Villa en Argaka, Chipre
Villa
Argaka, Chipre
Dormitorios 4
Área 593 m²
Argaka Village 6 — Last Available Villa No. 2, Ready Home Near the Beach A premium 4-bedr…
$506,000
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Área 168 m²
This 3-bedroom villa in Sea Caves Villas combines luxury living with natural beauty. Located…
$848,622
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Villa en Pafos, Chipre
Villa
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 410 m²
For sale: 3-bedroom, 4-bathroom villa in the exclusive ORION VILLAS project, located in the …
$1,00M
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Tipos de propiedades en Chipre

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